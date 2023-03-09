البوابة - اعتمدت المملكة العربية السعودية يوم 11 مارس من كل عام للاحتفال بـ"يوم العلم السعودي" في 11 من شهر مارس، ويقام هذا اليوم تكريمًا للعلم الذي كان شاهدًا على حملات توحيد البلاد تحت راية "لا إله إلا الله" ومظهرًا من مظاهر الدولة السعودية وقوتها وسيادتها.

عبارات عن يوم العلم السعودي

يوم العلم السعودي هي مناسبة وطنية نجتمع تحت لواء علمها بكل حب وعشق وفخر، كل عام وأنتم بخير يا أبناء دولة السعودية العزيزة، بارك الله بكم وحفظكم من كلّ مكروه.

يوم العلم السعوي هو مناسبة تستحقّ أن نقف معها على الفخر.

العلم السعودي يرفرف في فضاء القلوب والوجدان قبل أن يرفرف في سماء الوطن، فهو رمز القوة، المنعة، الحيوية، التضحية، النماء والصبر.

يوم العلم السعودي هو قصة ارتباط عميقة وعظيمة بين الشعب والوطن والقادة، وهو منارة الحب والخير والبركة التي يتخذها جميع السعوديين نبراساً للعطاء والجد.

يوم العلم السعودي هو يوم فرح وسعادة لكلّ السعوديين، هذه من أجمل عبارات عن يوم العلم السعودي.

يوم العلم السعودي هي مناسبة مميزة وعزيزة وغالية، ولها قيمتها الكبيرة والعظيمة في النفوس، فهي تجعل الروح تهيّم فرحاً وفخراً.

إنّ يوم العلم السعودي يستحقّ أن يخفق في أعالي المباني، ويستحقّ أن يخفق في داخل قلوب الضيوف والمواطنين ومحبي المملكة العربية السعودية، كل عام وكل محبي السعودية بألف ألف خير وصحة وعافية.

عاشت السعودية دولة حرة يحلم الجميع بأن يكونوا جزءً منها وأن ينتسبوا وينتموا إليها.

كلّ عام وأنتم بألف خير يا أبناء شعبنا العظيم.

كل عام والشعب السعودي بالف ألف خير.

عبارات عن اليوم الوطني السعودي

كل عام وأنتم بألف خير.

كل عام والشعب السعودي العظيم في كنفه وفي رعايته وفي أمان الله.

نرفع رؤوسنا جميعاً فخراً بالوطن العزيز الغالي وما فعله من أجل شعبه العظيم والمميز، عاش الوطن معطاء وحر، حفظ ملك البلاد والأرض المباركة.

في هذا اليوم السعيد أدعو الله أن يحفظ بلدي ويحميها، وأتمنى أن يكون شعبها الطيب والكريم في وحدة ومودة دائماً.

مبارك عليكم هذا اليوم الحافل بإنجازات كبيرة للمملكة العربية السعودية.

أشعر بالفرحة والسعادة لأنني أنتمي إلى المملكة العربية السعودية.

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