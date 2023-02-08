عبارات عن الثلج 2023، هذا ما سيتم تناوله في هذا المقال، الثلج هو الثوب الأبيض الذي يكسوا الأرض ويعطيها جمال، الثلج الذي يتميز بلونه الأبيض الناصع، ويتساقط من الصباح حتى يغطي الأرض بالكامل فيقوم بإعطائها الجمال الرائع والشكل المميز.

عبارات عن الثلج 2023

فيما يلي أجمل عبارات عن الثلج 2023:

مرحبا بسقوط الثلوج التي انتظر الشتاء من أجلها.

لو كان الثلج غير متواضع لما تساقط من السماء.

الثلج هو الثوب الأبيض للأرض فيعطيها جمال رائع لا مثيل له.

قد أتى فصل الشتاء، وها قد بدأت الثلوج تتساقط من السماء فما اجمل منظر الثلج على الأرض.

لا انتظر فصل الشتاء من أجل استرجاع الذكريات، إنما انتظره حتى أرى الثلج.

رفيقي في فصل الشتاء هو الثلج فكم أعشق الشتاء من أجل الثلج.

يا ليت أن تتحول قلوب البشر إلى لون الثلج الأبيض الناصع.

ما أجمل السير في الطريق والثلج يتساقط من السماء حتى يعطي للأرض مظهر رائع.

لو الثلج هو اللون الذي يتم من خلاله التعبير عن السعادة فهو رمز الأمل والتفاؤل.

أجمل الكلمات عن الثلج

أتمنى لو تصبح القلوب بيضاء مثل بياض الثلج الناصع حتى تصبح الحياة اجمل من ذلك.

الثلج هو عبارة عن حبات مليئة 2023

لو كان الثلج غير متواضع لما تساقط من السماء.

انتظر فصلي الشتاء ليتساقط الثلج وترتدي الأرض فستان زفافها الأبيض.

عندما تسقط حبات الثلج اشعر وكأنها تقول لي اطمئن ولا تخف، وتفاؤل لأن الحزن سينتهي في القريب، ولكن كن على يقين بذلك.

ما أجمل رؤية حبات الثلج وهي تذهب مع الهواء يمينًا ويسارًا حتى تستقر على الأرض ثابتة وتخلد في نوم عميق، لتخبرنا بالأمل والتفاؤل.

بالرغم من أنني أحب الشتاء وأحب سقوط الثلج في كل مكان إلا أنني أدعو الله أن لا يتساقط الثلج أبدا لأن هناك أشخاص لا يمتلكون مكانًا يختبئون فيه.

ما اجمل منظر الأرض وهي ترتدي ملابسها البيضاء التي أرسلها الله لها من السماء حتى تزيد من جمالها.

انتظر فصلي الشتاء ليتساقط الثلج وترتدي الأرض فستان زفافها الأبيض.

أجمل نعمة أرسلت من الله عز وجل هي نعمة سقوط الثلج على الأرض.

عبارات عن الثلج تويتر

برودة الشتاء تنفع دوماً مع الأشخاص الغير جديرين بالثقة في هذه الحياة .

إن قراءة أجمل الكلام عن الثلوج في القصص والروايات شيء ورؤيته علي الطبيعة شيء أخر لا يصدق.

مهما حاولت الكلمات أن تصف جمال الثلج تبقي الحروف والكلمات عاجزة كل العجز علي كتابة وصف دقيق عنه.

تعلمت القوة والعزيمة من الثلوج كما تعلمت الرقة والجمال.

يا حياتي الجميلة أثلجي رقة وجمالاً علي جميع من يحبوني في هذه الحياة.

من أجمل عبارات عن الثلج تويتر، من زمن طويل جداً لم أكن أفكر في متابعة هطول الثلوج لكن بعدما أحببت بصدق أصبحت أتابعه كل موسم .

من أجمل عبارات عن الثلج تويتر، إن الثلوج جميلة بكل تأكيد لكن الدفيء أجمل.

الحياة بها الكثير من الثلوج لكن بها أيضاً الكثير من الدفيء .. كل منا يركز علي الجانب الذي يحبه.

إن الرومانسية الدافئة تكمن دوماً عند نظرك للثلوج في بيتك الدافيء وسط عائلتك .

لا تدع الثلوج تستقر في قلبك عند تعاملك مع الآخرين ، إنهم يحتاجون دوماً إلي دفيء المشاعر من قلبك لا برودتها .

شعر عن الثلج لنزار قباني

يندف الثلج على شبابيكي في لندن

يندف على كتبي .. وأوراقي .. وفناجين قهوتي

وأنا مبهور بهذا الكلام الحضاري

الذي لم أسمعه منذ تسعة أشهر

مبهور بهذا الانقلاب الأبيض

الذي يعلنه الشتاء على رجعية الصيف

ورتابة اللون الأخضر

الثلج هو حداثة الأرض

عندما تخرج على النص ..

وتحاول أن تكتب بطريقة أخرى ،

وصياغة أخرى .

وتعبر عن عشقها بلغة أخرى ..

وأنا أيضاً .. أريد أن أكون في عشقي

شتائياً .. وانقلابياً .. وعاصفاً ..

فمع امرأة استثنائية مثلك ..

لا يمكنني إلا أن أكون استثنائياً ..

ومع عاشقة مجنونة مثلك ..

لا يمكنني أن أبقى محارباً على أرض منزوعة السلاح

لا يقلقني الثلج

ولا يزعجني حصار الصقيع

فأنا أقاومه .. حيناً بالشعر

وحيناً بالحب

فليس عندي وسيلة أخرى للتدفئة

سوى أن أحبك

أو أكتب لك قصيدة حب

بهاتين الطريقتين السحريتين

يمكنني أن أحل مشاكلي الجسدية

ومشاكلي العاطفية .. والشعرية

فلا تشغلي بالك بالطقس الخارجي

لأن الصيف الحقيقي

مخبوء في داخلنا

إنني قادر دائماً

على استخراج الجمر من ثلج يديك

وعلى استخراج النار من عقيق شفتيك

وعلى استخراج الشعر

من تحت أية رابية من روابي أنوثتك

وأية منطقة حبلى بمياهها الجوفية

يا سيدتي التي يشتعل حبها في دمي

كحفلة ألعاب نارية

حين تكونين معي

فلا فائدة من مواقد الحطب

ولا مواقد الفحم

ولا مواقد الكهرباء

فمصادر الطاقة كلها

موجودة في أمواج بحارك

والكواكب كلها

تدور حول شمس نهديك

يا ذات القبعة الحمراء التي ترتجف من شدة العشق :

يا التي يسقط صوتها على ( الأرض ) كليرة ذهبية

لا تفتحي المظلة فوق رأسي

فأنا لا أريد الحماية من زغب الحمام

ونثارات القطن .. وأقمار الياسمين

لا أريد الهروب من هذا الحصار الأبيض

فأنت والثلج صديقاي على دروب الحرية

أيتها الشتائية التي أحبها :

لا تشيلي يدك من يدي

ولا تخافي على صوف الأنغورا من نزواتي الطفولية

فلطالما تمنيت أن أكتب قصيدة فوق الثلج

وأحب امرأة فوق الثلج

وأجرب كيف يمكن لعاشق

أن يحترق بنار الثلج

يا سيدتي التي تقفز كسنجابة خائفة

على أشجار صدري

كل عشاق العالم أحبوا حبيباتهم

في شهر تموز

وكل ملاحم العشق كُتِبَت في شهر تموز

وكل الثورات من أجل الحرية

وقعت في شهر تموز

فاسمحي لي

أن أخرج على هذا التوقيت الصيفي

وأنام معك .. ليلة واحدة

على مخدة من خيطان الفضة ..

والثلج المندوف.

دعاء عند نزول الثلج والمطر مستجاب

دعاء نزول الثلج