عادات صحية خاطئة تجنّب القيام بها!

قد نشعر فى بعض الأوقات بالإرهاق الشديد أو العجز عن ممارسة أعمالنا اليومية، دون ظهور أسباب واضحة، ولكنها فى الحقيقة ترجع لعادات صحية خاطئة قد نفعلها بحكم العادة لكنها تؤثر على الصحة العامة.
تقدم دكتورة منى المهدى، عدة معلومات صحية من المهم أخذها فى الاعتبار:
أولها: وأحد الأسباب التي تجعلك تشعر بإرهاق شديد عند الإستيقاظ من النوم هو عدم شربك الماء الكافي في اليوم السابق.
ثانيًا: ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺇﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺮﺿﻚ ﻟﻠﻜﻮﺍﺑﻴﺲ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻜﻮﺍﺑﻴﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺠﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﺮﻭﺏ ﻭﺍﻟﺮﻛﺾ.
ثالثًا: يجب ألا تذهب إلى فراشك قبل غسل وجهك، فعدم غسل الوجه يؤدي لغلق المسام بالأتربة مما يؤدي لظهور " الحبوب " في الوجه.
رابعًا: أن الصوت الذي يصدر عن بطنك عند الجوع هو عبارة عن عملية تنظيف للأمعاء يقوم بها جسمك.
خامسًا: لا يستطيع الإنسان المشي بشكل مستقيم دون استخدام عينيه، فلو غطيت عينيك ستمشي بشكل مائل إلى أن تصل تدريجيا إلى المشي بشكل دائري.
سادسًا: سبب الأنين أثناء النوم أن الانسان قد يرى أشياء تفوق ضغط عقله، فيبدأ بإخراج أصوات لتخفيف الضغط على العقل.
سابعًا: الألم الذي تشعر به في رأسك عندما تأكل شيئاً بارداً بسرعة سببه تجمع الدم في دماغك للمحافظة على حرارته.
ثامنًا: عض الشفتين يتسبب في اندفاع مواد كيميائية داخل الدماغ، تلك المواد تقلل التوتر والقلق.
تاسعًا: لشخص الصامت غالباً لا يكون خجولاً، بل ينتظر الوقت المناسب حتى يظهر جنونه.
عاشرًا: إذا كنت متوتراً، توضاء فسوف يذهب عنك التوتر بعد الوضوء.
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