تعرفوا على أغرب تقاليد الاحتفال بالسنة الجديدة

احتفالات العام الجديد قد تكون مليئة بالمرح والعروض المثيرة للاهتمام ولكن في السابق كانت المعتقدات الشعبية هي السائدة، فما هي أغرب تلك العادات والتقاليد.

ارتداء اللباس منقطة

بالنسبة للفلبينيين ، فإن ارتداء ملابس منقطة أو بها دوائر يعني الإزدهار. وتمثل نقاط البولكا المال والثروة.

القفز عالية عندما تدق الساعة 12

في ارجاء مختلفة من انحاء العالم يتم تشجيع الأطفال على القفز إلى أعلى مستوى ممكن عندما تدق الساعة 12 لأن الناس القدامى يعتقدون أنها ستساعدهم على النمو أسرع.

عشاء منتصف الليل

يعتقد الكثير من الناس أن تناول وجبة عشاء فاخرة قرب منتصف الليل في ليلة رأس السنة الميلادية يرمز لتحقيق آمالهم بالازدهار في السنة المقبلة. وهذا التقليد موروث من الأسبان.

تناول مجموعة متنوعة من الفواكه المستديرة

بالنسبة الصينيين تناول الثمار الدائرية في منتصف الليل يجلب الرخاء والسعادة في العام المقبل. ويفضل تجنب الفواكه ذات الأشواك مثل الأناناس وجاك فروت والدوريان والتين الشوكي لأن الأشواك ترمز إلى المشاكل أو العقبات.

تناول الأرز اللزج لتقوية الروابط العائلية

من المعروف أن دول شرق آسيا تفضل تناول الأرز اللزج، لذلك ينصح بتناوله في ليلة رأس السنة لتقوية الروابط العائلية. وتزخر موائدهم بالطعام المصنوع من الأرز اللزج مثل (خبز الأرز)، (كعكة الأرز الحلو) و(كعكة العام الجديد الصينية).

تجنب أطباق الدجاج والأسماك

إذا كان هناك طعام يُعتقد أنه يجلب الحظ ، فهناك أيضًا أطعمة تعتبر مناسبة لاحتفال العام الجديد. وتقول التقاليد في شرق آسيا بأن أكل الدجاج والسمك غير مستحب، لأنه يرمز الى ندرة الغذاء.

يجب أن تكون حاوية الماء والأرز ممتلئة

تؤمن الكثير من العائلات بضرورة أن تكون أوعية الخزين مليئة بالماء والأرز احتفالا بالعام الجديد لأنهم يعتقدون أن هذا سيجعل حياتهم مزدهرة على مدار السنة.

جمع القطع النقدية

هناك ممارسة شائعة أخرى خاصة بين الأطفال في شرق آسيا وتتمثل في ملء جيوبهم بقطع النقود المعدنية وهز الجيوب في منتصف الليل. ويعتقد أن هذه الممارسة تجلب الحظ السعيد.

فتح الأبواب والنوافذ وتشغيل جميع الأضواء

بصرف النظر عن الطعام والقطع النقدية التي ترمز إلى الازدهار ، هناك تقليد آخر يتمثل في فتح جميع الأبواب والنوافذ والأدراج والخزائن لجلب الحظ الجيد والسماح للمشاعر الإيجابية بالدخول.

يجب سداد الديون

من الناحية المثالية ، ينبغي للمرء أن يرحب بالسنة الجديدة وهو خال من الديون. يعتقد الناس أنه مهما كانت حالتك المالية عندما تصل الساعة 12 منتصف الليل في يوم رأس السنة الجديدة ، فستكون على نفس الوضع المالي لبقية العام. لذلك يجب على المرء أيضا أن يضع في جيوبه النقود ويسدد كل فواتيره.