ألف مبروك قدوم المولود الجديد، ونسأل الله أن يجعله قرة عين لكم وينبته نباتاً حسناً، وأن يمنحه الصحة والعافية في كل أيام حياته، تتمنى له السعادة والنجاح وأن يكون قرة عين لكم وللعائلة الكريمة، وفيما يلي أجمل عبارات استقبال مولود جديد، استمتعوا بلحظات استقبال المولود الجديد وتأكدوا من تخليد هذه الذكرى الجميلة في قلوبكم وبين صفحات ذاكرتكم، واختاري العبارة التي تعجبك واستخدميها لاستقبال المولود الجديد بكل حرارة وسعادة.

عبارات استقبال مولود جديد

الف ألف مبروك لكم بمولودكم الجديد، نسأل الله أن يجعله من الذرية الصالحة ويبارك فيه.

يا أغلى هدية من الخالق تتمنى العين ما تفارق أجمل وأروع مولود هَلْ بوسط الخلايق.

حملتيه تسع شهور واليوم جاه ألف مبروك والكل وهبه أجمل شعور وصار بالعيلة مشهور.

نبارك لكم بقدوم الوردة الجميلة إلى بستانكم، نسأل الله أن يحفظها ويحميها.

تهانينا الحارة بقدوم العضو الجديد إلى عائلتكم، نتمنى له حياة مليئة بالحب والسعادة.

مبروك لكم هذه الفرحة الكبيرة، نسأل الله أن ينمي المولود بصحة وقوة.

يا هَلْا فيه وبقدومه أسعد الكل بوجوده نعمة من الرب شوفته وكل الي حوله يحبونه.

ما شاء الله العين تسر من جماله تبارك الله يا زينه في دلاله.

ألف مبروك لكم هذه الفرحة الكبيرة بقدوم المولود الجميل! نسأل الله أن يجعله قرة عين لكم وينبته نباتاً حسناً.

الحمد لله على سلامة المولود الجديد، نسأل الله أن يمن عليه بالصحة والعافية وأن يجعله من الصالحين.

مبروك لكم الأمورة الجديدة في العائلة! نتمنى لها حياة سعيدة ومليئة بالحب والفرح.

تهانينا القلبية لكم بمولودكم الجديد، نسأل الله أن يجعله قرة عين لكم ويبارك فيه.

بورك المولود الجديد وبوركتم أنتم الوالدين! نتمنى له نمواً سليماً وحياة مليئة بالنجاح.

مبروك لكم هذه الهدية الرائعة من الله، نسأله أن يرزقها الصحة والعافية طوال حياتها.

عبارات شكر لله على المولود الجديد

مرحباً بك يا ملائكي الصغير، نورت حياتنا بقدومك.

الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة، رزقت بمولود جديد ولله الحمد من قبل ومن بعد اللهم اجعله من الصالحين المصلحين البارين بوالديهم اللهم أنبته نباتا حسنا واجعله قرة عين لوالديه واحفظه وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى.

حفظ الله أبنائكم وبناتكم اللهم لك الحمد.

أهلاً بك في هذا العالم الجميل، ملأت قلوبنا بالفرح والسعادة.

الحمد لله رزقت بمولود جديد في يومنا هذا "اليوم" الموافق "التاريخ".

الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة رزقت اليوم بمولود جديد وأسميته “اسم الطفل” ولله الحمد من قبل ومن بعد الحمد لله الذي أكرمنا قبل قليل بولادة “الاسم” أسأل الله أن يحفظه ويجعله من الصالحين أمين.

أهلاً وسهلاً بك يا قطعة من السماء، نحن ممتنون للغاية لقدومك.

مرحباً بك في بيتنا الصغير، أنت الضيف الكبير الذي جاء ليملأه بالسعادة.

خبر قدوم مولود جديد، يا مولود الحب والأمل، أهلاً بك في عائلتنا الدافئة.

نفتح أبواب قلوبنا ومنازلنا لاستقبالك يا ملاكنا الصغير.

أهلاً بك في عالم الحب والرعاية، حيث ستجد دفء العائلة وحنان الأهل.

مرحباً بك في حياتنا، نحن متشوقون لمشاركة كل لحظة من تنمو وتكبر.

خبر قدوم مولود جديد، يا نور عيوننا الجديد، أهلاً بك في رحاب منزلنا وقلوبنا.

نستقبلك بذراعين مفتوحين وقلوب مليئة بالحب، أهلاً بك في عائلتنا الرائعة.

عبارات قدوم مولود ذكر

من عبارات تهنئة بالمولود الحمد لله على سلامة المولود مبارك عليكم الموهوب رزقكم الله بره وبلغ رشده، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لكمها فيه ويجعله من الصالحين الأبرار بإذن الله تعالى.

مبارك لكما موهوبكم الجديد رزقكم الله بره وبلغ رشده.

أسال الله العظيم أن يجعل حياته كلها مليئة بالسلامة والسعادة والهناء، وأن يملء حياتكما بهجة وجمال وسعادة وجعله من الصالحين.

أسعدكم الله سبحانه تعالى بقدوم الموهوب، وجعله قره عين لكما وجعله ولد صالحًا بار بكما.

دعاء استقبال مولود جديد أنثى

اللهم أنبتها نباتاً حسناً، واجعلها قرة عين لوالديها واحفظها، وبارك لهم فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوى.

اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبها، وشفاء صدورها، ونور أبصارها، اللهم أفتح عليها فتوح العارفين.

بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره.

عبارات عن المولود الجديد للواتس

الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة رزقت بمولود جديد ولله الحمد من قبل ومن بعد. يتشرف المولود الجديد بأن يزف إليكم البشرى بقدومه ومشاركة والديه سعادتهم؛ لذا أدعو الله أن يجعله من الذرية الصالحة وأن يقر عين والديه به.

اللهم اجعله من الصالحين المصلحين البارين بوالديهم.

كان بقلبي يا ما كان شوق مغلف بريحان في الخطاط يأخذه بالأحضان وتحقق لي المطلب وبفضل الله والإحسان الرازق رزقني اليوم بالمولودة الجديدة رحمة من الرحمن.

رزقك الله شكر الواهب وبر الموهوب.

بارك الله لكم في الموهوب ورزقتم بره وبلغتم أشده.

يا أغلى الناس والغاليين مبروك عليكم أحلى الحلوين الله يديمه لكم يا ربّ ويجعل دربه اليقين.

كلمات مولود جديد في العائلة

يا رب أكتب له طول العمر، والسعادة وسعة الرزق والحسن الخلق.

يا أغلى هدية من الخالق تتمنى العين ما تفارق أجمل وأروع مولود بوسط الخلائق.

ألف مبروك عليكم قدوم أحلي الحلوين، ويجعله يا رب من الصالحين.

في الحمل تسعة شهور وجاء بألف مبروك، ووهبته أجمل شعور، وبقي في العائلة مشهور.

دعاء استقبال مولود جديد أنثى

اللهم أنبتها نباتاً حسناً، واجعلها قرة عين لوالديها واحفظها، وبارك لهم فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوى.

بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره.

اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبها، وشفاء صدورها، ونور أبصارها، اللهم أفتح عليها فتوح العارفين.

بقدوم الطفل هلت البشائر مولود جديد أنثى، وبسماع صوته هز المشاعر، ويحميه الله من المخاطر، ويجعله لكم دوما في طيب الخاطر.

أفكار لاستقبال المولود الجديد:

1. اجتمعوا كعائلة وأصدقاء لتنظيم احتفال بسيط لاستقبال المولود الجديد، حيث يمكنكم تقديم الهدايا والتهاني.

2. قوموا بتزيين غرفة المولود الجديد بألوان زاهية ورسومات جميلة. قد تضعون لافتة ترحيبية مليئة بالحب والترحيب.

3. اختاروا أجمل الأغاني والألحان الهادئة لتهنئة المولود الجديد. يمكنكم تشغيل الموسيقى خلفية لجو من البهجة.

4. نظموا طعامًا خفيفًا أو حفلة شاي صغيرة للاحتفال بالمناسبة، حيث يمكن للأهل والأصدقاء مشاركة الأحاديث والفرح.

5. قدموا للمولود الجديد هدايا ترحيبية مثل ألعاب رضيع، ملابس جديدة، وغيرها من الأغراض المفيدة.

6. كتبوا رسائل ترحيبية للمولود الجديد تعبر عن مشاعركم وأمنياتكم له في حياته المقبلة.

7. التقطوا صورًا للحظات استقبال المولود الجديد وألحقوها في ألبوم لتبقى ذكرى جميلة لهذا الوقت.

8. طلبوا من الأطفال الكبار في العائلة أن يشاركوا بإعداد مسرحية صغيرة أو عرض ترفيهي للاحتفال بقدوم المولود.

9. قدموا باقات من الزهور الجميلة للمولود الجديد ووضعوها في مكان بارز في المنزل.

10. اختاروا هدية تذكارية مثل مجموعة صور مطبوعة للمولود الجديد لتوثيق هذه اللحظات الخاصة.

بوستات مولود جديد 2023

اللهم اجعله من الصالحين المصلحين البارين بوالديهم.

يتشرف المولود الجديد بأن يزف إليكم البشرى بقدومه ومشاركة والديه سعادتهم؛ لذا أدعو الله أن يجعله من الذرية الصالحة وأن يقر عين والديه به.

بارك الله لكم في الموهوب ورزقتم بره وبلغتم أشده.

رزقك الله شكر الواهب وبر الموهوب.

يا أغلى الناس والغاليين مبروك عليكم أحلى الحلوين الله يديمه لكم يا ربّ ويجعل دربه اليقين.

كان بقلبي يا ما كان شوق مغلف بريحان في الخطاط يأخذه بالأحضان وتحقق لي المطلب وبفضل الله والإحسان الرازق رزقني اليوم بالمولودة الجديدة رحمة من الرحمن.

الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة رزقت بمولود جديد ولله الحمد من قبل ومن بعد.

اليوم شرفنا الأمير، حبيبنا الصغير ليزين عقدنا العائلي السعيد ويضفي الأنوار ويبث السعادة بيننا لذا أدعو الله أن يقر به عيننا.

حالات استقبال مولود جديد