يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع وخاصة إذا كان في شهر ذي الحجة، فهو يتميز بالسّلام الروحاني، ويحظى بمكانة عظيمة عند المسلمين، ويهتم الكثير بالبحث على مواقع التواصل الاجتماعي عن أجمل العبارات عن يوم الجمعة في ذي الحجة، وفيما يلي أجمل عبارات عن أول جمعة في ذي الحجة 1444 - 2023:
عبارات عن أول جمعة في ذي الحجة 1444 - 2023
- نسألك يا رب يا الله في أول جمعة في ذي الحجة 1444 - 2023 أن تتقبّل منّا صيامنا وقيامنا وصالح عملنا، وأن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور دروبنا، اللّهمّ يا رب إعتق رقابنا عن النّار وأغفر لنا الذّنوب والخطابا.
- من عبارات عن أول جمعة في ذي الحجة 1444 - 2023 ها قد أقبَلَ يوم الجمعة من شهر رمضان المبارك ليبعث البهجة والفرحة والسعادة في قلوبنا، جاء ليشغلنا بالأذكار والعبادات والتسابيح، كما في نهاره ساعةٌ لا تردّ بها دعوة، جعلنا الله وإيّاكم ممن تُستجاب لهم الدّعوات وتحقق لهم الأمنيات.
- بمناسبة أوّل جمعة في شهر ذي الحجة، أسأل الله أن يمتّعنا براحة البال، وصلاح الحال وقبول الأعمال، ونسألك يا الله دوام النّعمة وزوال النّقمة وكفايتنا عن شرّ الإنس والجان.
- أدعوك يا الله يا الله يا الله أن تجعل سعينا في ذي الحجة المبارك مشكورًا، وذنبنا فيه مغفورًا، وصيامنا فيه مقبولًا، جمعة مُباركة للجميع.
دعاء للحجاج قصير
- اللهمَّ تقبّل حجّهم وسعيهم ويسّر لهم مناسك الحجّ.
- اللهمَّ تقبّل حجّاج بيتك واغفر ذنوبهم وارزقهم واهدِهم وعافهم وحقّق أمانيهم وردّهم بالغنيمة والسلامة والفتح والفرج والرضا والسعادة وألحقنا بهم.
- اللهم يا رب أسدل علينا سترك الجميل وأجعل تحت الستر ما تحب.
- اللهمَّ احفظ حجّاج بيتك الكريم وسهّل نُسكهم وتقبّل منهم.
- اللهمَّ ردّ الحجّاج إلى أهلهم مغفورين سالمين.
أدعيةٌ يردّدها الحاجّ من القرآن والسنة
- اللَّهُمَّ أنْتَ رَبِّي لا إلَهَ إلَّا أنْتَ، خَلَقْتَنِي وأنا عَبْدُكَ، وأنا علَى عَهْدِكَ ووَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ، أعُوذُ بكَ مِن شَرِّ ما صَنَعْتُ، أبُوءُ لكَ بنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وأَبُوءُ لكَ بذَنْبِي فاغْفِرْ لِي، فإنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ.[رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن شداد بن أوس، الصفحة أو الرقم:6306، صحيح.]
- رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.[سورة البقرة، آية:286]
- رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.[سورة البقرة، آية:201]
- رَبِّ اجعَلني مُقيمَ الصَّلاةِ وَمِن ذُرِّيَّتي رَبَّنا وَتَقَبَّل دُعاءِ*رَبَّنَا اغفِر لي وَلِوالِدَيَّ وَلِلمُؤمِنينَ يَومَ يَقومُ الحِسابُ.[سورة إبراهيم، آية:40-41]
- رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا.[سورة البقرة، آية:250]
- رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا.[سورة آل عمران، آية:147]
- رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ* رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ*وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.[سورة غافر، آية:7-9]
- رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَـٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ*رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ*رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ*رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.[سورة آل عمران، آية:191-194]
- رَبَّنا ظَلَمنا أَنفُسَنا وَإِن لَم تَغفِر لَنا وَتَرحَمنا لَنَكونَنَّ مِنَ الخاسِرينَ.[سورة الأعراف، آية:23]