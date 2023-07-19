تحتفل اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 الأمة العربية والإسلامية باليوم الأول من محرم وهو العالم الهجري الجديد 1445، وهي مناسبة دينية عظيمة عند المسلمين، وتعدّ الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة وهو أهم حدث تاريخي عند المسلمين، بسبب ما كانوا يلاقونه من أذى وعذاب من زعماء قريش وكانت أساساً ومنطلقاً لقيام الدّولة الإسلامية، وتمكّنت من خلاله من توسيع دائرة الدّعوة على اعتبار أنّ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية عظيمة، وفيما يلي نقدم لكم أجمل عبارات تهنئة العام الهجري الجديد للأصدقاء 1445:
عبارات تهنئة العام الهجري الجديد للأصدقاء
- إلى صديقي الغالي الوفي، كل عام وأنت بخير، وعام جديد يبدأ بك وينتهي بوجودك يا أغلى الناس.
- صديقي العزيز الغالي أقدم لك أسمي التهاني بحلول السنة الهجرية الجديدة.
- اللهم مع بداية العام الجديد 1445 اكتب لصديقي كل الخير واجعل هذا العام ختام لأحزاننا وبداية لحياة جديدة.
- كل عام وأنتم إلى الله أقرب، جعل عامكم القادم عام يسر وفرح وتفيج لكل عسر.
- رفيق دربي، صديق التحديات أنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء كل عام وأنت بألف خير.
عبارات تهنئة للأهل بالعام الهجري الجديد 1445
- عائلتي الجميلة الغالية على قلبي، وهي نافذتي الأولى على الحياة، مبارك السنة الهجرية الجديدة، عسى أن يكون هذا العام أفضل من أي وقتٍ مضى.
- اللهم يا رب في العام الهجري 1445 وفق أهلي لما تحبه وترضه، وأرزقنا وإياهم فضل هذه الأيام وما صلح فيها من أعمال.
- من عبارات تهنئة العام الهجري الجديد للأصدقاء 1445 أمنياتي لأبي وأمي وأخوتي واصدقائي المقربيين أن يرزقهما الله ويسعدهما في العام الجديد، الكثير من الحب في قلبي لكم، أسبق الكل وأهنئكم كل عام وأنتم بخير.
- اللهم أزرق أحبتي الصحة والعافية في العام الهجري الجديد.
- ربي إني استودعتك قلبي وقلب من أحب، فلا تريني فيهم مكروه يا أرحم الراحمين.
- أدامكم الله سندا لي في كل أمور حياتي، كل عام وأنتم في حياتي عائلتي العزيزة.
- أتم الله عليكم ما مضى بالمغفرة والعفو، وجعلكم من الفائزين برضا الله، وجعل عامكم الجديد 1445 مليء باليسر والتفريج عن كل عسر، كل عام وأنتم أقرب إلى الله.
- باقة من الورود معطرة بالعود تهنئكم بقدوم العام الجديد 1445.
- قلبي يبيك وبحبه يشتريك وبنبضه يرويك وبحنانه يدفيك وبالسنة الجديدة يهنيك.
- صباح سعيد وجميل معطر بابتسامة الأحباب الغاليين وبأغلى الكلمات أزف التهاني بالعام الجديد 1445.
- يمضي عام ويقدم عام وللأحبة في القلب مكان، كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة قدوم العام الهجري الجديد 1445.
- بالورد وألوانه أهديك وبعطر الكلمات أهنيك بقدوم العام الهجري الجديد 1445.
- مع قدوم أول أيام العام الهجري الجديد 1445، نسأل الله أن يجعل أول أيامه مباركة تحمل البشرى والتهاني لكم يا أعز الأحباب.
- يا أغلى البشر والأحباب سنة هجرية جديدة على الأبواب أهنئك بقدومها، ودعواتي لك موصولة.