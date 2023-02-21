تحتفل المملكة العربية السعودية بـ يوم التأسيس السعودي والذي يصادف في 22 فبراير 2023، وفي هذا اليوم يتم تجهيز مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة والاحتفالات بـ يوم التأسيس السعودي 2023 التي سيحضرها الشعب السعودي فهو يعتبر يوم عظيم بالنسبة لهم، يوم العزة والفخر للمملكة.

عبارات عن يوم التأسيس السعودي

هناك عدد من عبارات عن يوم التأسيس السعودي 2023، وهي كما يأتي:

اللهم أحط وطننا السعودي بالأمن والأمان، واحفظ بلدنا وبلاد المسلمين، اللهم من يريد ببلادنا وبلاد المسلمين سوءاً فاجعل كيده في نحره، واجعل ما دبره لبلادنا هو سبب تدميره.

في يوم التأسيس السعودي 2023 دام عزك يا وطني ودام ملكك وشعبك الطيب وقادته.

تحتفل مملكتنا السعودية العظيمة بهذا النصر الذي حققه أجدادنا منذ قرون، وما زالت آثاره واضحة على حياتنا، حيث أبارك لنفسي ولكل سعودي وأرسل باقات الورود والتهاني لقادتنا العظام الذين ما زالوا فخراً لنا.

أشهد الله على حبك يا وطني يا أغلى الأوطان، أنت الذي تجعلنا نشعر بالفخر والانتماء والارتباط بك أكثر فأكثر.

كل عام والمملكة العربية السعودية بألف خير ونعمة وفضل من الله عز وجل.

كل عام وبلادي الغالي بألف خير.

نحتفل اليوم بذكرى التأسيس السعودي التي حماها الله وجعل فيها قبلة لجميع السلمين، كل عام وبلادي بألف خير.

أعاد الله علينا وعليكم هذه المناسبة السعيدة بالخير واليمن والبركات سنوات وسنوات مديدة، لنظل نحتفل بذكرى تأسيس مملكتنا السعودية المجيدة.

اللهم أعد علينا هذه المناسبة الجميلة، وهي يَوم التّأسيس بالخير واليمن والبركات، واجعل في السعودية وأهلها الخير كله، اللهم آمين.

بلادي هي فخري واعتزازي، يوم التأسيس السعودي 2023 هو يوم الفخر والمجد بأجداد حاربوا من أجل هذا البلد، دفعوا أرواحهم فداء للتوحيد والعزة والكرامة، نحتفل اليوم بهذا التاريخ العظيم فلك كل الحب يا السعودية.

كيف لا أفتخر ببلادي العظيمة السعودية، وهي اليوم تحتفل بأولى خطواتها التي تمت من قبل عدة قرون من أجل التوحيد والاستقرار، هذه الليلة هي ليلة النصر والحرية والبناء، هو يوم التأسيس للحاضر الذي نعيشه الآن.

كل عام وبلادي وأبناء بلادي وأهلي وأبنائي وقادتنا العظام بألف خير، وهذا بمناسبة يَوم التّأسيس السعودي، حيث أقولها للشمس والأرض والجبال هذا البلد الذي شهدت على انتصاراته، أقولها لكل نسمة هواء عابرة مرت من هنا.

كل عام وأنت يا سعودية بألف خير، يوم تأسيسك هو يوم عظيم وذكرى لا تمر علينا كباقي المناسبات، بل نقف عندها إجلالاً واحتراماً لكل من ساهم في بنائه وبذل جهد في سبيله.

إلى كل مواطن في هذا الوطن العظيم تهنئة خاصة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس السعودي 2023، الأرض التي صارت مملكة من أعظم ممالك الأرض.

بمناسبة ذكرى يوم التأسيس السعودي، نسأل الله رب العالمين أن يحفظ هذا الوطن وهذه الأمة من كل سوء، وأن يبارك فيهما وأن يديم علينا السلامة والأمن والاستقرار، عاش الشعب السعودي العظيم.

في يوم التأسيس مملكتنا الغالية، نجدد عهدنا لكل ذرة من ترابه على الحماية والرعاية والفداء.

من أجمل عبارات عن يوم التأسيس السعودي 2023، وطني الغالي في ذكرى تأسيسك دمت شامخاً، ودامت رايتك مرفوعة خافقةً ترفرف في السماء.

من أجمل عبارات عن يوم التأسيس السعودي 2023، حماك الله يا السعودية يا مملكة العطاء والحب، في ذكرى تأسيسك الغالية على قلوب أبنائك، كي نتذكر دوماً بأننا نعيش على أرضك في سلام وأمان ورفاهية.

أجمل صور عن يوم التأسيس السعودي

كلام عن يوم التأسيس السعودي

نتمنى لدولتنا العظيمة مزيد من الحضارة والأمن، ونسأل الله تعالى أن يبارك فيها ويمن علينا بالنعم.

بمناسبة يوم التأسيس السعودي 2023، نهنئ العائلة والأصدقاء والأحباء وندعو الله العلي القدير أن تستمر بركات الحضارة والأمن على المملكة العربية السعودية وشعبها.

نتمنى لكم عام جديد سعيد.

كل عام وأهل المملكة العربية السعودية وقادتها بألف خير، ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ لنا هذه النعم، وأن يكرمنا وإياكم بمزيد من الفرح والسعادة في منطقته.

بمناسبة يوم التأسيس السعودي نهنئ أنفسنا وعائلاتنا الكريمة وأحبائنا على التراب السعودي.

كل عام وأنتم بألف خير وبارك الله في جهودكم لإنعاش الوطن واستعادته.

قصائد عن يوم التأسيس السعودي

رسائل تهنئة يوم التأسيس السعودي 2023