هناك بعض السيدات التي تنتظر بفارغ الصبر حدوث الحمل، لذا عند ملاحظة ظهور أعراض الحمل تقوم بعمل اختبار الحمل، وقد تفاجأ بظهور خط خفيف جدا في اختبار الحمل قبل موعد الدورة، وتتحير كثيرًا لأنها لا تدرك هل هذا يعد حمل أكيد أم لا؟ لكن هناك أكثر من سبب وراء ظهور هذا الخط وسنتعرف عليها في السطور القليلة التالية.

أسباب ظهور خط باهت في اختبار الحمل بعد دقائق

تعتمد بعض السيدات على اختبارات الحمل المنزلية لسهولتها، كما إنها تتميز بسعرها المناسب للجميع، كما يمكن الحصول عليها من أقرب صيدلية للمنزل، لكن هناك بعض العيوب الشائعة، ففي بعض الحالات قد تكون النتيجة واضحة، وغير دقيق مثل اختبار الدم، وربما يحدث تلف للاختبار المنزلي ولا يعطي نتيجة واضحة، كما إن بعض الحالات تلاحظ السيدات ظهور خط خفيف جدا في اختبار الحمل قبل موعد الدورة، فمن أبرز الأسباب وراء ظهور خط باهت في اختبار الحمل قبل الدورة ما يلي:

تناول المرأة الكثير من السوائل أو المياه قبل عمل اختبار الحمل، وهذا يؤثر كثيرًا على هرمون الحمل، مما يؤدي لظهور خط خفيف في اختبار الحمل قبل موعد الدورة بيومين، لذا يفضل القيام به فور الاستيقاظ، في الصباح الباكر. تعرض الأم للإجهاض وفقدان الجنين، عند الإجهاض يوجد بعض هرمونات الحمل في الجسم، وهذا يسبب ظهور خط خفيف في اختبار الحمل قبل موعد الدورة بأسبوع. عمل اختبار الحمل قبل موعد الدورة يسبب ظهور خط خفيف جدا في اختبار الحمل قبل موعد الدورة. عدم فاعلية وانتهاء صلاحية الاختبار يؤدي إلى ظهور خط خفيف في اختبار الحمل قبل موعد الدورة.

الوقت المناسب لإجراء اختبار الحمل

يعد الوقت المناسب لإجراء اختبار الحمل المنزلي بعد موعد الدورة بأسبوع أو الانتظار مرور 10 أيام، ولا بد من قراءة التعليمات جيدًا قبل إجراء الاختبار لضمان نتيجة الاختبار، في هذه الحالة عند ملاحظة ظهور خط خفيف جدا في اختبار الحمل قبل موعد الدورة، هناك احتمالية كبيرة أن تكون النتيجة إيجابية، وتتساءل بعض السيدات عن ظهور الخط الخفيف في اختبار الحمل وعلاقته بنوع الجنين ، يمكننا التوضيح بأنه لا توجد أي علاقة بين بَهتان خط الاختبار ونوع الجنين، إذ لا يمكن معرفة نوع الجنين إلا في الشهر الرابع من الحمل.

تتساءل بعض الأمهات هل الخط الخفيف في التحليل المنزلي يعني حمل ضعيف ، يمكننا القول بأن ظهور خط خفيف جدا في اختبار الحمل قبل موعد الدورة يعد دليل على وجود حمل في حالة عدم نزول الدورة خلال أسبوع أو أكثر، لكن في حالة نزول الدورة الشهرية، فهذا ربما يرجع إلى وجود خطأ ما في الاختبار أو للعديد من الأسباب الأخرى.

كيفية استعمال الاختبار المنزلي؟

يفضل شراء اختبار الحمل المنزلي من صيدلية مضمونة، إذ تقوم الصيدليات بحفظهم بعيدًا عن الرطوبة ودرجات الحرارة المرتفعة التي قد تتلفه، كما يفضل مراجعة تاريخ الانتهاء للحصول على نتيجة مضمونة، ويعد الوقت المناسب لإجراء الاختبار في الصباح الباكر فور الاستيقاظ من النوم، ويستخدم بالطريقة التالية:

في البداية علينا التأكد من أن العبوة التي سنضع بها عينة البول نظيفة تمامًا. بعد ذلك قومي بوضع عينة البول في العبوة. اسحب عينة البول باستخدام القطارة الموجودة مع الاختبار. ضع العينة في المكان المخصص لها، بعض الاختبارات تتطلب وضع الاختبار في عينة البول لبضع ثوانِ. عليكِ وضع الاختبار في مكان مسطح متساوِ والانتظار لدقائق محدودة. في حالة ظهور خطين واضحين، فهذا يدل على وجود حمل. إذا ظهر خط واضح والآخر باهت، فهذا يدل على احتمالية وجود الحمل، لذا يفض الانتظار بعد فترة وإعادة الاختبار. بينما إذا ظهر خط واحد واضح فهذا يدل على عدم وجود حمل.

هكذا نكون قد وضحنا أبرز الأسباب وراء ظهور خط خفيف جدا في اختبار الحمل قبل موعد الدورة، كما يُنصح بمراجعة الطبيب عند التأكد من وجود حمل، وإجراء بعض الفحوصات للحفاظ على سلامة الأم والجنين، بينما في حالة عدم وجود حمل يرجى الاهتمام أيضًا بالتغذية الصحية والحرص على تجنب الكحوليات والامتناع عن التدخين للحفاظ على الصحة وإعطاء فرصة جيدة لحدوث حمل خلال الفترة القادمة.