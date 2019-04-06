هذه الاطعمة تساعد على تسريع طلق الولادة؟

هذه المشروبات تساعد على تسريع طلق الولادة؟

هل ترغبين في تسريع طلق الولادة؟ تعرفي على الأكلات والمشروبات التي تساعد في حدوثه؟

أثناء الحمل يجب تجنب أي مأكولات أو مشروبات تؤدي لانقباض الرحم أو تعمل على زيادة الانقباضات عن المعدل الطبيعي، بينما في نهاية أو منتصف الشهر التاسع قد ينصح البعض الحامل بتناول أكلات تحمّي الطلق وتساعد في تسريع الولادة وتيسيرها.

أكلات تحمّي الطلق:



من أهم الأكلات التي تساعد في تحمية الطلق وفتح الرحم وتسريع الولادة بسرعة:

التمر: خاصة الرطب (كما في قصة السيدة مريم عليها السلام). عسل النحل: تناولي ملعقتين يوميًّا أو يمكن تحلية المشروبات به.

الأناناس: يحتوي على إنزيم بروميلين (Bromelain) والذي يساعد في تليين عنق الرحم، ويحفز العضلات في الرحم لبدء الولادة.

الأطعمة الحارة: الأكلات الحارة تحفز الطلق، ولكن إذا كنتِ على وشك الولادة الطبيعية ولا تريدين الشعور بالألم، فلا تتناولي الكثير منها.

العرقسوس: يحتوي العرقسوس على مواد تحفز الرحم والطلق لتسهيل الولادة. الثوم: له قدرة على تحفيز الأمعاء وراحتها في هذا الوقت، ما يساعد في بدء الطلق.

المشروبات التي تساعد في حدوث الطلق:

القرفة بالحليب: أذيبي ملعقة كبيرة من القرفة أو الزنجبيل أو الزعفران في قليل من الماء، ثم أضيفيها على كوب حليب مع وضع رشة فانيليا، مشروب مثالي قبل النوم ومحفز أساسي للرحم. الحلبة بالحليب للطلق اغلي الحلبة مع الماء ثم أضيفي إليها الحليب، ويمكنك تحليتها بالعسل الأبيض أو الأسود حسبما تفضلين.

الزنجبيل والقرفة: ذوّبي 2 ملعقة قرفة مطحونة مع 2 ملعقة زنجبيل مطحون في قليل من الماء، واتركي الماء يغلي على النار، بعدها يمكنك تحلية المشروب بعسل أبيض، وإضافة شرائح الليمون لتمنحه رائحة وطعمًا شهيًّا. هذا المشروب للمساء لأنه يمنح الجسم الدفء، وللأعصاب راحة تؤدي إلى نوم عميق

الكمون: الكمون من الأعشاب الرائعة التي تساعد الجهاز الهضمي في التغلب على كل مشكلاته، اغلي الكمون في كمية مناسبة من الماء، ثم صفيه وحليه بالعسل الأبيض إن لم تتقبلي طعمه بمفرده.