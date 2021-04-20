عبارات تهنئة رمضان 2021، يعد شهر رمضان واحد من أفضل شهور السنة والذي يتميز بالرحمة والبركة والخير كما أنه الموسم الذي ينتظه المسلمين من كل عام للتقرب من الله تعالى وتغيير أسلوب حياتهم للأفضل، وفيه يتبادل المحبون والأقارب والأصدقاء أجمل التبريكات والتهاني بهذه المناسبة الفضيلة، عبر الهاتف الخلوي وتطبيقاته كالواتساب والرسائل القصيرة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي كتويتر وفيسبوك.
عبارات تهنئة رمضان 2021
- رمضان ياشهر الله، فيك الخير والطاعات، تباركت ياضيف الرحمن، اشتقنا اليك يارمضان، هللت علينا بالأنوار، وجمعت بيننا بالمحبة والإخاء، وكل عام وأنتم بخير.
- عبارات تهنئة رمضان 2021... اللهم بلغنا رمضان، واعنا على الصيام، والقيام وقراءة القرآن.
- اللهم إني أحب عبدك هذا فيك، فأحبه وبلغه شهر رمضان يا كريم. قبل السحور، حبيت أكون أول شخص يقولك مبارك عليك الشهر. ياصاحب السعادة في قلبي حطيتك، وبالتهاني خصيتك، وعلى الناس أغليتك، وبقرب دخول رمضان هنيتك. عمري أنت وزيادة، اقترب شهر العبادة، عساك من عواده.
- كل عام وأنتم بخير، بلغك الله العشر، ورفع عنا وعنك الشر، وأكرمك بليلة القدر وأسعدك طول الدهر.
- يا رب يا رحمن يا منان بلغ قارئ الرسالة رمضان وأجعله يزهي حسناً وسط الجنان.
- اللهم إني أسألك العفة والعافية في دنياي وديني وأهلي ومالي، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
رسائل تهنئة بشهر رمضان للأهل والأحباب 2021
- بلغك الله العشر .. ورفع عنا وعنك الشر .. وأكرمك بليلة القدر .. وأسعدك طول الدهر
- نسأل الله ان يجعله علينا خير شهر وبركة وان يمن علينا بالخير وان يغفر ذنوبنا كاملة وان يوفقنا الى صيامة وقيامة .
- غسل الله قلبك بماء اليقين وأثلج صدرك بسكينة المؤمنين ووفقك فى شهر الصائمين
- إذا سبقتنى بالتهنئة فهذا لكرم اخلاقك وفضلك. وإن سبقتك فذلك لمكانتك وقدرك. لك منى كل الود والتقدير والاحترام ورمضان كريم
- اللهـٌم اجعل رمضان شهراً جديداً لأرواحنا تمحو عنا مامضى وتبلغنا عفوك والرضى والعتق من النار ونحن وأنتم بأتم الصحة والعافيه , وكل عام وأنتم طيبين.
- ربي احفظ قارئ تهنئتي بألا يعصيك، واجعل عمله يرضيك، واغفر له يوم يأتيك.
- أقر الله عينك في رمضان بلذة الأسحار، وصحبة الأخيار، ورحمة الغفار، وجنة الأبرار.
- كل عام وأنتم إلى الله أقرب، ولفعل الطاعات أسبق، وإلى الجنة أرغب.
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