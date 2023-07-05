يصادف اليوم 5 تموز 2023 عيد الاستقلال الجزائري الـ 61، وهي مناسبة وطنية قومية مهمة جدًا، وتهم جميع أفراد الشعب الجزائري لعظمتها وتاريخها الكبير، وفيما يلي أجمل عبارات عن عيد استقلال الجزائر:

عبارات عن عيد استقلال الجزائر

مع شمسِ هذا اليوم الجميل الدافىء التي تشرقُ بأنوارها، فتفجّر ينبوعَ الضياء المسمّى نهاراً يفجّر عيد الاستقلال في شعبنا الجزائري الوفيّ والعريق والأصيل ينبوع الكبرياء والاعتزاز القوميّ والكرامة الوطنيّة.

في ذكرى عيد الاستقلال أدام الله على وطننا الغالي العزيز نعمة الأمن والأمان، ودوام التقدّم والازدهار، وكلّ عام والوطن وقائد الوطن والشعب بألف ألف خير.

في عيد استقلالك يا وطني نُعلي الهامات علّو السماء، ونُشرف الرؤوس بلباسها تاج العزّ والفخار، ونبعث في النفس أجملَ وأرقَّ مشاعر الولاء ونسطّر على أرضك الطاهرة، أجمل عبارات الفداء، وكلّ عام وموطني الغالي بألف ألف خير.

لا كلمات تكفي ولا شعر ولا خطابة تُوفي بلدنا فرحتنا بحريته واستقلاله، بالشموع والورود شوارعنا تزينت للتعبير عن فرحتنا بك يا عيد استقلال بلدي الحبيب.

تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال الجزائري

رحم الله شهداءنا.

عاشت الجزائر حرّة أبيّة مستقلّة.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.

كل عام والجزائر بألف خير وسلامة تهنئة للجزائريين بلاد المليون ونصف المليون شهيد عيد استقلال الجزائر.

السلام عليكم نقف تحية وإجلالاً واحتراما لشهداء حملوا راية الإسلام والوطن وضحوا بحياتهم من أجل أن نعيش نحن بعزة وكرامة.

تهنئة للإخوة الجزائريين بمناسبة عيد استقلال الجزائر كل التقدم والازدهار للشقيقة الكبرى الجزائر العظيمة.

عيد استقلال الجزائر غالي على قلوبنا كلنا علم الجزائر.

تحية بكبر السماء لبلد المليون شهيد بدمهم صنعوا النصر.

كلمة ختامية بمناسبة عيد الاستقلال الجزائري

وفي ختام هذا المقال نقدم لكم كلمة ختامية بمناسبة عيد الاستقلال الجزائري ويشرفنا أن نكون أبناء الجزائر ويزيدنا من العزة والافتخار ما فعله أجدادنا من أجل تحقيق الاستقلال، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الجزائر وشعبه وقائده، وأن يجعل أرضنا عامرة بالأمن والأمان.

شعر عن عيد الاستقلال الجزائري

غردي يا جزائر وافخري فارضك

أنجبت أبطالا أحرارا. عقدوا العزم

أن تظل حرة وعنك يا جليلة طردوا أشرارا.

رفعوا الراية وخاضوا الثورة بروح مفعمة

بالأمل لتحقيق أنصارا. عزموا عن حفظ

كرامة الجزائر وعن طرد الذل أصروا إصرارا.

ساروا على خطوات الرجولة حموا أرضا وكتما أسرارا.

الجزائر منصورة بإذن الله هي عبارة رددها مرارا وتكرارا.

صنعوا ثورة عظيمة كبرى هم شهداؤنا كانوا و سيظلوا أبرارا.

واجهوا الصعوبات وأخطر المعارك فشكرا يامن علمني اكتب أشعارا.

باللون الأبيض والأخضر والأحمر زينوا السماء ومولاها أنوارا.

حل الاستقلال وأشرقت عروس النهار وعلى أرض الجزائر عام استقرارا.