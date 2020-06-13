طريق صنع الخبز الأسمر

الخبز الأسمر صحي وخفيف وطريقة صنعه في المنزل سهلة جداً.

المقادير:

4 أكواب من دقيق القمح الاسمر

300 مللتر من الماء الدافئ

ملعقتان صغيرتان من الملح

ملعقتان صغيرتان من الخميرة الفورية

الطريقة:

يخلط الماء مع الدقيق، ويترك المزيج جانباً.

تذوب الخميرة في الماء و تُترك فيه لبضعة دقائق لكي تتخمر.

يُضاف الماء والخميرة الى المزيج الاول ويعجن باليد حتى يصبح لديكِ عجينة متماسكة.

يُرش القليل من دقيق القمح الاسمر على سطح نظيف وتعجن حتى تصبح العجينة مطاطية وغير ملتصقة.

تكور العجينة على شكل كرة وتوضع في صينية مرشوشة بدقيق القمح الاسمر، واتركيها ترتاح لمدّة 40 دقيقة مع الحرص على تغطيتها بقماشة.

اختاري القلب الذي ستضعين فيه العجينة ورشي فيه دقيق القمح الاسمر، ثم ضعي العجينة فيه وادخليها الى الفرن على حرارة متوسطة لمدة ٣٠ دقيقة تقريباً.

أتركي رغيف الخبز الاسمر ليبرد قبل أن تقطعيه.