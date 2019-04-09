طريقة وضع المكياج الخفيف يناسب فصل الربيع

المكياج من أهم الأشياء التي تقبل عليها المرأة لزيادة جمالها

معظم السيدات تحرص دائماً على الاهتمام بمظهرها وجمالها الخارجي بطرق ووسائل مختلفة، ويعد المكياج من أهم الأشياء التي تقبل عليها المرأة لزيادة جمالها، فلكل امرأة ذوقها وطريقتها في وضع المكياج الخاص بها، كما ينبغي على كل امرأة أن تتعرف على كل ما يناسبها ويلائم بشرتها، حتى تكون في أبهى حلتها وجمالها، وتشرق بظهورها.

وفيما يلي خطوات وضع المكياج بالشكل السليم والتي يمكن لأي فتاة اتباعها وتطبيقها على نفسها خلال وقتٍ قصير:

1- كريم الأساس: ضعي كريم الأساس أو التأسيس مع التأكد من أن يكون أغمق من لون البشرة الطبيعي.

2- المبيض: ضعي أي نوع مكياج أو مبيض، مع التأكد بأن يكون أفتح من درجة كريم الأساس، أي أن يكون مقارباً للون البشرة.

3- المسكارا: أن تكون ذات لون غامق كالأسود أو البني. البلاشر "أحمر الخدود": اختيار اللون الأحمر أو البرتفالي أو الزهري بحسب ما يلائم لون البشرة.

4- الكنتور "المحدد"، والروج: أن يتناسب مع أحمر الخدود المختار، وتفضل الألوان الهادئة. استعملي أيلاينر يناسب ظلال العين.

5- أما بالنسبة للحمرة: فهي حسب لون البشرة حيث يفضل الابتعاد عن الألوان الغامقة كالبنفسجية للبشرة السمراء واستخدام الألوان الهادئة.

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