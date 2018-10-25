عبارات حبّ للزوج الوفيّ المخلص

الزوج هو السند للمرأة والشريك الأبدي

الزوج هو السند للمرأة والشريك الأبدي، الزوج هو إنسان بدأ وأنهى حياته من أجل بيته وعائلته، أفنى عمره من أجل راحتهم، فأقلّ ما يمكننا فعله من أجله هو التعبير الدائم عن مدى الحب والاحترام له، نقدم لكم في هذا المقال ما يعجبكم من كلام في حب الزوج.

- لا تسألني عن الندى فلن يَكون أرق من صوتك.

- كل ما قالوا عني صحيح، كل ما قالوا عني في العشق قول صحيح، لكنهم لا يعرفون أنني أنزف بحبك مثل الجريح.

- الحبّ هو الشمعة التي تضيء لنا طريقنا في الحياة.

- لا أريدُ شيئاً مِن الدنيا.. فأنا أعترف أنّي أخذت نصيبي مِن الفرح حين أحببتك.

- إلى الإنسان الذي أحببته حبّاً لا يوصف.. إلى من تربّع في قلبي وجعل حبّه وساماً على صدري.

- أحبك عدد ما قال العشاق كلمة أحبك، أحبك عدد ما سطرت الأوراق كلمة أحبك.

- كيف عنك أتوب والقلب حضرتك تملكه.. بتوب عن كلّ الذنوب وذنب حبك ما أتركه.

- حينما نشتاق لحبيب العمر نشعر بأن الكون على ملئه ما هو إلّا فراغ قاتل.. نتمنى بأنّ كل وجوه البشر تنقلب لوجه الحبيب.

- ستشهد علينا نجوم السماء الصافية وطيور العشق التي تلتف حولنا بأنني لا ولن أحب سواك.

- يا حبيبي أيعقل أن تفرقنا المسافات وتجمعنا الآهات.. يا من ملكت قلبي ومُهجتي.. يا من عشقتك وملكت دنيتي.

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