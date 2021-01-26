عادات صحية خاطئة تجنّب القيام بها!

تقدم دكتورة منى المهدى، عدة معلومات صحية من المهم أخذها فى الاعتبار:

أولها: وأحد الأسباب التي تجعلك تشعر بإرهاق شديد عند الإستيقاظ من النوم هو عدم شربك الماء الكافي في اليوم السابق.

ثانيًا: ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺇﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺮﺿﻚ ﻟﻠﻜﻮﺍﺑﻴﺲ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻜﻮﺍﺑﻴﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺠﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﺮﻭﺏ ﻭﺍﻟﺮﻛﺾ.

ثالثًا: يجب ألا تذهب إلى فراشك قبل غسل وجهك، فعدم غسل الوجه يؤدي لغلق المسام بالأتربة مما يؤدي لظهور " الحبوب " في الوجه.

رابعًا: أن الصوت الذي يصدر عن بطنك عند الجوع هو عبارة عن عملية تنظيف للأمعاء يقوم بها جسمك.

خامسًا: لا يستطيع الإنسان المشي بشكل مستقيم دون استخدام عينيه، فلو غطيت عينيك ستمشي بشكل مائل إلى أن تصل تدريجيا إلى المشي بشكل دائري.

سادسًا: سبب الأنين أثناء النوم أن الانسان قد يرى أشياء تفوق ضغط عقله، فيبدأ بإخراج أصوات لتخفيف الضغط على العقل.

سابعًا: الألم الذي تشعر به في رأسك عندما تأكل شيئاً بارداً بسرعة سببه تجمع الدم في دماغك للمحافظة على حرارته.

ثامنًا: عض الشفتين يتسبب في اندفاع مواد كيميائية داخل الدماغ، تلك المواد تقلل التوتر والقلق.

تاسعًا: لشخص الصامت غالباً لا يكون خجولاً، بل ينتظر الوقت المناسب حتى يظهر جنونه.

عاشرًا: إذا كنت متوتراً، توضاء فسوف يذهب عنك التوتر بعد الوضوء.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

أعراض السلالة الجديدة لكورونا.. لا تتجاهلها!

فوائد مشروب شاي الرّمان لصحة الانسان!