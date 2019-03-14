ما هي الأطعمة التي يجب التركيز عليها في فصل الربيع؟

أطعمة يجب تناولها في موسم الربيع خلال موسم الربيع ينتشر بعض أنواع الأطعمة الموسمية، والمهمة لهذه الفترة بالتحديد، فما هي أفضلها؟ ينصح بتناول مجموعة من الأطعمة التي تساعد في تقوية جهاز المناعة ووقاية الجسم من الأمراض كالالتهابات وأنواع الحساسية المختلفة التي تزداد خلال هذا الموسم.

وهذه الأطعمة تشمل:

الفول الأخضر

يتميز هذا الفول باحتوائه على الألياف والبروتين الهامة لصحة الجسم، كما أن له مذاق خاص، ويمكن تناوله بمفرده أو إضافته إلى الأرز.

يساعد الفول الأخضر في الحفاظ على صحة القلب والجهاز الهضمي، حيث يطهر المعدة ويخلصها من السموم.

الأطعمة الغنية بفيتامين سي

ينصح بالإكثار من الأطعمة الغنية بفيتامين سي بشكل عام، حيث تقي الجسم من أمراض الجهاز التنفسي بشكل عام. ومن أبرز هذه الأطعمة: البرتقال، الفراولة، الجوافة، والفلفل الألوان.

الجزر

بالإضافة لاحتوائه على فيتامين سي، يعتبر الجزر من الخضروات الغنية بالألياف والبيتاكاروتين والمغنسيوم، وكل هذه العناصر الغذائية تساعد في تعزيز وظائف الجهاز المناعي بالجسم.

الطماطم

أيضاً تحتوي الطماطم على فيتامين سي، وكذلك تعتبر من الخضروات الغنية بالليكوبين، وهي مادة مضادة للأكسدة، تقوم بتحسين وظائف الجسم وزيادة المناعة.

العسل الأبيض

يجب تناول ملعقة من العسل الأبيض يومياً في الصباح، فله العديد من الفوائد للجسم، كما أنه يقي الجسم من مختلف الأمراض.

وينطبق هذا على الكبار والصغار، فإن ملعقة عسل أبيض للأطفال يومياً تقلل من فرص إصابتهم بالأمراض.

التفاح

يعد التفاح من الفاكهة المحببة للكثير من الأشخاص، وينصح بالإكثار من تناوله في موسم الربيع.

ويفضل تناول التفاح بالقشر لأنه غني بنسبة كبيرة من الفلافونويد والكويرسيتين، والتي تعتبر من مضادات الهيستامين الطبيعية، وبالتالي يقي من الحساسية ونزلات البرد في الربيع.

سمك السلمون

من أنواع الأسماك الغنية بالأحماض الدهنية وأبرزها الأوميغا 3، وبالتالي الحفاظ على صحة ونضارة الجلد من العوامل الجوية التي تؤثر فيه خلال موسم الربيع مثل الأتربة والغبار.

ويساهم سمك السلمون في تقليل حدوث نوبات الربو وحساسية الصدر، كما أنه يعتبر مضاد قوي للإلتهابات.

اللبن الرائب

لا يجب التخلي عن لبن الرائب في الربيع، حيث أنه غني بمواد تهاجم المشكلات المتعلقة بحساسية الجسم، وينطبق هذا على مشتقات الحليب بشكل عام.

ولكن يجب التأكد من عدم الإصابة بحساسية ضد الحليب قبل تناوله.

أطعمة لا يجب تناولها في الربيع:

وفي المقابل، هناك بعض الأطعمة التي يفضل تجنبها خلال موسم الربيع لتقليل الإصابة بأمراضه، وتشمل:

البقدونس والكرفس: لا يجب تناولهما من قبل الأشخاص الذين يعانون من حساسية لقاح حبوب الأشجار، لأنها تزيد من تحسس الجسم.

الأطعمة المخللة: يمكن للأطعمة المخمرة بشكل عام أن ترفع مستوى الهستامين في الجسم، وبالتالي زيادة فرص الإصابة بالزكام والبرد.

البهارات التي تضاف على الأطعمة: ينصح بالتقليل منها قدر المستطاع، وذلك لأنها تزيد من إفراز الجسم للهستامين، وهو ما يزيد من إحتمالية الإصابة بالحساسية.

الوجبات السريعة: كلما أكثرنا من تناول الوجبات السريعة، كلما انخفضت المناعة وزادت المخاطر على الجسم، وذلك نتيجة إضافة مركبات ضارة لهذه الأطعمة.