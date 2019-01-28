رجيم خاص للرجال

كثير من الرجال يشكون من زيادة الوزن والتي تكون نتيجة العديد من العوامل

الكثير من الرجال يشكون من مشكلة زيادة الوزن والتي تكون نتيجة العديد من العوامل مثل تناول كميات كبيرة من الطعام خلال اليوم وخصوصاً الحلويات والشيبس، أو الإكثار من تناول الوجبات السريعة الجاهزة، وقلة شرب الماء، وعدم ممارسة التمارين الرياصية وقلة الحركة، فيحاولون استخدام العديد من الطرق والوسائل للتخلص من السمنة.

ففي هذا المقال سنساعدك عزيزي الرجل ونقدم لك رجيم بسيط ونتائجه سريعة:

اليوم الأول

وجبة الإفطار:

- بيضة مسلوقة.

- نصف رغيف.

- كأس من الحليب خالي من الدسم.

وجبة الغداء:

- نصف رغيف بلدي.

- صحن كبير من شوربة الخضار التي تشمل على: البازيلاء، والجزر، والكوسا، والبطاطس وغيرها.

- طبق من السلطة.

- قطعة من الدجاج المشوي أو المسلوق.

- حبة من البرتقال الطازج.

وجبة العشاء:

- ربع رغيف من الخبز البلدي.

- طبق من السلطة الخضراء.

- صحن خضار. كأس من الزبادي.

اليوم الثاني

وجبة الإفطار:

- ربع رغيف بلدي.

- كوب كبير من الشاي بحليب.

- شريحة من جبنة القريش.

وجبة الغداء:

- صحن من السلطة.

- نصف رغيف من الخبز البلدي.

- قطعتان من اللحم.

- حبة من التفاح الطازج.

وجبة العشاء:

- قطعة من الخبز البلدي.

- صحن كبير من شوربة الخضار.

- طبق من السلطة الخضراء.

اليوم الثالث

وجبة الإفطار:

- قطعة من التوست.

- كوب صغير من الحليب خالي الدسم.

- ست ملاعق صغيرة من الفول دون زيت.

- كوب من الشاي أو القهوة يحلى بكمية قليلة من العسل الطبيعي.

وجبة الغداء:

- قطعة من التوست.

- طبق من سلطة الخضار التي تمشل على الخل والليمون.

- طبق من الخضروات المتنوعة.

- قطعة من اللحمة.

- حبة جوافة.

وجبة العشاء:

- قطعة من التوست.

- شريحة جبنة قريش.

- حبة من الخيار والبندورة.

- كوب من الزبادي.

اليوم الرابع:

وجبة الإفطار:

- قطعة من التوست.

- بيضة مسلوقة.

- كوب من الجريب فروت أو البرتقال.

- كوب من الشاي أو القهوة.

وجبة الغداء:

- قطعة من التوست.

- صحن من شوربة البندورة.

- سمكتان مشويتان.

- طبق من الخضار.

- حبة من الموز.

وجبة العشاء:

- قطعتان من التوست.

- كوب من الزبادي خالي الدسم.

- طبق من السلطة.

اليوم الخامس

وجبة الإفطار:

- ربع رغيف بلدي.

- كوب كبير من الشاي بحليب.

- شريحة من جبنة قريش.

وجبة الغداء:

- صحن من السلطة.

- نصف رغيف من الخبز البلدي.

- قطعتين من اللحم.

- حبة من التفاح الطازج.

وجبة العشاء:

- قطعة من الخبز البلدي.

- صحن كبير من شوربة الخضار.

- طبق من السلطة الخضراء.

اليوم السادس:

وجبة الإفطار:

- قطعة من التوست.

- كوب صغير من الحليب خالي الدسم.

- ست ملاعق صغيرة من الفول دون زيت.

- كوب من الشاي أو القهوة يحتوي على كمية قليلة من العسل الطبيعي.

وجبة الغداء:

- قطعة من التوست.

- طبق من سلطة الخضار التي تمشل على الخل والليمون.

- طبق من الخضروات المتنوّعة.

- قطعة من اللحمة.

- حبة جوافة.

وجبة العشاء:

- قطعة من التوست.

- شريحة جبنة قريش.

- حبة من الخيار والبندورة.

- كوب من الزبادي.

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