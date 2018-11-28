طُرق تحضير شامبو وبلسم قشر البرتقال في المنزل

شامبو وبلسم قشر البرتقال

تُعتبر قشور البرتقال مصدراً جيداً لمضادات الأكسدة، وهي فعّالةٌ جداً لمنع تساقط الشعر، كما تحتوي القشور على نسبةٍ عاليةٍ من فيتامين C، الذي يُعزز نمو الشعر، كما أنّ الخصائص المضادة للالتهاب في قشور البرتقال تعمل على تهدئة فروة الرأس، وحمايتها من العدوى.

نقدم لكِ عزيزتي في هذا المقال طُرق طبيعية لتحضير شامبو وبلسم قشر البرتقال في المنزل:

شامبو قشر البرتقال

المكونات:

- كوبٌ من مسحوق قشر البرتقال.

- نصف كوب من مسحوق الشيكاكاي.

ملاحظة: الشيكاكاي هي فاكهة معروفة باسم فاكهة الشعر تُزرع في وسط الهند، وهي غنية بمضادات الأكسدة، وفيتامينات A ،C ،K ،D والتي تُساعد في تغذية الشعر، والحفاظ على صحته، وهي متوفرة على شكل مسحوق بشكل خاص، وتُعزز نمو الشعر أيضاً.

طريقة التحضير:

- أولاً تُخلط المكوّنات مع بعضها ثُم تُضاف ملعقتان كبيرتان من الماء إلى الخليط. عند الاستحمام.

- يتم استخدام هذا المزيج كالشامبو ومن ثم يُشطف الشعر بالماء الدافئ.



بلسم قشر البرتقال

المكونات:

- ثمرة من البرتقال.

- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

- نصف كوب من الزبادي.

طريقة التحضير:

- يتم تقطيع ثمرة البرتقال وباستخدام الخلاّط الكهربائي تُهرس مع قشرها، وذلك لحين الحصول على عجينة سميكة.

- يُضاف عصير الليمون والزبادي.

- تُخلط المكونات جيداً، ويُستخدم هذا البلسم بانتظام عند كل حمام.

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