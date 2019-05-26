طريقة عمل فخذ الخروف

فخذ الخروف على الطريقة اللبنانية شهي وغني بالتوابل الشرقية..

المقادير:

فخذ خروف لا يتجاوز وزنه 3 كيلوجرام

بصل مقطّع إلى شرائح

ملعقة كبيرة من كلٍّ من: الهيل المطحون، والفلفل الأسود، وبهارات اللحم، والريحان المفروم، وثوم بودرة، وبصل بودرة، والفلفل الأحمر المطحون.

بضعة أعواد من القرفة والقرنفل.

زنجبيل أخضر مقطّع إلى قطع صغيرة.

ملح حسب الرغبة.

ورق غار.

زبدة.

خل أبيض طبيعيّ.

زيت الزيتون.

الطريقة:

نظِّفي فخذ الخروف بالماء والخل الأبيض جيدًا. تبِلي فخذ الخروف بزيت الزيتون من كافّة جوانبه إذ يساهم في سرعة نُضج اللحم إذا ما تُبِل بزيت الزيتون لعدّة ساعاتٍ، ثم ادهني الفخذ بالزبدة.

أضيفي التوابل السابقة إلى فخذ الخروف وهي الفلفل الأسود، والفلفل الأحمر، والثوم والبصل، والقرفة، والقرنفل، والريحان، والهيل، وشرائح البصل، وقِطع الزنجبيل الأخضر وادعكي بها الفخذ جيدًا، وهنا تجدر الإشارة إلى أنّه بإمكانكِ الاستغناء عن أيٍّ من التوابل السابقة بحسب الرغبة أو استبدالها بتوابل أخرى أو إضافة توابل جديدة إليها.

ضعي فخذ الخروف في صينيّةٍ مناسبةٍ لحجمه مع إضافة نصف لتر من الماء إليه، كما ويمكنكِ إضافة الخضراوات كشرائح من الجزر والشمندر والبطاطس والكوسا إلى الفخذ حسب الرغبة.

غلِّفي الصينية بورق الألمونيوم وضعيه في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ساعةٍ على الأقل.

أزيلي ورق الألمونيوم للتأكد من نضج الفخذ وإلا اتركيه حتى ينضج تمامًا.

حمري الفخذ من الأعلى كي يُصبح أحمر اللون.

أخرجي فخذ الخروف من الفرن وزينيه بالبقدونس المفروم والمكسّرات المقلية وقدميه مع الأرز المدخّن.

