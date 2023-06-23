يحرص المسلم يوم الجمعة على الدعاء لأخيه المسلم أو لأحد أفراد أهله وهو في الحج أن يُعينه الله تعالى ويحفظه ويُعيده سالماً غانماً من السفر وان يتقبل منه، ومن العبارات لتهنئة الحجاج يوم الجمعة ما يأتي:
عبارات لتهنئة الحجاج يوم الجمعة
- كل عام وأنت بخير وعيدك مبارك، تقبل الله منك الحج إن شاء الله، وترجع لنا سالم ومغفور لك كما ولدتك أمك.
- تقبل الله حجكم وشكر سعيكم، وغفر ذنبكم وستر عيبكم، وتقبل دعاءكم وأجزل لكم المثوبة والعطاء.
- هنيئاً لحجاج بيت الله هذه الرحلة المباركة، تقبل الله حجكم، وشكر سعيكم وشكراً لله.
- أجمل عبارات لتهنئة الحجاج يوم الجمعة، اشتاقت عينك لرؤية الكعبة فلبى القلب النداء.
- تقبل الله طاعاتكم، وغفر لكم ذنوبكم، وجعلكم من المقربين إليه تبارك وتعالى.
- من عبارات الحجاج تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
- تقبل الله عمرتك ورزقنا وإياك الحج في القريب العاجل.
- حج مبرور وسعياً مشكور.
- أطال الله في عمرك وتقبل عمرتك ورزقك مثلها كثيراً.
- تقبل الله عمرتك وكتب لك أجرها وثوابها وغفر ذنبك وتقبل منك صالح الأعمال وخير الدعاء.
- يا أهلاً بك وبرجوعك وربي يتقبل عمرتك، مغفور الذنوب إن شاء الله.
- الحمد لله الذي أعادكم سالمين وغانمين إلى أهلكم ووطنكم.
دعاء للحجاج يوم الجمعة
- اللهم بحق العشر، أعظم الأيام إليك، حقق لنا الأماني، فلا يستحيل عليك شيء، ولا يعجزك شيء وأنت على كل شيء قدير.
- اللهمَّ سلّم الحجّاج في برّك وبحرك وجوّك، اللهمَّ أعدهم إلى أهليهم سالمين غانمين.
- اللهمَّ يسّر للحجّاج طريقهم، واجعل حجّهم مقبولاً، وذنبهم مغفوراً، اللهمَّ تقبّل منهم أعمالهم خيرها وأنفعها".
- اللهمَّ تقبّل حجّهم وسعيهم ويسّر لهم مناسك الحجّ.
- اللهمَّ تقبّل حجّاج بيتك واغفر ذنوبهم وارزقهم واهدِهم وعافهم وحقّق أمانيهم وردّهم بالغنيمة والسلامة والفتح والفرج والرضا والسعادة وألحقنا بهم.
- اللهمَّ إنّي أستودعتك حجّاج بيت الحرام، اللهمَّ سهّل عليهم مناسك الحجّ، وتقبّل منهم وردّهم إلينا سالمين يا رب العالمين.
- اللهمَّ اجعل حجّهم خالصاً لوجهك، وتقبّل منهم صالح الدعاء والعمل.
- اللهمَّ احفظ حجّاج بيتك الكريم وسهّل نُسكهم وتقبّل منهم.
- اللهمَّ ردّ الحجّاج إلى أهلهم مغفورين سالمين.
- اللهمَّ اقبل حجّتهم وسهّل عليهم، إلهي أستودعك أرواحاً تعزّ عليّ فاحفظهم من كلّ سوءٍ.
- اللهمَّ احفظ حجّاج بيتك واحميهم من كلّ شرٍّ وسهّل لهم حجّهم، أستودعتك يا ربّ دعواتهم وأُمنياتهم وجُلّ ما في صدورهم، فاغفر ذنوبهم، واقبل توبتهم، واعفُ عنهم يا كريم.