طماطم مشوية مع جبنة الفيتا والزيتون والصنوبر

تعد الطماطم المشوية مع الفيتا والزيتون والصنوبر طبقًا جانبيًا سهلاً وسريعًا مناسب لاي طبق رئيس.

المكونات:

6 حبات طماطم مقطعة إلى نصفين بالطول

ملح وفلفل حسب الرغبة

ربع كوب من الصنوبر المحمص

1 كوب جبنة فيتا انهارت

1 ½ أوقية الجبن كريم مخفوق

1/3 كوب زيتون كالاماتا مقطعة

1 ملعقة كبيرة ريحان طازج مفروم ، بالإضافة إلى الزينة

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز

الطريقة:

يسخن الفرن إلى 325 درجة.

تقطع الطماطم من النصف بالطول. (إذا كنت تستخدم مجموعة متنوعة أخرى من الطماطم ، وخاصة الطماطم المستديرة ، فقم بقصها من النصف. بمجرد قطع الطماطم إلى النصف ، باستخدام ملعقة صغيرة تكشط بذور الطماطم بلطف.)

ترش الطماطم المقطعة بالملح والفلفل وتوضع جانبًا على رف السلك للتخلص من الماء الزائد لمدة 30 دقيقة.

يحمص الصنوبر في الزيت حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً.

تخلط جبنة الفيتا ، والجبن ، والزيتون ، والصنوبر ، والريحان المفروم في وعاء حتى تمتزج جيدًا.

تملء حبات الطماطم مع حوالي 2 ملعقة كبيرة من خليط الجبن وتوضع في مقلاة الفرن، والتي تم رشها مع رذاذ الطبخ.

تخبز لمدة 30 دقيقة. تخرج من الفرن وترش برذاذ زيت الزيتون والريحان المفروم المتبقي. تقدم ساخنة ، دافئة أو في درجة حرارة الغرفة.