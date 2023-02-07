عبارات عن الإسراء والمعراج 2023، هذا ما سيتم تناوله في هذا المقال، حيث تعد ليلة الإسراء والمعراج من أكبر المعجزات التي حصلت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهي الليلة التي أسري بها الله عز وجل نبيه من مكة المكرمة إلى البيت المقدس من أجل الصعود إلى السبع سماوات بروحه وجسده، حيث قام جبريل بالرحلة من خلال دابة البراق وهي دابة أصغر من الفرس وأكبر من الحمار، حيث صلى الله عليه وسلم بالأنبياء إماما في بيت المقدس وصعد إلى السماء حيث وصل إلى سدرة المنتهى وبعدها إلى البيت المعمور.

عبارات عن الإسراء والمعراج 2023

ورود الدنيا أقطفها وبشوق قلبي أغلفها وبمناسبة الإسراء والمعراج أرسلها كل عام وأنت بخير.

بنسيم الرحمة وعبير المغفرة وقبل الزحمة أقولك: كل عام وأنت بخير.

الروض أشذاء والكون أضواء والأرض تهنئ السماء بمعراج سيد الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام.

عبارات عن الإسراء والمعراج 2023، نزف البشرى بإسراء نبي الأمة وسيد البشر ودمتم في صحة وسعادة متباركين.

من أجمل عبارات عن الإسراء والمعراج 2023 توثقت الصلة بين الأرض والسماء بمعراج النبي إلى سدرة المنتهى متباركين.

عرج نبينا لعند سابع سما شاهد الجنات وأهلها منعمة جعلكم الله من أهلها.

عبارات تهنئة عن الاسراء والمعراج 2022، غردت الطيور وفاحت رائحة الزهور تهنئ الزهرة البتول بمسرى أبيها الرسول.

هنأك الله بالقبول وأسكنك الجنة مع الرسول ورزقك بالإسراء بهجة لا تزول.

اللهم هؤلاء أحبتي فيك، بارك لهم الإسراء الشريف، وأنلهم شفاعة آل محمد.

الروض أشذاء، والكون أضواء، والأرض تهنئ السماء، بمعراج سيد الأنبياء.

يسعدك ربي يا سيد الكل، وتهنئة خاصة لك قبل الكل، كل عام وأنت بخير.

للغالي أغلى تحية معطرة بالزهور الندية وهدية وألف هدية بمناسبة يوم الإسراء أقدم لك أحلى هدية.

نزف أجمل العطور والزهور بمناسبة إسراء ومعراج الرسول متباركين.

اللهم زد هذا الوجه نوراً واجعله دائماً مأجوراً وبلغه يوم الإسراء وهو مسروراً.

عبارات عن الإسراء والمعراج 2023 من طيب مكة ونسيم الكعبة أهدي سلامي لأغلى الأحبة نهنئكم بمعراج المصطفى.

اللهم هؤلاء أحبتي فيك بارك لهم الإسراء الشريف وأنلهم شفاعة آل محمد آمين يا رب العالمين.

بليلة المعراج ضوى القمر وبصاحب الإسراء سرى البشر نبارك لكم هذه الليلة.

يا طيور المحبة زوريهم وبالإسراء والمعراج هنيهم متباركين.

أرسل حنين وشوق لأهل الذوق وأسياده وأهنيكم بالمعراج وعساكم من عواده.

يا قمر يا دنيا جديدة يا أحلى أبيات القصيدة أهنيك بالليلة السعيدة متباركين.

عبارات تهنئة عن الاسراء والمعراج 2022، روح وريحان نثرته لأحباب الرحمن أسأل الله أن يجعل بسمتكم عادة، وحديثكم عبادة، ومناسباتكم سعادة، وخاتمتكم شهادة مبارك عليكم الإسراء والمعراج.

في ذكرى المبعث النبوي في ذكرى الإسراء والمعراج أبعث لكم باقة محملة بأجمل ما سطرته الحياة من ورد وكلمات جميلة وكل عام وأنتم بخير.

رسائل الإسراء والمعراج

أنثر لكم روح وريحان لأحباب الرحمن أسأل الله أن يجعل البسمة لكم عادة وحديثكم عبادة ومناسباتكم سعادة وفرحة وسرور.

في ذكرى إسراء المصطفى أرسل لكم باقة مملؤة بالورد والكلمات الجميلة وكل عام وأنتم بخير.

أقطف لك ورد الدنيا وبأشوق قلبي أغلفها وأرسلها لك بمناسبة الإسراء والمعراج كل عام وأنت بخير.

كل عام والأمة الإسلامة بألف خير.

شاهد نبينا الجنات وعرج لسابع سماء جعلنا وإياكم من أهل الجنة أجمعين.

فاحت رائحة الزهور العطرة تهنئ بمسرى أبيها الرسول.

غردت الطيور فرحة بمسرى أبيها الرسول.

إلى الغالي في حياتي تجية مليئة بالزهور بمناسبة يوم الإسراء أقدم لك أحلى هدية.

أقدم لك أجمل العطور والزهور في ذكرى ليلة إسراء ومعراج الرسول متباركين.

اللهم يا رب بلغ هذا الوجه يوم الإسراء وهو مسروراً، وزود وجه نوراً.

من نسيم مكة والكعبة المشرفة أهدي إليك سلامي لأغلى الأحبة في ذكرى المعراج بالمصطفى.

اللهم بارك لهؤلاء الأشخاص في ليلة الإسراء الشريف وأنلهم شفاعة المصطفى آمين يا رب العالمين.

في ليلة الإسراء والمعراج ضوى القمر وبصاحب الإسراء سرى البشر نبارك لكم هذه الليلة.

يا طيور المحبة قدمى لهم أجمل التهاني بالإسراء والمعراج.

بنسيم وعبير الرحمة والمغفرة حبيت أقولك: كل عام وأنت بخير.

الكون أضاء بنور ذكرى معراج سيد الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام.

زادت الصلة بين الأرض والسماء بمعراج المصطفى إلى سدرة المنتهى متباركين.

أرسل حنين وشوق إلى أهلى وأحبائي وأهنيكم بالمعراج وعساكم من عواده.

أرسل أحلى أبيات القصائد والشعر للتهنئة بالليلة السعيدة متباركين.

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2023

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2023 في السعودية يوم الاثنين الموافق 27 رجب 1444 هجري، الموافق 18 فبراير 2023.

دعاء ليلة الإسراء والمعراج 2023

اللهم ثبت علي عقلي وديني، وبك يا رب ثبت لي يقيني وارزقني رزقًا حلالًا يكفيني وأبعد عني شر من يؤذيني، ولا تحوجني لطبيب يداويني.

اللهم استرني على وجه الأرض، اللهم ارحمني في بطن الأرض، اللهم اغفر لي يوم العرض عليك، بسم الله الرحمن الرحيم طريقي و الرحمن رفيقي والرحيم يحرسني من كل شيء يلمسني.

اللهم يا مسهل الشديد و يا ملين الحديد و يا منجز الوعيد و يا من هو كل يوم في امر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق بك ادفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى.

ربنا تقبل منا غنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

ربنا غننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

ربنا افرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا.

يا رب يا رب يا رب.. اسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي مليء أركان عرشك.. يا مغيث اغثني .. يا مغيث اغثني..يا مغيث اغثني.

اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي، انت ثقتي ورجائي واجعل حسن ظني بك شفائي.

اللَّهُمَّ يا رب إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي، وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَأَنْتَ رَبِّي، إِلَى مَنْ تَكِلْنِي؟، إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي؟ أَوْ إِلَى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي؟، إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي، وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتِ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، مِنْ أَنْ يَنْزِلَ بِي غَضَبُكَ، أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ سَخَطِكَ، لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِكَ».

اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي، أنت ثقتي ورجائي ، واجعل حسن ظني بك شفائي، اللهم ثبت علي عقلي وديني، وبك يا رب ثبت لي يقيني وارزقني رزقًا حلالًا يكفيني وأبعد عني شر من يؤذيني.

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.

اسألك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء ألا تبق لي همًا ولا حزنًا ولا ضيقًا ولا سقمًا إلا فرجته، وإن أصبحت بحزن فأمسيني بفرح وإن نمت على ضيق فأيقظني على فرج، وإن كنت بحاجه فلا تكلني إلى أحدٍ سواك.

اللهم أنك لا تحمل نفسًا فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب.

يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد لك الحمد ولك الشكر على جميع النعم، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك..اللهم يا حي يا قيوم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد.

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