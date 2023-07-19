تحتفل اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 الأمة العربية والإسلامية باليوم الأول من محرم وهو العالم الهجري الجديد 1445، وهي مناسبة دينية عظيمة عند المسلمين، وتعدّ الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة وهو أهم حدث تاريخي عند المسلمين، بسبب ما كانوا يلاقونه من أذى وعذاب من زعماء قريش وكانت أساساً ومنطلقاً لقيام الدّولة الإسلامية، وتمكّنت من خلاله من توسيع دائرة الدّعوة على اعتبار أنّ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية عظيمة، وفيما يلي نقدم لكم أجمل عبارات تهنئة العام الهجري الجديد للأصدقاء 1445:

عبارات تهنئة العام الهجري الجديد للأصدقاء

إلى صديقي الغالي الوفي، كل عام وأنت بخير، وعام جديد يبدأ بك وينتهي بوجودك يا أغلى الناس.

صديقي العزيز الغالي أقدم لك أسمي التهاني بحلول السنة الهجرية الجديدة.

اللهم مع بداية العام الجديد 1445 اكتب لصديقي كل الخير واجعل هذا العام ختام لأحزاننا وبداية لحياة جديدة.

كل عام وأنتم إلى الله أقرب، جعل عامكم القادم عام يسر وفرح وتفيج لكل عسر.

رفيق دربي، صديق التحديات أنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء كل عام وأنت بألف خير.

عبارات تهنئة للأهل بالعام الهجري الجديد 1445