مع حلول أول يوم دراسي للطفل يبحث الكثير من الأهالي عن أجمل العبارات التي تقدم للطفل، وهذه أجمل العبارات كما يأتي:

عبارات عن اول يوم دراسي للطفل

إلى طفلي الجميل أتمنى لك فصل دراسي ناجح.

يا صغيري أنت نجمعة جديدة في عالمنا فأهلاً بك في مدرستنا.

عام دراسي جديد اللهم ارزق أحبتنا العلم النافع وسخر لهم الأحبة الصالحة.

عام دراسي جديد اللهم ارزق أحبتنا العلم النافع وسخر لهم الأحبة الصالحة. طفلي الغالي تبدأ اليوم أولى خطواتك الصغيرة النقية على طريق العلم والتعلم، فأسأل الله أن يوفقك، وأن يبارك مسعاك وأن أراك في أعلى المراتب مستقبلًا.

تكبر اليوم يا عزيزي الصغير بتجربتك لأول يوم دراسي، فيطرب قلبي فرحًا لرؤيتك في هذا المكان الذي سينقلك إلى مستقبل أجمل بإذن الله.

في اليوم الدراسي الأول أسأل الله أن يوفق طفلي، ويبارك به ويجعل له نورًا في قلبه وسمعه وذهنه وبصره، وأن يبارك في حفظه وفهمه.

أراك يا طفلي وأنت تبدأ أول يوم دراسي لك فلا أملك إلا أن تبكي عيوني فرحًا، وابتهاجًا لرؤيتك تكبر شيئًا فشيئًا لتكون في مصاف العلماء الذين يخدمون هذا الوطن والأمة.

دعاء أول يوم دراسة للطفل

أسأل الله لك يا طفلي في أول يوم دراسة أن يعلمك ما ينفعك، وأن ينفعك بما علمك، وأن يزيدك علمًا ورشدًا وهدى.

دعاء أول يوم دراسة للطفل، اللهم احفظ لي طفلي في يومه الدراسي الأول واجعله من الأوائل في جميع مواده وبارك له في كل كلمة وحرف يتعلمه.

وفقك الله وحفظك يا ابني الغالي في يومك الدراسي الأول وجعل لك من كل علم نصيب.

دعاء أول يوم دراسة للطفل، ما شاء الله تبارك الله، أسأل الله أن يحفظك يا بني في أول يوم دراسي لك، وأن يبارك بحفظك وعلمك وفهمك.

كلام حلو عن اول يوم دراسي للطفل

أول يوم دراسي للطفل هو أهم الأيام، فمن هنا تبدأ رحلته على طريق العلم والتعلم، لذا عليكم الحرص على تشجيعهم ودعمهم.

ما أجملك يا طفلي وأنت تبدأ أول يوم دراسي لتمشي خطوة تلو الخطوة حتى تبلغ أعلى المراتب العلمية بإذن الله -سبحانه- وتعالى.

أجمل كلام عن اول يوم دراسي للطفل، ما أسعدني وأنا أراك يا طفلي في هذا الموقف الذي طالما انتظرته وهو أول يوم دراسي لك، بارك الله لك وعليك ونورك بنور العلم.

ما أجمل هذه السنوات التي كلما مرت أراك تكبر يا طفلي الغالي، وها أنت تخطو أولى خطواتك على طريق العلم في اليوم الدراسي الأول لك.

دعاء لطلاب المدارس في اول يوم دراسي