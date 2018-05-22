حياتنا المعاصرة أكثر صعوبة فبالرغم من أن الحياة تطورت من الجانب التكنولوجي

أصبحت حياتنا المعاصرة أكثر تعقيدًا وصعوبة فبالرغم من أن الحياة تطورت من الجانب التكنولوجي ووفرت للإنسان أسباب الرفاهية والراحة، إلّا أنها ألقت بثقل كبير على الإنسان من ناحية تعدد المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتقه ما يشعرنا بالإحباط واليأس، وانزعاج يواجه الجميع، وأغلب الأشخاص يفضلون الابتعاد عن مواجهة الحياة ويتجنّبون الصعوبات، لكن عزيزي القارىء في هذا المقال سنقدم لك 7 عبارات دعم وتعزيز قوليها لنفسك في تلك الأوقات الصعبة، وهي:

1- لا شيء دائم

2- كثرة الجراح دليل قوة وليس ضعف

3- يمكنني البقاء إيجابية عندما يكون البعض الآخر سلبيًا

4- سيجعلني اختبار الألم أكثر حكمة

5- حتى عندما أعاني سأتابع التقدم

6- الخوف لا يغير شيئًا

7- الخيار الأفضل هو الاستمرار

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