عبارات تهنئة مولودة بنوتة مع 10 عبارات إسلامية رائعة

بمجرد قدوم مولودة إلى الحياة، يتم البدء في إقامة الاحتفالات بهذه المناسبة السعيدة، وتبدأ الزيارات العائلية والتهاني، لذلك يتم البحث عن أجمل عبارات تهنئة مولودة بنوتة للتغني بجمالها وبراءتها، ولتهنئة العائلة بهذه الهبة الجميلة التي منحها الله لهم، فهذه العبارات لها تأثير جميل يبعث السعادة والسرور في نفس عائلتها، ومن خلال موضوعنا هذا سيتم عرض مجموعة كبيرة من العبارات الرقيقة من أجل تهنئة أسرة المولودة بقدومها.

عبارات تهنئة مولودة بنوتة

هناك الكثير من العبارات الرقيقة التي يمكن استخدامها من أجل التهنئة بقدوم المولودة الجميلة، يتم من خلالها وصف تلك المولودة والتغني بأجمل الصفات الموجودة بها، للتعبير عن مدى الفرحة التي تغمر القلب بهذه المناسبة السعيدة، وتتمثل أجمل عبارات تهنئة مولودة بنوتة فيما يلي:

أتت إلى الحياة بنوته جميلة تبارك الله في حسنها ودلالها، تبدوا وكأنها فراشة رقيقة تحلق في السماء، ربي يجعلها ذرية صالحة لوالديها.

اليوم يوم عيد وسرور بقدوم مولودة السعد والهناء، بنوته ليس لها مثيل في الجمال والبهاء، بارك الله لكم في هذه الهبة العظمية وربي يحفظها من كل شر ومكروه.

لم تسعفني الكلمات لصياغة عبارات تهنئة مولودة بنوته لوصف مولودتنا الجميلة التي تبدوا كالقمر المنير في الليل، اللهم أنبتها نباتًا حسنًا وأجعلها مولودة الخير والرزق والبركة في حياة والديها.

أهنئكم وأهنئ نفسي من قبل بقدوم ملاك من ملائكة الرحمن إلى عالمنا، فسبحان من خلق وصور وأبدع، اللهم بارك لوالديها بها واجعلها من حفظة كتابك واحفظها من كل مكروه.

سماء اليوم منيرة بقمرين وليس قمر واحد، فاليوم يوم ميلاد أجمل بنوتة، مليون مبروك لكم الله يحفظها من أعين الحاسدين.

نتقدم لكم بأجمل عبارات تهنئة مولودة بنوتة، وها هي أصوات العصافير تتغني وتُغرد معلنة قدوم أرق بنوته، فاللهم أحفظها من الأعين وبارك لعائلتها فيها.

الحمد لله الذي رزقنا بأجمل هبة، أسأل الله العظيم أنه يبارك بها ويجعلها من أهل التقوى والصلاح.

أتقدم بأرق التهاني وأجمل الكلمات، بهذه المناسبة السعيدة، فاللهم أجعلها قرة عين لوالديها، وأن تكون فتاة حسنة ناجحة في حياتها حافظة لكتاب الله وسنة رسوله وعاملة بهما.

عبارات تهنئة مولوده بنوته بدون اسم

نقدم لكم باقة متنوعة تضم أجمل عبارات تهنئة مولودة بنوتة بدون اسم، لاستخدامها في تهنئة الأقارب والأحباب وأفراد العائلة بهذه المناسبة السعيدة:

قلوبنا عامرة بمشاعر السعادة والابتهاج بقدوم بمولودتنا الجميلة والتي تضاهي قمر السماء في الحسن والبهاء، مبارك عليكم وحفظها الله لكم ورعاها من كل مكروه.

تتوجت الأرض اليوم بقدوم أميرة وملكة غاية في الجمال والحسن، نحمد الله على سلامتها وسلامة والدتها، ونرجو من الله أن يجعلها مولودة تقية صالحة.

وردة جديدة طرحت في بستان عائلتها، بوجه جميل كالبدر في ليلة تمامه، مبارك لكم بهذه المولودة واللهم أجعلها قرة عين لكم وأن يحفظها من كل شر.

نحمد الله على سلامة المولودة الرقيقة، فالحمد لله الذي من علينا وعليكم بقدوم هذه النعمة العظيمة، مبروك لكم وأسأل الله العظيم أن يرزقكم حنانها وأن يحفظها من كل مكروه.

ألف مليون مبروك أهنئكم وأهنئ نفسي من قبل بهذا الحدث الجميل، بارك الله لكم في هذا الملاك الطاهر، واللهم اجعلها من أهل التقوى.

بعد الانتظار الطويل، ها قد أتت مولودتنا الجميلة وأشرقت الأرض بنورها، مبارك لكم طفلتكم الرقيقة.

يزخر قلبي بالكثير من المشاعر التي لم تسعفني كلماتي للتعبير عنها، اليوم رزقكم الله بمولودة جميلة على درجة عالية من البهاء والحسن، اللهم أجعلها قدم السعد والرزق عليكم.

مبارك لكم قدوم الأميرة الصغيرة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسر قلبكم بها وأن ينبتها نباتا حسنا.

زُف إلينا اليوم نبأ سعيد بقدوم عروسة جميلة، الحمد لله الذي وهبنا ووهبكم قطعة من الجنة، أسأل الله أن يجعلها قرة عين وسند ومصدر فرحة لكما.

بكل مشاعر الحب والسعادة أهنأ عائلتنا بقدوم بنوته رقيقة إلى عالمنا، أتمنى لها مستقبل حافل بالسعادة والرضى، وأن يرزقكم الفرحة والسعادة بها وبنجاحها.

أقدم لكم عبارات تهنئة مولودة أنثى عزبة بمناسبة قدوم العصفورة الصغيرة التي أشرقت الأرض بجمالها وحسنها، بارك الله لكما بها وأسأل الله أن يجعلها فتاة صالحة تقية.

عبارات تهنئة مولودة بنوتة أخي

في كثير من الأحيان لم تجد الأخت أو الأخ عبارات مولودة بنوتة تصف الفرحة الكبيرة التي تملأ القلب، لاستخدامها في تهنئة الأخ بقدوم مولودته، وفيما يلي عرض لأرق وأعزب عبارات تهنئة مولودة بنوتة أخي:

أهنئ أخي الغالي بقدوم مولودة جميلة كالبدر في ليلة التمام، فالحمد لله الذي أنعم عليك بهذه المولودة الرقيقة، وأسأل الله أن يرزقكم ويرزقها عفوه ورضاه.

ألف مبروك لأخي العزيز الذي من الله عليه بهدية رقيقة، فاللهم اجعلها فتاة بارة بوالديها وأن يعينكم على تربيتها تربية حسنة ترضي بها الله ورسوله.

قلبي عامر بالمشاعر التي لم تسعفني كلماتي للتعبير عنها، أهنئ نفسي وأخي الغالي على قدوم الملاك الصغير، وأسأل الله أن يبارك لنا ولكم لها وأن يجعلها فتاة صالحة نافعة لأهلها ولمجتمعها.

ها قد ازدادت عائلتنا بهدية من الرحمن، اللهم أحفظها لأخي وأعنه على تربيتها.

حضرت الوردة الجميلة وغمرت قلب عائلتنا بالفرح والسرور، مبارك لأخي الغالي على مولودته.

أشرق يومنا هذا بشمسين، وزين ليله بقمرين ها قد رزٌقنا بأجمل وأرق بنوتة، فاللهم احفظها وبارك لنا بها.

يسرني أن أبارك لأخي الغالي بهذه المولودة الرقيقة، ربي يحميها ويحفظها ويبارك لك أخي العزيز بها.

ألف مبروك لأخي العزيز الذي رزقه الله من واسع رحمته وفضله بنوتة جميلة، فاللهم أعن أخي الغالي على تربيتها وأدم عليها وعليه الصحة والعافية.

بنوتتنا الجميلة أنارت لنا الحياة، واغمرت قلوبنا بالفرحة والسعادة، مبارك لك أخي الغالي بمولودتك الجميلة.

أحمد الله على زوجة أخي ومولودتها الجميلة، بارك لعائلتنا فيما رزقها بمولودة كالقمر المنير في الليل، فاللهم بارك لنا بها، أجعلها عونًا لأبيها وأمها.

بارك الله لك يا أخي في أميرتك الصغيرة، وأسأل الله أن يجعلها ذرية صالحة لك بإذن الله تعالى.

من الله على عائلتنا بهدية من السماء، وأصبح لدينا ملاك طاهر برئ، فمبارك عليك يا أخي وحفظها لك.

بمزيد من السعادة والفرحة أقدم خالص التهنئة لأخي الغالي الذي اصطفاه الله ومنحه ملاك جميل، فاللهم بارك له فيها واجعلها مصدر سعادة وفرحة له.

يا هلا بقدوم نعمة من الله عز وجل، حضرت الجميلة فحيوها بالزهور، ربي يحفظها وبارك لعائلتنا بها.

الف مبروك لك بنوتتك الرقيقة، أسأل الله أن يجعلها من الفتيات الصالحات، وأعانك أخي على تربيتها تربية حسنة.

عبارات تهنئة مولودة بنوتة أختي

ليس هناك مناسبة أسعد من قدوم مولودة جديدة إلى العائلة، فيتسارع الكل في تهنئة تلك العائلة والقدوم بأجمل توبيكات مولوده بنوته، من أجل تهنئة عائلتها بهذه المناسبة، وفيما يلي عرض لأرق عبارات تهنئة مولودة بنوتة أختي:

احمد الله على سلامتك أختي الغالية، وأهنئك وأهنئ نفسي أولاً بقدوم بدر الدجى والتي أنارت عائلتنا، اللهم أجعلها مولودة صالحة، وأن يرزقنا وأياكم برها وحنانها.

أتوجه بخالص التهنئة لأختي الغالية التي من عليها الله ورزقها من واسع رحمته وفضله بنوتة غاية في الجمال والحسن، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لأختي بها وأن يعينها على تربيتها تربية حسنة.

تبارك الله فيما رزقنا ووهبنا بمولودة كالشمس الساطعة في السماء والتي جعلت قلوبنا عامرة بالفرحة والسعادة، الف مبرك لكي أختى الغالية ونحمد الله على سلامتك وسلامة مولودتنا الجميلة.

مبارك لأخي الغالية على المنحة والهبة الجميلة الذي أسكر جمالها قلوبنا، ربي يحميها من كل شر واحفظها.

أختي الحبيبة، قدم وهبكِ الله مولودة جميلة حسنة الوجه، أتمنى لكي ولزوجك الهناء والسعادة بهذا الملاك الرقيق، حماها وحفظها الله لكما.

أختي الغالية والعزيزة على قلبي، لم أجد ما يعبر عن فرحتي وسعادتي بتشريف الملاك الطاهر وقدومه لينير عائلتنا، أسأل الله أن يعينك على تربيتها، وأن يجعلها عون لكي ولزوجك على مصاعب ومشاق الحياة.

مبارك لكي أختي الجميلة وحمدًا لله على سلامتك، بارك الله لكي في مولودتك ووفقها في حياتها ومستقبلها.

عبارات تهنئة مولودة بنوتة قصيرة

هناك الكثير من الكلمات التي يتم صياغتها بشكل راقي على هيئة عبارات، ليتم استخدامها في التهنئة بقدوم مولودة أنثى إلي الحياة، وفيما يلي عرض لقائمة من أجمل عبارات استقبال مولود جديد أنثى:

انثروا الورد وأضيئوا الشموع، متمنين لمولودتنا الجميلة العمر المديد والسعادة الدائمة.

أسعد الله قلبك بمولودتك، اللهم احفظها وارعاها واسقيها من واسع فضلك ورحمتك.

بكل الحب والمودة وبقلب زاخر بالسعادة، أبارك لكم برزقكم نجمة من السماء، بارك الله لكما بها ورزقكم خيرها وبرها.

الف مليون مبروك تتربى بعزكم وعز أبيها، وأسأل الله أن يجعلها ذرية صالحة ومصدر فخر لعائلتها.

أشرقت الأرض بأرق شمس، وملأت القلب بالسرور والبهجة، بارك اللهم لكم بها وأن يجعلها الله من مواليد الخير والسعادة.

تمر الأيام والسنين، وتبقى أحلى الحلوين ليكم تعين، وبجوارها كافة المصاعب تلين، مبارك لكم مولودتكم الجميلة وأسأل الله أن يجعلها قرة عين لكم.

تبارك الله الذي خلق فأبدع، مولودة جميلة كالقمر الناصع، ربي يحميها ويحفظها لكم.

اللهم لك الحمد والشكر الذي من عليكم ورزقكم بأرق ملاك.

بارك الله في الموهوب، والحمد والشكر للواهب على أجمل منحة وهدية، أسأل الله أن يرزقكم برها.

لم تساعدني كلماتي للتعبير عن مشاعر البهجة والفرحة، أهنئك على الرزق الذي وهبه الله لك، وأتمنى أن تملأ تلك المولودة الجميلة الكون بالفرح والنجاح.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ابارك لكم على مولودتكم وأسأل الله أن يجعلها من حفظة كتابه العزيز، وأن تكون عونًا لوالديها في الدنيا والآخرة.

أتقدم بأسمى التبريكات والتهاني بمناسبة المولودة الجميلة، ربي يحميها ويحفظها وأجعلها ناجحة في حياتها.

في هذا اليوم المبارك الحافل بالخير والفرحة، ابارك لكم بهذه المناسبة السعيدة، أدعوا الله أن يعينكم على تربيتها تربية صالحة.

عبارات تهنئة مولودة بنوتة صديقتي

هناك الكثير من العبارات التي يمكن استخدامها لمشاركة صديقتي وتهنئتها بقدوم المولودة الجديدة والتي تزخر بالعديد من المعاني ذات القيمة السامية والجميلة، وتنم عن الحب والبهجة بمناسبة هذا الحدث السعيد، وتتمثل عبارات تهنئة مولودة بنوتة صديقتي في الآتي:

أبارك لكي صديقتي العزيزة على دخولك عالم الأمومة، ورزقك بمولودة تضاهي نجوم السماء في الحسن والجمال، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلها بارة بكِ وبوالدها، وأن يعينك على تربيتها تربية صالحة تقية.

أجمل التهاني وأحر التباريك لصديقتي الغالية الذي وهبها الله من واسع كرمه وفضله قطعة من الجنة، ربي يحميها ويحفظها لكي.

أهنئ نفسي قبل تهنئتك صديقتي المحبوبة بمناسبة قدوم ملاك من ملائكة السماء، ها قد أصبحتِ أجمل وأحن أم، وأصبحت الجنة تحت قدميكِ، بارك الله لكي في مولودتك الرقيقة.

تبارك الله الذي وهب صديقتي بمولودة غاية في الحسن والجمال والتي نورت منزلك وملأته بمشاعر الدفء والحنان، أسأل الله أن تكون مصدر الأمان والحنان وأن يحفظها من كل مكروه.

مبارك لكي صديقتي على قدوم روح بريئة وصغيرة، ربي يجعلها زرية صالحة وأن يرزقها الخير والرضى.

حمدًا لله على سلامتك يا صديقتي، وحمدًا لله على سلامة مولودتك الرقيقة، فاللهم بارك لكي بها وأنبتها نبتة حسنة.

لا توجد كلمات يمكن الاستعانة بها لوصف المشاعر الكثيرة التي أشعر بها منذ أن علمت بنبأ وصول الأميرة الصغيرة، أسأل الله أن يعينك صديقتي الغالية على تربيتها وأن يحفظها لكي.

لم يقع على مسامعي نبأ أسعد من نبأ ولادتك يا صديقتي الغالية، حمدًا لله على سلامتك وسلامة مولودتك فائقة الحسن.

صديقتي الحلوة الجميلة، مبارك لكي قدوم أميرتك الجميلة، أسأل الله أن تحمل مولودتك قلب جميل نقي وحنون كقلب أمها، وأن يحميها من كل مكروه.

لا يمكن لعبارات أن تصف مشاعر الفرحة والبهجة التي يزخر القلب بها، فأنتي صديقتي الغالية التي أفرح لفرحتها، أبارك لكي صديقتي على مولودتك الرقيقة، وأن يحفظها من أي سوء ومكروه.

عبارات تهنئة مولودة بنوتة إسلامية

يوجد الكثير من عبارات التهنئة الإسلامية التي يتم الاعتماد عليها في التهنئة والتبريك بقدوم المولودة الأنثى، ويمكن تلخيص عبارات تهنئة مولودة بنوتة إسلامية في النقاط التالية:

مبارك لأعز الأشخاص على قلبي هى هبه الله الرقيقة التي منحه الله إياها، فبعد طول انتظار من الله عليك وعلى والدتها بقطعة من الجنة، أسأل الله العظيم أن يجعلها عوضًا لك وأن يحفظ البنوتة الغالية لأهلها وأخوتها.

أحمد الله الذي بنعمته تكتمل الصالحات على سلامة المولودة الجميلة، ربي يجعلها مولودة الخير والهناء، وأن يرزقكم برها.

البنات هن المؤنسات الغاليات التي وصانا رسولنا الكريم عليهم، بمزيد من التباريك والتهاني أهنئكم بوصول القمر تتربى في عز أبيها وأمها إن شاء الله.

البنات هن نبع الحنان، مبارك لكم على عطية الله، ربي يحفظها ويحميها ويجعلها قرة عينكم.

أسعد الكون بأكمله وصول الجميلة، أهنئكم بقدوم مولودتكم العزيزة، ربي يجعل قدومها مصدر للخير والرزق الحلال لكم.

مبروك هي كلمة قليلة للتعبير عما يدور في داخلي من مشاعر الفرحة والبهجة، الف مبارك لكم وأسأل الله أن يجعلها مصدر فخر لكم.

تتربى بعزكم المولودة الرقيقة، ربي يسعدكم بها ويحميها من كل سوء.

اللهم بارك لأغلى الغالين على قلبي في مولودته الجميلة، ربي يجعلها مصدر سعادة وفرح تفتخرون بها أينما كنتم.

ألف مبروك أقولها وأنا في غاية السعادة على ما رزقكم به الله، ربي يسعدكم ويقر عينكم بها.

لا يوجد أروع من أن يرزقكم الله بملاك طاهر من السماء، أبارك لكم على هذه العطية الجميلة وأتمنى لكم من كل قلبي أن يحميها ويحفظها من كل سوء.

البنات هن ألطف أرزاق الله سبحانه وتعالى، حيث أمرنا رسولنا الكريم بالإحسان إليهن، لذلك بمجرد قدوم مولودة إلى الحياة، تمتلئ قلوب الوالدين وجميع أفراد العائلة بمشاعر الحب والبهجة والسرور، ويتم التوجه بالبحث عن أرق عبارات تهنئة مولودة بنوتة، من أجل مشاركة العائلة وتهنئتها بهذا الحدث السعيد، سواء تهنئة مولودة الأخ أو الأخت أو الصديق.