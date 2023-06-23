يحرص المسلم يوم الجمعة على الدعاء لأخيه المسلم أو لأحد أفراد أهله وهو في الحج أن يُعينه الله تعالى ويحفظه ويُعيده سالماً غانماً من السفر وان يتقبل منه، ومن العبارات لتهنئة الحجاج يوم الجمعة ما يأتي:

عبارات لتهنئة الحجاج يوم الجمعة

كل عام وأنت بخير وعيدك مبارك، تقبل الله منك الحج إن شاء الله، وترجع لنا سالم ومغفور لك كما ولدتك أمك.

تقبل الله حجكم وشكر سعيكم، وغفر ذنبكم وستر عيبكم، وتقبل دعاءكم وأجزل لكم المثوبة والعطاء.

هنيئاً لحجاج بيت الله هذه الرحلة المباركة، تقبل الله حجكم، وشكر سعيكم وشكراً لله.

أجمل عبارات لتهنئة الحجاج يوم الجمعة، اشتاقت عينك لرؤية الكعبة فلبى القلب النداء.

تقبل الله طاعاتكم، وغفر لكم ذنوبكم، وجعلكم من المقربين إليه تبارك وتعالى.

من عبارات الحجاج تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

تقبل الله عمرتك ورزقنا وإياك الحج في القريب العاجل.

حج مبرور وسعياً مشكور.

أطال الله في عمرك وتقبل عمرتك ورزقك مثلها كثيراً.

تقبل الله عمرتك وكتب لك أجرها وثوابها وغفر ذنبك وتقبل منك صالح الأعمال وخير الدعاء.

يا أهلاً بك وبرجوعك وربي يتقبل عمرتك، مغفور الذنوب إن شاء الله.

الحمد لله الذي أعادكم سالمين وغانمين إلى أهلكم ووطنكم.

دعاء للحجاج يوم الجمعة