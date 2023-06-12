فرحة النجاح فرحة لا توصف فهي فرحة تعب وجهد وإنجاز، فبعد الجد والكفاح لابد وأن ننال ما كنا نسعى إليه وهو النجاح والتخرج، ومن أجمل عبارات تهنئة بالنجاح في امتحان الشامل الشهادة الجامعية المتوسطة والتي تصادف يوم الثلاثاء الموافق 13 حزيران/يونيو 2023:

عبارات تهنئة بالنجاح في امتحان الشامل

أفضل تهنئة نجاح في امتحان الشامل أزف لك أجمل الكلمات والعبارات المعزوفة بباقات الورد والتهنئة على النجاح وفقك الله لما يحب ويرضى.

من عبارات تهنئة بالنجاح في امتحان الشامل، لقد سعد الجميع عند سماع الزغاريد في كل مكان بنجاح الأبناء وتفوق دائم في حياتهم العلمية والعملية.

نتبادل تبارك التهاني السعيدة والقلبية في النجاح ونقدم سلام تعلو من خلاله أصوات البهجة والسرور وزغاريد مصاحبة لكلام معسول.

من عبارات تهنئة بالنجاح في امتحان الشامل 2023، التمييز بين الزملاء والتنافس للوصول لمرتبة التفوق والنجاح يعد من الأشياء المشرفة والسعيدة الطالب ومعلميه ألف مبروك.

ألف مبروك النجاح في امتحان الشامل.

لك في القلب أجمل التهاني والعبارات المشرفة بالنجاح والتفوق ونتمنى لك مزيدا من تحقيق أمنياتك.

لم ألمس السماء يوما ولكن واليوم مع سماع خبر نجاحك لمستها وشاهدت روعتها كم هو شعور رائع وسعيد ألف مبروك.



ألف مبروك النجاح، وجعله ربي على سبيل الــدوام.

ألف مبروك النجاح، وجعله ربي على سبيل الــدوام. مثابرتك الدائمة، وعملك المتواصل، يؤهلك للتفوق، فألف مبروك النجاح انتهت أيام حفظ الدروس، وجاء اليوم الذي تستقبل فيه التهاني بكلمة مبروك.

لقد استقبلت مفاجآت كثيرة، ووصلتني هدايا كثيرة، ولكن نجاحك يا (اسم الناجح) هو أحلى مفاجآت هذا العام، وأحلى هدايا هذا العام لم أكن قبل هذا اليوم الرائع أعلم بأن السماء عالية ورائعة هكذا... ولكن نجاحك يا (اسم الناجح) جعلني ألمس السماء وأعيش مع روعتها.

يا حافر الصخر بصمود، ويا سالك دروب العلم، بوركت جهودك الدؤوبة، وألف مبروك على النجاح (اسم الناجح) سهر وتعب، ووجد كل الذي تمناه، وفرح كل البشر.

لقد وصلت للقمة حينما استلمت شهادتك الجامعية يا (اسم الناجح)، ونحن وصلنا للقمة لأنك شمعة أضاءت سماء بيتنا.

عبارات تهنئة بالنجاح والتفوق

تهانينا على نجاحك الذي تستحقه، فقد كنت مثال الالتزام والنجاح الباهر.

من عبارات تهنئة بالنجاح والتفوق، أنت تستحق هذا النجاح بالفعل ألف مبرووك.

أطيب التهاني والأمنيات بنجاحك المبهر، آملين مواصلة هذه المسيرة الحافلة بالإنجازات في مغامراتك القادمة.



سعيد جداً برؤية ذلك النجاح الباهر الذي حققته، فإنجاز الأشياء العظيمة من سماتك.

سعيد جداً برؤية ذلك النجاح الباهر الذي حققته، فإنجاز الأشياء العظيمة من سماتك. جئنا نهنئ بالفرح والسرور في نجاح فلذة كبدك و نحمل في أيدينا أجمل باقات العطور والزهور وتتناغم الطيور فرحا بالنجاح الكبير ألف مبروك وبالتوفيق الدائم.

نحضر بأجمل التهاني الحاملة في طياتها التصقيف والزغاريد وأصوات تعلو تصل لعنان السماء مباركة السعادة ومشاركة البهجة بالنجاح.

اليوم ببشرة النجاح والتوفيق لا تقدر بثمن والتي تسارعت تبادل التهاني والكلمات الجميلة بالتهنئة على النجاح وتحقيق الأماني والتفوق.

عبارات تهنئة بالنجاح للابناء

اولادي حبايبي الف مبروك النجاح ومن تفوق لتفوق ان شاء الله.

مليون مبروك مزيدا من النجاح حفظكم الله أولادي الغالين.

الحمدلله رب العالمين على نجاح أولادي مبارك لهم حصاد جدهم واجتهادهم.

ابتسمت ثغور التهاني، ولاحت بدور الأماني، وأقيمت معالم السرور، وخفقت أعلام الحبور بمناسبة نجاح أولادي وتفوقهم الله يحفظهم من كل شر.

الف مبروك النجاح يا اولادي وعقبال تخريجكم وتوظيفكم.

مبروك للحلوين اولادي النجاح والتفوق الحمد لله رب العالمين.

الف مبروك النجاح لكل اولادي واولاد اصدقايئ واخوتي وبالتوفيق.

أولادي قرة عيوني مبروك النجاح عقبال الجامعه يأرب الله يصلحكم جميعا.

أتقدم بالتهنئة الى أولادي الأعزاء لحصولهم على شهادات النجاح والتفوق بمعدلات ممتازة وحصولهم على شهادات التقدير.

أجمل و أحلى تهنئه مغلفة بالورود ومعطرة بدهن العود إلى بناتي و أولادي الف مبروك النجاح.

عبارات تهنئة بالانجاز

ألف ألف مبروك "الاسم" على هذا الإنجاز العظيم والمميز وتستاهل كل خير.

ألف مبروك نتمنى لك مزيداً من التقدم والازدهار في حياتك.

نبارك للاخت "الاسم" على هذا الانجاز الكبير والعظيم بعزيمة وإرادة تمنياتنا لكم بالتوفيق والقادم اجمل باذن الله.

عبارات تهنئة نجاح التخرج