طريقة صنع شاي القرفة لفقدان الوزن

عندما يتعلق الأمر بتحقيق وزن صحي ، فإن الناس يسارعون لتجربة الوجبات التجارية التي تدعي القدرة على خسارة الوزن والعصائر والمكملات ولكن يقللون من أهمية تناول الطعام بشكل صحيح. ولكن من المهم أن نفهم أن الرحلة إلى صحة أفضل تبدأ من اتباع نظام غذائي صحي والاعتماد على المكونات الطبيعية:

كيف يمكن أن تساعد القرفة على إنقاص الوزن؟

إذا كنت تبحث عن طريقة طبيعية لتفقد تلك الكيلوغرامات العنيدة ، فقد حان الوقت لإدراج هذه التوابل في نظام فقدان الوزن.

القرفة اللذيذة ليست محملة بالمزايا الصحية فحسب ، بل يمكنها أيضًا ان تساعدتك في تحقيق هدف إنقاص وزنك أيضًا.

تحتوي هذا التوابل العطرية على عدد من الخصائص الطبية ، بالإضافة الى مكافحة الدهون العنيدة.

وفقا لدراسة يابانية نشرت في مجلة علوم التغذية والفيتامينات في عام 2012 ، قد تساعد القرفة في مكافحة الدهون الحشوية في الفئران.

ومع ذلك ، من المهم أن نفهم أن القرفة ستساعد فقط اذا جاءت ضمن برنامج من التمرينات المنتظمة والنظام الغذائي المتوازن.

كيف تصنع شاي القرفة لفقدان الوزن؟

المكونات:

1 كوب من الماء

1 ملعقة صغيرة من العسل

عصرة من الليمون حسب الرغبة

بضع عصي من القرفة

الطريقة:

تغلى عيدان القرفة ثم تعصر الليمونة (اختياري) ثم تضاف ملعقة العسل. يمكنك إضافة الزنجبيل أو الهال أو النعنع حسب الرغبة.

يشرب المزيج يومياً.