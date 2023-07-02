البوابة - الأظافر من الأجزاء الهامة في الجسم لأنها تعكس جمال يديك وصحتك الجيدة في نهاية المطاف. لذا إليك بعض نصائح علاج الأظافر باستخدام العناصر الغذائية التي قد تفتقر إليها إذا كان لديك أظافر أضعف بشكل عام.

طريقة علاج ضعف الأظافر بالفيتامينات والمعادن



1. البروتين

البروتين ضروري لتكوين أظافر قوية وصحية. تتكون الأظافر من بروتين يسمى الكيراتين ، لذا فإن تناول البروتين غير الكافي يمكن أن يؤدي إلى أظافر ضعيفة وهشة. قم بتضمين مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الدواجن والأسماك والبيض والبقوليات والتوفو في نظامك الغذائي لتوفير اللبنات الأساسية اللازمة لنمو الأظافر وقوتها.

2. البيوتين (فيتامين ب 7)

يعتبر البيوتين من العناصر الغذائية الأساسية للحفاظ على قوة وسلامة الأظافر. يمكن أن يؤدي نقص البيوتين إلى هشاشة الأظافر التي تتشقق أو تنكسر بسهولة. يمكنك زيادة تناول البيوتين عن طريق تناول الأطعمة مثل البيض واللوز والجوز والسلمون والأفوكادو والبطاطا الحلوة والقرنبيط. إذا كنت تشك في وجود نقص كبير ، فاستشر أخصائي الرعاية الصحية الذي قد يوصي بمكملات البيوتين لدعم صحة الأظافر.

3. الحديد

يمكن أن يساهم نقص الحديد في تقصف الأظافر وظهور حواف عامودية على سطح الظفر. يلعب الحديد دورًا حيويًا في توصيل الأكسجين للأظافر وتعزيز صحتها العامة. قم بتضمين الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم الخالية من الدهون والمأكولات البحرية والسبانخ والعدس وبذور اليقطين والحبوب المدعمة في نظامك الغذائي. لتعزيز امتصاص الحديد ، قم بإقران هذه الأطعمة الغنية بالحديد مع الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل الحمضيات والفراولة والفلفل.

4. الزنك

الزنك معدن يلعب دورًا مهمًا في نمو الأظافر وإصلاحها. يمكن أن يؤدي نقص الزنك إلى بطء نمو الأظافر وزيادة التعرض للكسر. دمج الأطعمة الغنية بالزنك مثل اللحوم الخالية من الدهون والبقوليات والمكسرات والبذور في نظامك الغذائي لدعم علاج ونمو الأظافر الصحي. إذا استمر نقص الزنك ، استشر أخصائي الرعاية الصحية الذي يمكنه تقديم المشورة بشأن الاستخدام المناسب لمكملات الزنك.

5. الاحماض الدهنية أوميغا 3

الأحماض الدهنية أوميغا 3 تقدم العديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك علاج تعزيز صحة الأظافر. تساعد هذه الدهون الأساسية على منع جفاف الأظافر وزيادة قوتها ومرونتها. قم بزيادة تناول أحماض أوميغا 3 الدهنية عن طريق تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين ، وكذلك بذور الكتان وبذور الشيا والجوز. توفر هذه الأطعمة أحماض أوميغا 3 الدهنية الضرورية لدعم نمو الأظافر الصحي.

6. فيتامينات أ ، ج ، هـ

تعتبر الفيتامينات A و C و E من مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الأظافر من الأكسدة وتعزز صحتها بشكل عام. يساعد فيتامين أ في إنتاج الكيراتين ، المكون الرئيسي للأظافر. يساعد فيتامين سي في تكوين الكولاجين ، وهو ضروري لقوة الأظافر. فيتامين هـ يرطب ويغذي الأظافر. استهلك الأطعمة الغنية بهذه الفيتامينات ، مثل الجزر والبطاطا الحلوة والحمضيات والفلفل والتوت والمكسرات والبذور لدعم صحة الأظافر.

وبالتالي، فإن استهلاك العناصر الغذائية الأساسية هو ما يجعلك أقوى من الداخل مع أظافر أكثر سعادة تعكس أوجه القصور لديك.

اقرأ أيضاً:

طبيب البوابة: هل شرب الماء بعد تناول البطيخ ضار ؟

