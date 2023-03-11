البوابة - مع حلول شهر رمضان الكريم 2023، يبحث الكثير من الناس عن عبارات عن شهر رمضان المبارك 2023 لمشاركتها مع العائلة والأصدقاء وزملاء العمل، وإدخال السعادة والفرحة على قلوبهم وتهنئتهم بحلول شهر رمضان المبارك 2023.

شهر رمضان هو شهر الصيام، الخير والبركة والقيام عند المسلمين ويشترك به الجميع التهاني والرسائل والأمنيات والأدعية، شهر رمضان هو شهر القيام وتلاوة القرآن والعتق والغفران، وشهر الصدقات والإحسان، وفيما يلي نقدم لكم عبارات عن شهر رمضان المبارك 2023:

عبارات عن شهر رمضان المبارك 2023

كل عام وأنتم بألف بخير.

من أجمل عبارات عن شهر رمضان المبارك 2023، اللّهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن.

كل ساعة كل ثانية وكل يوم وكل أسبوع وكل رمضان وكل عام وأنت بألف خير.

كل ورود الربيع وثلوج الشتاء وعصافير الدنيا تغرد لتهنّئك بقرب رمضان.

في شهر رمضان نقدم لكم تهنئة ممزوجة بآيات القرآن الكريم وتحفظكم من كل شيطان وتبارك لكم قدوم رمضان.

أسأل الله الذي أهلّ الهلال وأرسى الجبال أن يبلغك رمضان وأنت في أحسن حال وكل عام وأنتم بألف بخير.

اللهم يا رب إني أحب عبدك هذا فيك فأحبه وبلغه شهر رمضان يا كريم.

غسل الله قلبك بماء اليقين وأثلج صدرك بسكينة المؤمنين وبلّغك شهر الصائمين، هذه من عبارات عن شهر رمضان المبارك 2023.

بنسيم الرحمة وعبير المغفرة، أقول كل عام وأنت بخير.

رمضان 2023 شهر الله وأفضلنا عند الله يفوز بليلة القدر إن شاء الله.

حفتك سلامة الرحمن وأبعد عنك الأحزان وأنار قلبك بالقرآن وبلغك ليلة القدر.

أجمل التهاني بحلول شهر رمضان المبارك 2023 كل عام وأنت بخير.

كل عام وأنت والجميع بصحة وسعادة وعافية.

رفع الله قدرك وفرج همك وبلغك شهر رمضان 2023 الذي أحبه ربك ودمت لمن أحبك.

بلغك الله العشر ورفع عنا وعنك الشر وأكرمك بليلة القدر وأسعدك طول الدهر، وكل عام وأنتم بخير.

أقر الله عينك في رمضان بلذة الأسحار وصحبة الأخيار ورحمة الغفار وجنة الأبرار.

بالورد أهديك وبحلول رمضان أهنيك ويا رب من كوثر النبي يسقيك.

من بستان الحب وريحانه أهديك الورد بألوانه وأهنيك برمضان قبل أوانه.

نفحات الإيمان وآيات القرآن وبذكر الرحمن وبالصلاة والسلام على خير الأنام نهنئكم بقرب شهر القرآن.

من حروف القرآن وكعبة الإسلام أهنيك بقدوم رمضان يا أعز إنسان.

من أجمل عبارات عن شهر رمضان المبارك 2023، يا حمام الحرم زوريهم وبعطر الكعبة عطريهم وبقدوم رمضان هنيهم. بنسيم الرحمة وعبير المغفرة وقبل كل شيء أقول كل عام وأنت بخير.

صور عن شهر رمضان 2023

كلام عن رمضان لشخص

بشعور ملؤه الحب أقدم لك أجمل التهاني بحلول شهر رمضان المبارك تقبل الله صيامكم وقيامكم، مبارك عليك الشهر وكل عام وانت بخير.

ارتسمت في الآفاق أنواره وبكل الفنون تزخرفت حروف عنوانه وبه الأرواح تجددت بعبير رضوانه للقاء ربها تسابقت بذكره وقرانه أجمل التهاني والتبريكات أزفها لك بحلول شهر الخيرات والمكرمات وكل عام وأنت إلى الله أقرب.

لشخص غالي يا جعل رمضان عليك مبارك والله يجمل حياتك بالسعادة والرضا وبخير ما عند الله.

كل عام وأنت بخير ولله أقرب وأسأل الله أن يبلغك صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضاه وأن يرزقك تلاوة قرآنه العظيم وأن يكتب لك في هذا الشهر الفضيل الأجر العظيم بأكمله.

أجمل التهاني بحلول شهر رمضان الكريم اعاده الله عليك وعلى الشعب الإسلامي بالخير والبركة.

في زحمة التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك ما نسيتك يا غالي، شهرك مبارك.

وأحب أهنئك الشهر عليك مبارك، وكل عام وانت بخير وصحه وسلامه.

كل عام وأنت بألف خير يارب وكل عام وأنت أغلى ما في الوجود ويا عسى ربي يجبرك بالي تتمناه.

نهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، جعلنا الله وإياكم مِن مَن يصوم رمضان باحتساب، وكل عام وأنتم بخير.

أجمل التهاني وأحلى الأماني نزفها بحلول رمضان مبارك عليك الشهر يا غالي.

متى موعد شهر رمضان 2023؟

موعد شهر رمضان 2023 فلكياً الموافق يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023.