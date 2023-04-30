يحتفل العالم في عيد العمال 1 أيار من كل عام، ويتم من خلاله تقدير العامل على جهوده التي يقدمها لمكان عمله، لما لهذه الفئة من دور فاعل في تقدم المجتمعات، ويعد هذا اليوم عطلة رسمية في أغلب الدول، وفي هذا المقال سنقدم لكم أجمل عبارات للاب في عيد العمال:

عبارات للاب في عيد العمال