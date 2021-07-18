عادات صحية للعناية بالبشرة أثناء السفر لقضاء العطلة الصيفية من "هيمالايا"

لقد كان العام الماضي عاماً مجهداً، مما جعل من فكرة قضاء عطلة فكرة رائعة، ولكن، لا تدعي الحماس يلهيك عن روتين العناية ببشرتك لأن البشرة ستحتاج إلى بعض الاهتمام من أجل التكيف مع التغيير المفاجئ في الروتين والطقس.

إن الإجازات هي أكثر من مجرد وقت مناسب للاسترخاء. حيث يمكن أن يتسبب التغيير في الطقس والسفر وأوقات النوم المضطربة وعدم الانضباط في النظام الغذائي في التسبب بمشاكل لبشرتك. ولكن القليل من التخطيط واحضار أساسيات العناية بالبشرة يمكن أن يساعدك كثيراً في الحفاظ على بشرة رائعة. يقوم خبراء العناية بالبشرة في "هيمالايا" بتوضيح ما يجب فعله وما لا يجب فعله في روتين العناية بالبشرة في العطلة بحيث تكون بشرتك سعيدة ودائمة التوهج.

الرحلات الجوية وتأثيرها على بشرتك:

يفتقر الهواء داخل الطائرات إلى الرطوبة ويمكن أن يستنزف توهج البشرة، مما يجعلها باهتة وجافة. ويمكن للرحلات الطويلة أن تجرد البشرة بالفعل من حيويتها ويصبح من الضروري تعويض تلك الرطوبة المفقودة قدر المستطاع. احرصي على حمل زجاجة كريم أو مرطب بحجم السفر 50 مل وقومي بدهنه على اليدين والوجه بانتظام أثناء الرحلة، كما يمكن رش الوجه برذاذ الماء المنعش الذي يمكن أن يخفف كثيراً من الإجهاد.

أما إذا كنت ترغبين بمنح بشرتك دفعة فورية من النضارة، ضعي قناعًا للوجه لمدة 15 دقيقة، لن يتمكن وجهك من الاحتفاظ بالرطوبة فحسب، بل سيقوم القناع أيضًا بتعويض أي رطوبة مفقودة بسبب هواء الطائرة وضغط الجو.



واظبي على روتين العناية بالبشرة:

عادةً قد يكون روتين العناية بالبشرة من الطقوس التي لا يمكن أن تنسيها، ولكن قد يشكل الحفاظ على ذلك الروتين أثناء العطلة تحدياً. مع ذلك، حاولي قدر الإمكان الحفاظ على روتين أساسي وسهل المتابعة حتى في العطلة. بحيث يتضمن التنظيف، والترطيب، والمعالجة، وكرري ذلك يومياً! إن هذا هو أبسط روتين يمكن اتباعه أثناء السفر.

نظفي وجهك بغسول للوجه مكون من مكونات طبيعية مرتين على الأقل في اليوم؛ مرة في الصباح ومرة في الليل قبل النوم.

لا تنسي ترطيب بشرتك بعد كل غسول، واستخدمي مرطبات الصبار التي تعمل بشكل أفضل في الصيف حيث تحافظ على ترطيب بشرتك وانتعاشها في جميع الأوقات.

قومي باستخدام المقشر على بشرتك بغرض العلاج كل بضعة أيام وذلك باستخدام مقشر للوجه لإزالة الخلايا الميتة، أو ضعي قناع وجه لشد الجلد وتنعيم البشرة.

احرصي على استخدام واقٍ من الشمس في كل مرة تتعرضين فيها إلى أشعة الشمس، واحرصي دائمًا على اختيار المنتجات المكونة من مكونات طبيعية تتناسب مع بشرتك ومع الطقس أيضًا. حيث تعمل المكونات الغنية بمضادات الأكسدة مثل النيم والصبار والليمون والتوت بشكل مدهش في الحفاظ على البشرة خالية من الزيوت والأوساخ طوال فصل الصيف.



ركزي على الأساسيات الطبيعية والفعالة:

إن السفر بأقل الأمتعة هو الهدف دائماً، لذلك احضري فقط الأساسيات التي لا يمكنك الاستغناء عنها. يعتبر المنظف ومرطب الوجه ومرطب الشفاه وواقي الشمس من الأشياء التي لا غنى عنها، لذلك لا تنسي تفريغها في عبوات مناسبة للسفر، ويمكن أن تستغني مؤقتاً عن التونر والسيروم ولكن لا تنسي المقشرات والأقنعة، حيث يمكن أن يشعر وجهك وجسمك بالتعب وعدم النظافة مع جميع تلك الأنشطة الخارجية، ويمكن للمقشرات والأقنعة المليئة بخصائص المكونات الطبيعية أن تنظف البشرة بعناية وتغذيها. تعمل أقنعة الوجه على تجديد البشرة وإحياء شبابها في غضون دقائق قليلة بينما يقوم المقشر بتنظيفها من الأعماق. ولا تنسي أن تحملي معك دائمًا مناديل مبللة للتنظيف والتجديد أثناء التنقل.

تلك كانت بعض النصائح البسيطة ذات النتائج الرائعة؛ أنت الآن جاهزة لعطلة الصيف!

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