عبارات تهنئة عن اليوم الوطني العراقي 2022 هذا ما سيتم تناوله في هذا المقال، اليوم الوطني العراقي هو عيد العراق كلّها حكومة وشعبًا والذي يصادف في الثالث من شهر أكتوبر/تشرين الأول من كلّ عام.

عيد الاستقلال العراقي هو تاريخ استقلال العراق من الانتداب البريطاني، وانضمامه إلى عصبة الأمم المتحدة، وذلك بتاريخ الثالث من أكتوبر من عام 1932م، وقد ورد في وثائق الأمم المتحدة أنّه تمّ قبول انضمام دولة العراق إلى عصبة الأمم بعد أن اكتسبت مقومات الدولة، وتمّ الاعتراف بالعراق دوليًا، كما كان له حكومة مستقلّة تقدر على تسير أمور الدولة بانتظام، وتستطيع حفظ وحدتها واستقرارها وأمانها.

عبارات تهنئة عن اليوم الوطني العراقي 2022

كل عام ووطني الغالي العراق بألف خير.

كل عام والعراق مصدر الفخر لنا ولكلّ العرب.

كل عام والعراق بلد العزّ والفخر والقوّة

من أجمل عبارات تهنئة عن اليوم الوطني العراقي 2022 ايضاً،وطني الحبيب العراق، لا شيء يسعدني أكثر من أن أعيش على أرضك وتحت سمائك وأن أشرب من مائك، فأنت الملجأ والمأمن ومكان الراحة والطمأنينة.

إنّ وطننا العراق هو بلد الشهداء، وهو بلد التوحيد وبلد الشموخ والإباء، وحقّ لنا أن تحتفل بتاريخ استقلاله وانتصارك، فكل عام وأنت بخير يا وطننا الغالي.

وطني العزيز الغالي، عراقيّ الحبيب كل عام وأنت من نماء إلى عطاء، ومن تطوّر إلى حضارة.

تهنئة بمناسبة العيد الوطني العراقي، كل كل ووطني الغالي بخير.

وطني الغالي كلّ عام وأنت السند والحضن الأول، كلّ عام ونحن على أرضك نبني ونصنع ونتطور.

عراقنا الحبيب كلّ عام وأنت العزّ والمجد والكرامة، كل عام وأنت مصدر الفخر لنا ولكلّ العرب يا أرض الرافدين.

من أجمل عبارات تهنئة عن اليوم الوطني العراقي 2022، نحبك يا عراق، نحبّ كلّ ذرّة من ترابك الطاهر، ترابك الذي سقي من دماء الأولياء والشهداء والأتقياء، كل عام وأنت العزّ والفخر والقوّة.

قصائد عن العراق

قصيدة نزار قباني عن بغداد

مدّي بساطي واملئي أكوابي وانسي العتاب، فقد نسيت عتابي عيناك يا بغداد، منذ طفولتي شمسان نائمتان في أهدابي لا تنكري وجهي فأنت حبيبتي وورود مائدتي، وكأس شرابي بغداد جئتك كالسّفينة متعباً أخفي جراحاتي وراء ثيابي أنا ذلك البحّار أنفق عمره في البحث عن حبٍّ وعن أحباب بغداد طرت على حرير عباءة وعلى ضفائر زينب ورباب وهبطت كالعصفور يقصد عشّه والفجر عرس مآذن وقباب حتّى رأيتك قطعةً من جوهر ترتاح بين النّخل والأعناب حيث ألتفت، أرى ملامح موطني وأشمّ في هذا التراب ترابي لم أغترب أبداً فكلّ سحابةٍ زرقاء فيها كبرياء سحابي إنّ النجوم الساكنات هضابكم ذات النجوم الساكنات هضابي بغداد عشت الحسن في ألوانه لكن حسنك، لم يكن بحسابي ماذا سأكتب عنك في كتب الهوى فهواك لا يكفيه ألف كتاب يغتالني شعري فكلّ قصيدةٍ تمتصّني تمتصّ زيت شبابي الخنجر الذّهبي يشرب من دمي وينام في لحمي، وفي أعصابي بغداد، يا هزج الأساور والحلى يا مخزن الأضواء والأطياب لا تظلمي وتر الرّبابة في يدي فالشّرق أكبر من يدي وربابي قبل اللقاء الحلو كنت حبيبتي وحبيبتي تبقين بعد ذهابي

قصيدة يوسف رزّاق العصيمي عن بغداد

يا فكري المشغـول للفكـر ميعـاد خلّك معي ساعات والوقت محدود أنا هنا بين علـى روس الأشهـاد موجود في الصّورة ولاني بموجود تسري بي الأفكار وأغيـب وأنقـاد أرحل عن الواقـع ولا ودّي أعـود هنا كسبت إعجاب أحبـّة وحسّـاد وهناك لي موطن وتاريخ وحـدود ماني بناسي صبح بغـداد الأمجـاد يا خـادم البيتيـن يا ذخـر الأسيـاد ياللي برأيك صامل الرأي معقـود يا الحاكم العادل ويا الصـارم الحـاد يا مزبّن المضهود يا الشّامـخ الطـود لك سيرة أمجادٍ قديمـات وجـداد يفوح منها زاكي المسـك والعـود ولك حكمةٍ تلجم شياطين الأضـداد ولك هيبةٍ يخضع لها كـلّ نمـرود واليا ادلهم الخطب والعزم به بـاد لك وقفة يفرح بها كـل مضهـود يا سيف الأمّة كـان للحـق ميـلاد إن ما نولد من سيف ما هو بمولود قدّامـك المنظـر ثلاثـي الأبعـاد مكشوف للعالم ولا هـو بمجحـود على يدك توحيد صف أمّة الضـاد وأنت الأمل لا قالوا الصبرمحمـود.

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