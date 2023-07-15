هالك سؤال يعتبر واحد من أكثر الأسئلة شيوعاً، وغالباً ما يطرحه المتزوجون حديثاً، أو الذين يواجهون مشاكل مع الإنجاب وهو "طول الدورة 27 يوم متى التبويض؟"، حيث يؤثر موعد التبويض على فرص نجاح عملية التخصيب، كما يؤثر على نوع الجنين حسب بعض الدراسات الطبية، ويؤثر أيضاً من حيث عمر البويضة وعمر الحيوانات المنوية، والإجابة على سؤال طول الدورة 27 يوم متى التبويض تتعلق بعدة جوانب، مثل نوع الدورة، والعوامل المؤثرة على توقيت الدورة، ودقة الحساب الخاص بموعد الدورة، وسوف نتعرف على كل تلك الجوانب في سطور مقالنا هذا، وبعد ذلك نصبح قادرين الإجابة على ذلك التساؤل.

ما هي أنواع الدورة؟

لكي نتمكن من الإجابة على سؤال طول الدورة 27 يوم متى التبويض يجب أن نعرف أنواع الدورة، لأن النوع يؤثر على التوقيت، وأنواع الدورة تتمثل في:

1- الدورة الطبيعية

الدورة الطبيعية هي الدورة المنتظمة، وهي تلك التي يتكرر حدوثها كل فترة ثابتة، وغالباً ما تحدث كل ثلاثة أسابيع، وتسمى منتظمة لأنها تبدأ في نفس الوقت من كل شهر وتنتهي أيضاً بنفس الطريقة، و أسهل طريقة لحساب أيام التبويض غالباً ما تكون في الدورة الطبيعية، حيث يمكن التنبؤ بوقت حدوث الدورة ووقت التبويض على عكس النوع الثاني الذي سوف نذكره لكم بالفقرة التالية.

2- الدورة الغير منتظمة

تعد الإجابة على سؤال طول الدورة 27 يوم متى التبويض صعبة لو كانت الدورة غير منتظمة، والدورة الغير منتظمة هي تلك التي لا تأتي بتوقيت ثابت كل شهر، وقد تتأخر عن موعدها، أو تأتي بوقت مبكر عنه، ولا يمثل عدم انتظامها أي خطر إلا لو كانت تنقطع لشهور، وهنا يجب استشارة الطبيب؛ لأنه قد يكون بالجهاز التناسلي مشاكل.

ما هو التبويض؟

لا يعد التبويض جزء منفصل عن الدورة، أو تغير تابع لها، ولكنه يعد جزء منها، ولذلك يعد التعرف عليه وعلى موعده أمر مهم، وهو ما يسهل علينا الإجابة على سؤال طول الدورة 27 يوم متى التبويض، والتبويض هو أحد مراحل الدورة، حيث تمر الدورة الشهرية بأربعة مراحل، وهي:

1- طور الحيض

هو أول مراحل الدورة، ويحدث به انكماش بطانة الرحم، ثم نزيف دموي يحتوي على بقايا تلك البطانة، وعلى البويضة الميتة، التي لم يتم تخصيبها بالشهر الماضي، وتحدث تلك المرحلة بمدة أقصاها أسبوع، وقد تستمر لوقت أقل من ذلك عند البعض، ويصاحب تلك العملية بعض الأعراض مثل تشنج وانتفاخ، ودوخة وإرهاق.

2- طور التكاثر

يعد ثاني مراحل الدورة من حيث الخطوات، ولكنه ليس الثاني من حيث التوقيت، حيث يتزامن تأثيره مع بدأ المرحلة الأولى الخاصة بالحيض، ويحدث به تحفيز لبعض الهرمونات المؤثرة على المبيض، والتي بدورها تدعم إنتاج المبيض للعديد من البويضات الغير ناضجة، وتستمر تلك البويضات في النمو حتى ينضج منها واحدة فقط، ثم تموت البقية في معظم الحالات، ويحدث كل ذلك بمدة تتراوح من عشرة أيام إلى ستة عشر يوماً.

3- طور التبويض

وهو ثالث مراحل الدورة، والأهم في مقالنا هذا، ويحدث فيه نمو للبويضة الناضجة، التي تبدأ بعد ذلك في الانتقال إلى قناة فالوب نحو الرحم، ويكون عمر هذه البويضة منذ بدء رحلتها يوم واحد فقط، وبعد ذلك تموت تلك البويضة ما لم يتم تخصيبها بواسطة حيوان منوي، أو تتجه للانغراس بالرحم لو تم تخصيبها بنجاح.

4- الطور الأصفري

هو رابع مراحل الدورة، ويحدث به انفصال للغلاف الأصفر الخارجي للبويضة، والذي يظل في محيط البويضة لحمايتها حتى تتم عملية التخصيب، أو يتمزق مع موت البويضة لو لم ينجح تخصيبها، وحال تمزقه تبدأ بطانة الرحم أيضاً بالسقوط، وذلك استعداداً لحيض الشهر التالي.

متى يحدث التبويض؟

يوجد حوالي عشرون بويضة يتم إنتاجهم بشكل شهري في مرحلة التبويض، والتي تعرفنا عليها بالفقرة السابقة، ولكن يبقى لنا أن نعرف موعد تلك العملية؛ حتى نتمكن من الإجابة على سؤال طول الدورة 27 يوم متى التبويض، ويقول الأطباء أن عملية التبويض غالباً ما تحدث في منتصف مدة الدورة، أي أنها تحدث بعد أربعة عشر يوماً من الحيض، ولكن هذا لا يحدث دائماً، فقد تكون هناك مشاكل تؤثر على المبيض أو تحد من قدرته، وقد تكون أيضاً أسباب تجعل تلك العملية مبكرة، ولكن في أغلب الأحيان تحدث تلك العملية في منتصف الدورة، ويمكن التنبؤ بتوقيتها من خلال بعض الطرق التي سوف نعرضها في السطور التالية.

أسهل طريقة لحساب أيام التبويض

ثمة العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تحديد موعد التبويض، وسوف نعرضها لكم في السطور التالية، ولكن من المهم الالتزام بالدقة في تنفيذ الخطوات حتى تكون النتائج سليمة، وهذه الطرق هي:

1- حساب أيام التبويض من خلال موجات ما فوق الصوت

يمكن حساب موعد التبويض من خلال موجات ما فوق الصوت، حيث أنه بعد مرور أسبوعين تقريباً من الدورة تبدأ عملية الإباضة، ويحدث نمو في البويضة الناضجة، وهنا يمكن رصدها والتحقق من تكوينها بسهولة، وذلك عن طريق الموجات.

2- حساب أيام التبويض من خلال قياس الهرمونات

ثمة بعض الاختبارات المتخصصة في قياس هرمون بروجيسترون، ويمكن استخدام تلك الاختبارات لمدة شهرين على الأقل؛ للتمكن من تحديد موعد التبويض الشهري، حيث يقول الأطباء أن نسبة الهرمون تصل لأعلى درجة بعد أسبوعين من بدأ الدورة، أي أنها تبلغ قمتها في فترة التبويض.

3- حساب أيام التبويض عن طريق حرارة الجسم

يقول الأطباء أن حرارة الجسم ترتفع في أيام التبويض وفترة الخصوبة، وذلك يعني أنه يمكن تحديد أيام التبويض عن طريق حرارة الجسم، وذلك من خلال قياس حرارة الجسم يومياً، وبعدها سوف تلاحظوا أنه ثمة بعض الأيام المميزة بدرجة حرارة مرتفعة، وهذه الأيام تكون هي أيام التبويض.

طول الدورة 27 يوم متى التبويض؟

بالإضافة إلى الطرق السابق ذكرها توجد معادلة هامة لمعرفة يوم التبويض، وهي حساب موعد انتهاء الدورة وطرح أسبوعين منه، ويكون هذا هو يوم التبويض، أي أنه لو كانت الدورة طولها ٢٧ يوم فإن أيام التبويض هي من يوم ١٣ إلى يوم ١٥، ويرجى العلم أن الإجابة على الأسئلة مثل طول الدورة 27 يوم متى التبويض لا تكون ثابتة ودقيقة، حيث أنه توجد بعض العوامل التي قد تؤثر على توقيت التبويض، ولكي نتفادى فشل عملية التخصيب أو موت البويضة يجب أن نراعي النصائح التالية:

يجب أن تتم عملية الجماع بعد حوالي عشرة أيام من بدأ الدورة، حيث تتمكن الحيوانات المنوية من البقاء على قيد الحياة لمدة ثلاثة أيام. يجب تجنب الاعتماد على الجماع بيوم التبويض فقط؛ لأن الموعد المحدد قد يكون خطأ، وبالتالي قد تموت البويضة.

في الختام، تعرفنا في هذا المقال على إجابة لسؤال طول الدورة 27 يوم متى التبويض، وذلك من خلال عرض المعلومات حول ماهية التبويض، وترتيبه في مراحل الدورة، وتوقيت حدوثه، وطرق معرفة ذلك التوقيت، كما عرضنا لكم المعلومات حول عمر البويضة ومراحل تكونها، ونرجو أن يكون ما تم ذكره في مقالنا مفيداً لكم.