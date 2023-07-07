طريقة عمل البان كيك بدون بيض بإضافات مختلفة

تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة عمل البان كيك بدون بيض في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، وذلك لأنها من أخف أنواع الحلويات التي يعشقها الكبار والصغار، ولكن يوجد أشخاص لا يحبون تناول الحلويات المضاف إليها البيض، كما أنه يوجد أطفال مصابون بحساسية غذائية تمنعهم من تناول البيض، ولذلك سوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة إعداد البان كيك بدون بيض على أصوله مثل المطاعم والمحلات بطرق مختلفة.

طريقة عمل البان كيك بدون بيض في المنزل

من الحلويات اللذيذة التي يحبها جميع أفراد الأسرة هي حلوى البان كيك، وذلك بسبب طعمها اللذيذ المميز وشكلها الرائع الشهي، ولذلك فهي من الحلويات التي يُمكن تقديمها في المناسبات وأعياد الميلاد، وفيما يلي سوف نتعرف على طريقة البان كيك بدون بيض في المنزل.

المقادير

كوب وربع من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ملعقة كبيرة من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

كوب واحد من الحليب خالي الدسم.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

ربع كوب من الماء على حسب الحاجة.

طريقة تحضير البان كيك بدون بيض في المنزل

1- في وعاء بحجم متوسط نقوم بخلط الدقيق والبيكنج باودر والملح والسكر جيداً حتى تمتزج المكونات معاً.

2- في وعاء آخر نخلط الزيت والماء والحليب، ثم نسكب محتويات هذا الوعاء على الدقيق بالتدريج حتى نحصل على القوام المطلوب.

3- نضع مقلاة غير قابلة للالتصاق على نار متوسطة، ونرش فيها ملعقة من الزيت، وننتظر حتى تسخن قليلاً، ثم نسكب ربع كوب من عجينة البان كيك على شكل دائري.

4- نتركها على النار حتى تجف أطراف العجينة وظهور بعض الفقاعات، وحينها نقلبها على الجهة الأخرى وننتظر قليلاً حتى تتحمر وتنضج، ثم نقدمها.

طريقة عمل بان كيك صحي بدون بيض

تُفضل الأمهات دائماً تقديم كل ما هو صحي ومفيد لصحة أطفالها، ولذلك سوف نقدم لكم الآن طريقة عمل بان كيك بدون بيض بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

كوب واحد من الدقيق متعدد الأغراض.

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج باودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب واحد من الحليب خالي من الدسم.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من السكر الأسمر.

ملعقة واحدة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

للتزيين جوز مجروش وموز مقطع إلى شرائح.

طريقة تحضير البان الكيك الصحي بدون بيض

1- نُحضر وعاء عميق، ونضع فيه الدقيق والسكر الأسمر والبيكنج باودر والملح، ونخلطهم معاً.

2- نخلط الحليب مع الزيت والفانيليا في وعاء ثاني، ثم نضيفه على الدقيق، ونخلط جميع المكونات معاً جيداً بالمضرب اليدوي حتى نحصل على عجينة ليست سميكة وناعمة.

3- نسخن مقلاة بها ملعقة من الزيت على نار متوسطة، ونسكب مغرفة من عجينة البان كيك ونوزعها بشكل دائري.

4- ننتظر قليلاً ثم نقلبه على الجانب الآخر وعندما يتحول لونه إلى ذهبي نرفعه، ونكرر هذه الخطوة حتى تنفذ كمية العجين.

5- نقوم بتزيين البان كيك بشرائح الموز والجوز المجروش، ونقدمها.

طريقة عمل بان كيك بدون بيض بالشوفان

تتميز طريقة عمل البان كيك بدون بيض بأنها من الطرق السريعة التي لا تحتاج إلى وقت طويل حتى تُصبح جاهزة للتقديم، وإليكم فيما يلي وصفة بان كيك بدون بيض ولكن بإضافة الشوفان الذي يزيد من القيمة الغذائية للوصفة.

المقادير

كوب واحد من دقيق الشوفان.

¾ كوب من الحليب السائل.

3 ملاعق كبار من الشوفان.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة بحرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من السكر.

3 ملاعق صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

للتزيين كرز وتوت أزرق حسب الرغبة.

طريقة تحضير بان كيك بدون بيض بالشوفان

1- نُحضر وعائين متوسطين، الأول نضع فيه المكونات الجافة الشوفان ودقيق الشوفان والبيكنج باودر والملح والسكر ونخلطهم حتى يتجانسوا، والثاني نضع فيه باقي المكونات السائلة ونخلطهم جيداً.

2- نُضيف المكونات الجافة على المكونات السائلة حتى نحصل على عجينة سائلة وناعمة.

3- نُسخن طاسة على نار درجة حرارتها متوسطة، ونُضيف فيها القليل من خليط البان كيك، وعندما تظهر الفقاعات ويتحمر هذا الجانب نقلبه على الجانب الآخر، ونكرر هذه الخطوة حتى نفاذ كمية العجينة.

4- نرص البان كيك في طبق التقديم، ونزينه بالكرز والتوت، ثم نقدمه على السفرة وبالهنا والشفا.

طريقة عمل بان كيك الموز بدون بيض

من وصفات الحلوى التي ظهرت حديثاً هي البان كيك والتي تتميز بطعمها الرائع والمدهش، كما أنها تتكون من مكونات غنية بعناصر غذائية ضرورية لصحة الجسم، وفيما يلي سوف نذكر طريقة عمل البان كيك بدون بيض بالموز.

المقادير

250 جرام من الطحين.

125 جرام من السكر.

2 ملعقة من الزيت.

½ كأس من الحليب.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

موز مقطع إلى شرائح للحشو.

طريقة تحضير بان كيك الموز بدون بيض

1- ننخل الطحين والملح والبيكنج باودر في وعاء عميق ثم نُضيف عليهم السكر.

2- نخلط الحليب مع الزيت جيداً في وعاء آخر، وبعد ذلك نقوم بإضافة هذا الخليط على الدقيق، ونخلطهم جيداً حتى تتجانس المكونات ونحصل على القوام السائل المطلوب.

3- نضع مقلاة فيها ملعقة من الزبدة على النار، وننزل بكمية قليلة من العجين ونوزعها على شكل دائرة.

4- ننتظر قليلاً حتى تظهر الفقاعات على العجين، وبعدها نقلبها إلى الجانب الآخر حتى تحمر، ونكرر هذه الخطوة مع باقي العجينة.

5- نضع بين كل طبقة بان كيك والطبقة الأخرى شرائح من الموز، ثم نقدمه للاستمتاع بطعم مميز لا مثيل له.

طريقة عمل البان كيك بدون بيض بالشوكولاتة

من وصفات الحلوى العالمية التي يعشقها جميع الأشخاص في جميع دول العالم هي البان كيك، كما أن طريقة عمل عجينة البان كيك بدون بيض سهلة وبسيطة ولا تستغرق إلا عشر دقائق وتصبح جاهزة للتحضير، وفي السطور التالية سوف نذكر طريقة رائعة لتحضير البان كيك بالشوكولاتة بدون استخدام البيض.

المقادير

عدد 4 ملاعق كبار من الكاكاو.

عدد 2 كوب دقيق.

عدد 4 ملاعق من السكر.

رشة صغيرة من الملح.

عدد 4 ملاعق من الزيت.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

كوب واحد من الشوكولاتة السائلة.

كوبان من الحليب السائل.

طريقة تحضير البان كيك بدون بيض بالشوكولاتة

1- أولاً نقوم بخلط جميع المكونات الجافة معاً حتى تتجانس.

2- نخلط المكونات السائلة معاً في وعاء آخر، ثم نُضيف المكونات السائلة على الجافة ونخلط جيداً حتى نحصل على العجينة المطلوبة.

3- نُسخن طاسة بها ملعقة من الزبدة أو الزيت على النار، ونضع مغرفة من العجين على شكل دائرة.

4- نقلبه على الجانبين حتى ينضج، ثم نضعهم في طبق التقديم، ونضع بين كل طبقة والأخرى شوكولاتة سائلة، ونزينه بعد الانتهاء بقليل من صوص الشوكولاتة لتعزيز الطعم، وفي النهاية نقدمه، وألف صحة.

طريقة عمل بان كيك بدون بيض أفنان الغامدي

لقد قدمت الشيف أفنان الغامدي طريقة بان كيك سهلة بدون بيض حتى تستفاد منها جميع النساء في البيوت، وأهم ما يميز هذه الطريقة أن جميع مكوناتها متوفرة في جميع المنازل، كما أن البان كيك يُصبح جاهزاً بعد وقت قصير دون الحاجة إلى اتباع خطوات كثيرة كالآتي:

المقادير

كوب واحد من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج باودر.

عدد 3 ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة.

رشة صغيرة من الملح.

عدد 2 كوب ونصف من الدقيق.

عدد 4 ملاعق كبيرة من السكر.

للتزيين فراولة مقطعة شرائح أو نوتيلا حسب الرغبة.

طريقة تحضير بان كيك بدون كيك أفنان الغامدي

1- نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع فيه البيكنج باودر والدقيق والسكر والملح والفانيليا، ونخلطهم جيداً.

2- نُحضر وعاء آخر ونضع فيه الحليب والزبدة، باستخدام المضرب اليدوي نخلطهم جيداً.

3- نبدأ في إضافة الدقيق بالتدريج على الوعاء الذي يوجد به المكونات السائلة ونستمر في الخلط حتى نحصل على عجينة مثالية ناعمة.

4- نضع مقلاة غير قابلة للالتصاق على نار هادئة، ثم نسكب مغرفة واحدة من العجين، ونحرص على توزيعها بشكل دائري.

5- نقلب العجين على الجانبين حتى تتحمر وتظهر بها الفقاعات، وتنضج تماماً.

6- نرص البان كيك في طبق التقديم وندهن النوتيلا ونضع شرائح من الفراولة بين كل طبقة وأخرى، ثم نقدمها.

طريقة عمل البان كيك بدون بيض مثل المطاعم

تختلف طريقه عمل البانكيك بدون بيض من شخص لآخر على حسب الرغبة، ولكن يوجد طريقة رائعة لتحضير البان كيك على أصوله مثل المطاعم والمحلات تماماً، وهي كالتالي:

المقادير

كوب واحد فقط من الدقيق الخاص بالمخبوزات من أجل ضمان نتيجة مذهلة.

حبة واحدة من البيض.

ملعقة كبيرة من خلاصة الفانيليا.

كوب واحد من الحليب السائل.

رشة صغيرة من الملح.

عدد 2 ملعقة من السكر.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج باودر.

قطع فواكه حسب الرغبة، وصوص شوكولاتة أو صوص كراميل أو مربى للتزيين.

طريقة تحضير البانكيك مثل المطاعم

1- في وعاء عميق نضع الدقيق ونضيف عليه كلاً من الملح والسكر والبيكنج باودر، ونقلب المكونات معاً بشكل جيد حتى تتجانس.

2- نُحضر وعاء آخر ونخفق فيه البيض ثم نُضيف عليه الفانيليا والزبدة والحليب، ونخلطهم معاً جيداً باستخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي حسب المتوفر.

3- نُضيف الدقيق بالتدريج على الوعاء الآخر، ونستمر في التقليب والخلط للحصول على عجينة متناسقة وناعمة، أي ليست سائلة ولا سميكة أيضاً.

4- نُحضر مقلاة غير قابلة للالتصاق على نار متوسطة، ونتركها حتى تسخن قليلاً، ثم نُضيف القليل من العجين ونوزعه على شكل دائرة متساوية.

5- ننتظر لمدة دقيقة واحدة حتى تحمر وتظهر الفقاعات، ثم نقلبها على الجانب الآخر، مع تكرار هذه الخطوة حتى تنفذ كمية العجين بالكامل.

6- نقوم برص البان كيك في طبق التقديم، ومن الممكن أن ندهن طبقة من المربى بين الطبقة والأخرى مع إضافة بعض قطع الفاكهة الطازجة، ونزينها في النهاية بصوص الشوكولاتة أو الكراميل حسب الرغبة.

7- يمكن تقديم البان كيك كوجبة إفطار مع كوب من الشاي الساخن.

وأخيراً يجب على جميع الأمهات والنساء في المنازل تطبيق طريقة عمل البان كيك بدون بيض في المنزل بطرق مختلفة كما ذكرنا في المقال، وذلك من أجل التنوع والاختلاف والاستمتاع بمذاق مختلف ومميز، حيث أن البان كيك من الحلويات الخفيفة الهشة التي تستحق التجربة، وبعدها سوف يعشقها جميع أفراد الأسرة الكبير فيها قبل الصغير.