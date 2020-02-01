طماطم مخبوزة مع موزاريلا وبارميزان

الطماطم المخبوزة هي طبق جانبي سريع للغاية أو فاتح شهية لأي مناسبة! هذه الطماطم المحمصة بالفرن مع جبنة الموزاريلا والبارميزان بسيطة للغاية ولكنها لذيذة بشكل لا يصدق.

المكونات:

4 شرائح طماطم رومي

1 كوب جبنة موزاريلا

1 كوب جبنة بارميزان مقطعة

نصف كوب ريحان طازج مفروم

زيت الزيتون

الطريقة:

يسخن الفرن إلى درجة حرارة 400F

ضعي شرائح الطماطم على ورقة خبز على صينية الفرن.

ضعي طبقة من جبنة البارميزان على كل شريحة بندورة وشريحة موزريلا

يرش الريحان المفروم على كل بندورة

ترش برذاذ خفيف من زيت الزيتون

تخبز لمدة 8-10 دقائق أو حتى ذوبان الجبن

يطفئ الفرن وتشوى لمدة 2-3 دقائق لتحمر الجبنة

تقدم فوراً.