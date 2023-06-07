عبارات بمناسبة التخرج من الجامعة، يعتبر يوم التخرج من أجمل أيام العمر ومن أكثر الذكريات التي تحفر في العقل لأنّه يشعر في ذلك اليوم بأهميته، ويبدأ أول خطوة في اتجاه حياته التي خطط لها ليحصد نتيجة ما تعلمه في واقع الحياة، والتخرج من أهم الأشياء في حياتنا وتقديراً منا لذلك كتبنا لكم أجمل وأحلى عبارات بمناسبة التخرج من الجامعة.

عبارات بمناسبة التخرج من الجامعة

من أجمل عبارات بمناسبة التخرج من الجامعة ألف ألف مبروك النجاح والتخرج متمنياً لكم دوام النجاح.

أنت وصلت للقمة عندما استلمت الشهادة من الجامعة، ونحن وصلنا معك للقمه لأنك شمعة أضاءت سماء بيتنا.

ألف ألف مبروك التوفيق والتخرج.

تهانينا بنجاحك رفعت الرأس بين كل الناس بشهادتك يا غالي مبروك لك النجاح.

مبارك لكم التميز في نجاحك والتقدم ومن نجاح إلى نجاح.

بمناسبة تخرجك من الجامعة أرسل لك مجموعة من باقات الحب مع أجمل عبارات تهنئة بالتخرج لأغلى إنسان ألف ألف مبروك التخرج.

اليوم القمر يبتسم لك يا غالي والنجوم تزدان بالجد والمثابرة حققت أمالك، وها هو تاج العلم قد توجت به وقد نلت ما ترجوه من تعب الليالي.

مثابرتك هي سر نجاحك، إصرارك هي سر تفوقك، وصبرك هي سر تميزك.

عبارات تخرج قصيرة