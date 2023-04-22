البوابة - العيد عيدين عند المسلمين عيد الفطر وعيد الأضحى، ويكون عيد الفطر في أول شهر شوال، وعيد الأضحى يكون في العاشر من ذي الحجة، شوال هو الشهر العاشر من السنة القمرية أو التقويم الهجري، وفي اول أيام الشهر يحتفل المسلمون بعيد الفطر الذي يأتي كنهاية لصوم شهر رمضان.

وأصل التسمية بشهر شوال قيل أن الإبل كانت تشول بأذنابها، أي ترفعها وقت التسمية طلباً للأخصاب وقيل: للتشويل البان الإبل، أي نقصانها وجفافها.

عبارات عن شهر شوال 2023

اللهم اجعل شهر شوال ميلاداً جديدًا لأرواحنا يمحوا عنها ما مضى وبلغنا عفوك والرضى.

اللهم اجعل لنا بداية جميلة مع شوال واجعلنا من الذين قبلت أعمالهم وغفرت لهم وعفوت عنهم يا كريم يا الله.

أقبل شهر شوال ومع الأجر العظيم يا رب اجعلنا من عبادك الصالحين.

اللهم تقبل أعمالنا واجعل لنا في شهر شوال قبول لأعمالنا وتقبل طاعاتنا لك.

جاء شهر شوال ليكمل ما عهدناه في شهر رمضان، اللهم اجعلنا من الذين عفوت عنهم.

ها قد جاء شهر شوال شهر الخير وهو الفضل فيه الطاعات والأعمال الصالحة يا رب نسألك يا الله أن تجعله خيراً لنا وتجعلنا من الذين فرحوا بقدومه.

إنها شهور شهر شوال كصيام الدهر لأنه الحسنة بعشر امثالها، رمضان بعشرة اشهر والستة بشهرين.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم شهر شوال.

دعاء دخول شهر شوال

اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي

اللهم ربنا لك الحمد أن بلغتنا رمضان وأعنتنا علي صيامه وقيامه ، اللهم تقبله منا واجعلنا بعده خيرا مما كنا فيه يا رب العالمين اللهم تقبل منا صالح الأعمال خالصة لوجهك الكريم.

اللهم في اول جمعه في شوال يا رب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن أجسادنا داء وادفع عنا كل هم وغم و بلاء اللهم اجعلها جمعة خير لنا ولكم. يا أجل من كل جليل، يا أكرم من كل كريم، وياء أعز من كل عزيز أغثني يا غياث المستغيثين

دعاء للميت في شهر شوال