يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع وخاصة إذا كان في شهر ذي الحجة، فهو يتميز بالسّلام الروحاني، ويحظى بمكانة عظيمة عند المسلمين، ويهتم الكثير بالبحث على مواقع التواصل الاجتماعي عن أجمل العبارات عن يوم الجمعة في ذي الحجة، وفيما يلي أجمل عبارات عن أول جمعة في ذي الحجة 1444 - 2023:

عبارات عن أول جمعة في ذي الحجة 1444 - 2023

نسألك يا رب يا الله في أول جمعة في ذي الحجة 1444 - 2023 أن تتقبّل منّا صيامنا وقيامنا وصالح عملنا، وأن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور دروبنا، اللّهمّ يا رب إعتق رقابنا عن النّار وأغفر لنا الذّنوب والخطابا.

من عبارات عن أول جمعة في ذي الحجة 1444 - 2023 ها قد أقبَلَ يوم الجمعة من شهر رمضان المبارك ليبعث البهجة والفرحة والسعادة في قلوبنا، جاء ليشغلنا بالأذكار والعبادات والتسابيح، كما في نهاره ساعةٌ لا تردّ بها دعوة، جعلنا الله وإيّاكم ممن تُستجاب لهم الدّعوات وتحقق لهم الأمنيات.

بمناسبة أوّل جمعة في شهر ذي الحجة، أسأل الله أن يمتّعنا براحة البال، وصلاح الحال وقبول الأعمال، ونسألك يا الله دوام النّعمة وزوال النّقمة وكفايتنا عن شرّ الإنس والجان.

أدعوك يا الله يا الله يا الله أن تجعل سعينا في ذي الحجة المبارك مشكورًا، وذنبنا فيه مغفورًا، وصيامنا فيه مقبولًا، جمعة مُباركة للجميع.

﻿دعاء للحجاج قصير

اللهمَّ تقبّل حجّهم وسعيهم ويسّر لهم مناسك الحجّ.

اللهمَّ تقبّل حجّاج بيتك واغفر ذنوبهم وارزقهم واهدِهم وعافهم وحقّق أمانيهم وردّهم بالغنيمة والسلامة والفتح والفرج والرضا والسعادة وألحقنا بهم.

اللهم يا رب أسدل علينا سترك الجميل وأجعل تحت الستر ما تحب.

اللهمَّ احفظ حجّاج بيتك الكريم وسهّل نُسكهم وتقبّل منهم.

اللهمَّ ردّ الحجّاج إلى أهلهم مغفورين سالمين.

أدعيةٌ يردّدها الحاجّ من القرآن والسنة