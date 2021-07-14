حسناء البوابة: ماذا تعني الشامات في هذه الأجزاء من جسمك؟

لدينا جميعًا شامات على أجسادنا ، والبعض يحبها والبعض الآخر يكرهها. الشامة هي عادة بقعة بنية صغيرة داكنة ناتجة عن مجموعة من الخلايا المصطبغة وتعتبر غير ضارة...

لكن ، هل تعلم أن هذه الشامات يمكن أن تكشف في كثير من الأحيان عن بعض الدلائل على شخصيتك وأسلوبك؟ إذا كنت مهتمًا بمعرفة ما تعنيه هذه الشامة الموجودة على يدك ، فاستمر في القراءة أدناه:

الجبهة

الشامة على جبهتك هي علامة على الازدهار. ومع ذلك ، فإن معنى الشامة يتغير مع وضع الشامة. إذا كان الخال في الوسط ، فهذا يمثل الحكمة. يمثل الخال الموجود على الجانب الأيسر من الجبهة الحظ السيئ ، في حين أن الشامة الموجودة على الجانب الأيمن ستجعلك شريكًا جيدًا سواء كان ذلك في الزواج أو الشراكة التجارية وتجلب لك الشهرة والنجاح.

الذقن

إنه يمثل شخصًا حنونًا. هذا يعني أيضًا أن الشخص سيحيا حياة متوازنة وناجحة. لديهم موهبة التغيير والسفر. يريدون أن يكونوا محاطين بأشخاص وأماكن جديدة. يمثل الخلد الموجود على الجانب الأيمن من الذقن شخصية دبلوماسية ، بينما في الجانب الأيسر يمثل الصدق.

الخد

تعتبر الشامة الموجودة على الخد علامة على الجمال في العديد من البلدان. تشير الشامة الموجودة على الجانب الأيمن من الخد إلى أنك شخص مهتم وأن أصدقائك وعائلتك يشعرون بالأمان من حولك. تشير الشامة الموجودة على الخد الأيسر إلى أنك انطوائي وتفضل أن يكون لديك مجموعة صغيرة من الأصدقاء. ستختار أن تكون وحيدًا في حفلة.

الشفاه

الأشخاص الذين يملكون شامات على شفاههم أكثر طموحًا من نظرائهم. إذا كان لديك شامة على جانبي الشفة العليا ، فهذا يعني أنك من عشاق الطعام. إذا كان لديك شامة أسفل شفتك السفلى ، فهذا يعني أنك مهتم بالمسارح والتمثيل.

الفك

إذا كان لديك شامة على الجانب الأيسر من الفك ، فهذا يعني أنه قد يكون لديك زواج مفاجئ أو خسارة في العمل. إذا كان لديك شامة على الجانب الأيمن من الفك، فهذا يعني أنه قد يكون لديك زواج مبكر ووصول غير متوقع للمال.

الأنف

إذا كان لديك شامة على الأنف ، فأنت شخص يتمتع باحترام كبير لذاتك. إذا كان لديك الشامة على طرف أنفك ، فأنت سريع الغضب تمامًا وإذا كان لديك شامة على الجانب الأيمن من أنفك ، فهذا يعني أنك متحمس جدًا وتسعى إلى المزيد من النشاط الجنسي. بينما ، إذا كان لديك شامة على الجانب الأيسر من الأنف ، فهذا يمثل صراعًا.

القدم

يمثل الخال الموجود على القدمين السفر وسيتم التعرف عليك لأعمالك الجيدة. تشير الشامة الموجودة في القدم اليمنى إلى أنك ستتمتع بحياة أسرية جيدة ، بينما تشير الشامة الموجودة في القدم اليسرى إلى مشاكل مالية ومشكلات مع الزوج.

الأيدي

أنت مجتهد وحيوي إذا كان لديك شامة على يديك. ستعمل بجد من أجل حياة ناجحة ولديك الموهبة لقيادة تلك الحياة.

البطن

الأشخاص الذين لديهم شامة بالقرب من سرتهم واعدون جدًا. إذا كان لديك شامة على الجانب الأيمن من بطنك ، فستكون قويًا من الناحية المالية وقد يكون لديك ضعف لدى النساء عند الرجال. إذا كان لديك شامة على الجانب الأيسر من بطنك ، فهذا يدل على أن لديك عامل غيور في حياتك. إذا كان لديك شامة في الجزء العلوي الخلفي من جسمك ، فأنت مسؤول تمامًا في حياتك ولديك قدرة جيدة على اتخاذ القرار. إذا كان لديك شامة في أسفل ظهرك ، فأنت صديق مبدع وجدير بالثقة.

الأعضاء التناسلية

إذا كنت شخصًا لديه شامة في أعضائك التناسلية ، فهذا يدل على أنك كريم وصادق. أنت عاشق حقيقي مع حياة جنسية جيدة ولديك وضع مالي جيد وحياة زوجية.

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