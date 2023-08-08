في 28 أغسطس من كل عام يصادف يوم المرأة الإماراتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو اليوم الذي يعبر عن احتفاء الدولة بإسهامات ودور المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، سواءً في القطاع الحكومي أو الخاص أو الاجتماعي.

ويأتي يوم المرأة الإماراتية تأكيدًا على التزام دولة الإمارات بتعزيز مكانة المرأة في المجتمع وتمكينها وتقديرها لدورها المتميز في تطور ورقي الدولة، ويتم خلال هذا اليوم تنظيم فعاليات وأنشطة متنوعة تكرم إنجازات ومساهمات النساء الإماراتيات في مجالات مختلفة مثل العلوم والتكنولوجيا والطب والتعليم والثقافة والفنون والرياضة وغيرها، وفيما يلي نقدم لكم عبارات عن يوم المرأة الإماراتية 2023:

عبارات عن يوم المرأة الإماراتية 2023

إنّ يوم المرأة الإماراتية هو يوم فخر وعز لكل امرأة كان لها الدور الحثيث في بناء الوطن وتقدمه.

بمناسبة يوم المرأة العالمي للإمارات إنّ وجود مجتمع يحتفل بالمرأة، ويخصص لها ليعزز دورها ويشدّ على عزيمتها، بكل تأكيد هو مجتمع مثال بالرقي والتقدم.

إليكِ أيتها السيدة الفاضلة في دولة الإمارات العربية، كل عام وأنتِ رمز الفخر والعزّ والرفعة، كل عام وبيدكِ تخطّين سطور التقدم والرقي للبلاد.

في يوم المرأة الإماراتية ترفع القبعات إجلالًا وإكبارًا لجهود تلك المرأة الساعية إلى رفع شأن بلادها عاليًا بين الدول والمجتمعات

بمناسبة يوم المرأة الإماراتية أهنّئ جميع النسوة اللواتي بذلن الغالي والنفيس من أجل بناء دولة قوية متطورة ومتماسكة.

بمناسبة يوم المرأة الإماراتية 2023 يحق لك امرأة تحمل الجنسية الإماراتية أن تفتخر بنفسها وتحتفل بهذا اليوم مظهرة فرحتها وسرورها بما حققته من إنجازات.

كل عام والمرأة الإماراتية.

رسائل عن يوم المرأة الإماراتية 2023

في يوم المرأة الإماراتية 2023 نتذكر بفخر إرثها ونتطلع بتفاؤل إلى ما ستحققه في المستقبل.

في يوم المرأة الإماراتية، نحتفي بقوة وإرادة نساء الإمارات اللواتي يصنعن الفارق في كل مجال.

نرفع أكف الاحترام والتقدير للمرأة الإماراتية، فهي عامل أساسي في تقدم وازدهار دولتنا.

في هذا اليوم، نحتفل بإنجازات المرأة الإماراتية وإسهاماتها القيمة في بناء مستقبل أفضل.

المرأة الإماراتية تتحدى الصعاب وتحقق الإنجازات، مثل نجمة تضيء سماء الإمارات.

يوم المرأة الإماراتية هو تذكير لنا بقوة الإرادة والإبداع التي تمتلكها المرأة في تحقيق النجاح.

نحتفل بالإنجازات المتميزة للمرأة الإماراتية، ونثمن دورها الحاسم في تطور وتقدم دولتنا.

في يوم المرأة الإماراتية 2023 ننثر عبير الشكر والتقدير على نساء الإمارات اللواتي يلهمنا بقوتهن وإصرارهن.

المرأة الإماراتية قدوة للأجيال القادمة، ويومها هو فرصة لنشيد بمساهماتها الرائعة.

نحن ممتنون للمرأة الإماراتية على جهودها في بناء مستقبل مشرق ومزدهر للإمارات.

كلمات عن يوم المرأة الإماراتية

كلّ عامٍ وأنتنّ بخيرٍ يا نساء الإمارات العربيّة المتحدّة، كلّ عامٍ وأنتنّ المناضلات، وأنتنّ نصف المجتمع وأمّهات الأجيال وأمل المستقبل المشرق.

كلّ عامٍ والمرأة الإماراتية هي ملهمة الأجيال ومصدر الحياة، كلّ عامٍ وهي من تبني الأجيال وتربّي وتعلّم، كلّ عامٍ وأنت بألف خير.

كل عامٍ وأنت بخيرٍ سيدتي الإماراتية، كلّ عامٍ وأنت القدوة الّتي تحتذي بها الأجيال المستقبلية، دمت لنا وللوطن ذخرًا.

إنني أحتفل مع النسوة الإماراتيّات بمناسبة يومهنّ الخاص، وذلك احترامًا وتقديرًا لجهودهنّ الّتي بذلنها إلى جانب الرّجل في هذا الوطن الحبيب.

كلّ عامٍ والإمارات العربيّة تفتخر بنسائها اللواتي لا يكتبن في التّاريخ إلّا الانتصارات والنجاحات التي تسحقّ الفخر والتقدير.

إلى كلّ نساء الإمارات أهدي سلامي وحبّي في هذا اليوم العظيم، واسأل الله تعالى أن يحفظ كل من ربّت وعلّمت وناضلت في سبيل وطننا الحبيب.

أفكار يوم المرأة الإماراتية

فيما يلي إليك بعض الأفكار للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية: