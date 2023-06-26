يصادف اليوم الثامن من شهر ذي الحجة والذي يسبق الوقوف في يوم عرفة حيث يصل مليون حاج، وتتصدر اليوم هاشتاج يوم التروية كافة مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً موقع التدوينات "تويتر"، وفيما يلي أجمل عبارات عن يوم التروية 2023:
عبارات عن يوم التروية 2023
- اكْتُبْ لَنَا يَا رَبّ فِي يوم التروية أَجْمَل الْأَقْدَار وَاجْعَل لَنَا مِنْ السَّعَادَةِ نَصِيب.
- كذلك يَا رَبّ بلغنا هَذِهِ الْأَيَّامِ وَاجْعَل لَنَا فِيهَا إعْمَالُ طَيِّبَات ومباركات ودعوات مُسْتَجَابَةٌ.
- أيضاً الْقُوَّة بِيَدِ اللَّهِ وَالْعَوْن مِنْه وَالْأَمَان مَعَه وَكُلّ مخاوف الدُّنْيَا لَا تُسَاوِي شَيْئًا عِنْدَ التَّوَكُّل عَلَيْه.
- إضافة إلى اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ أَصْحَابِ النُّفُوس الطَّيِّبَةُ الطَّاهِرَةُ وَالْوُجُوه المستبشرة الباسمة، وَالْقُلُوب الْمُطْمَئِنَّة الْخَاشِعَة.
- من عبارات عن يوم التروية 2023 ارْزُقْنَا حَسَن الْخِتَام وَطِيب الْمَقَام وَالتَّوَكُّل عَلَيْكَ يَا قَادِرٌ يَا جَبَّار.
- يوم التروية أَجْمَل الْأَيَّام بَلَغَنَا إيَّاهَا يَا اللَّهُ وَلَا تجعلنا نشكي هُمَا وَلَا حُزْنًا واجعلنا خلقك يا رَبّ الْعَالَمِين.
رسائل يوم التروية
- أسأل الله في يوم التروية أن يمد في عمرك، وأن يرزقك العيش السعيد، وأن يمن عليك بتكرار هذا اليوم سنوات عديدة.
- مع قدوم يوم التروية أحب أن أرسل لكم أروع الورود المعطرة، فيا رب بارك لي في أحبتي وارزقهم ما يرضيهم.
- يوم التروِية في الثامن من ذي الحجة أنوِي أن يروينا اللَّه من فيض كرمه وعطائه.
- كذلك يا اللّه لا تجعل هذا الْيوْم يمْضي إلا وكتبت لنا الغفران.
- أيضاً يوم التروية يوم الريادة والفوز بالْأعمال الصالحات.
- يا رب بلغنا هذه الْأيام واجعل لنا فيها أعمال طيبات ومباركات ودعوات مستجابة.
أدعية يوم التروية
- اللهم وفى يوم التروية ندعوك ربنا أن تروي قلوبنا بالإيمان وبفيض من رحمتك لا نشكو بعده همًا، وامنن علينا بعفوك وغفرانك ونسألك أن تروِي قلوبنا صِدقًا وعدلاً وإحسانًا، وزِدها إيمانًا إلى أن نلقاك.
- رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.
- اللَّهُمَّ أنْتَ رَبِّي، لا إلَهَ إلَّا أنْتَ، خَلَقْتَنِي وأنا عَبْدُكَ، وأنا علَى عَهْدِكَ ووَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ، أبُوءُ لكَ بنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وأَبُوءُ لكَ بذَنْبِي فاغْفِرْ لِي، فإنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ، أعُوذُ بكَ مِن شَرِّ ما صَنَعْتُ.
- اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، ولَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ، فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَةً مِن عِندِكَ، وارْحَمْنِي، إنَّكَ أنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.
- اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ، والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ.
- رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
- رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ*رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.
- رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ*رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ.
- رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.