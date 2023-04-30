يحتفل العالم في عيد العمال 1 أيار من كل عام، ويتم من خلاله تقدير العامل على جهوده التي يقدمها لمكان عمله، لما لهذه الفئة من دور فاعل في تقدم المجتمعات، ويعد هذا اليوم عطلة رسمية في أغلب الدول، وفي هذا المقال سنقدم لكم أجمل عبارات للاب في عيد العمال:
عبارات للاب في عيد العمال
- أول العلم هو الصمت، وثاني علم الاستماع، وثالث علم هو الحفظ، أما الرابع والخامس العمل نشره.
- كل ما هو عظيم وملهم صنعه إنسان عمل بحرية.
- من أجمل عبارات للاب في عيد العمال، العمل هو فصاحة الحب والعمل عماد البشرية.
- عملك هو شخصك الحقيقي.
- لا توظف أحداً يعمل من أجل المال بل وظّف من يعمل لأنّه يحب العمل.
- العوائق هي تقوي العقل كما يقوي العمل الجسم.
- التقاعد يقتل أكثر ممّا يقتل العمل الشاق.
- كل الأعمال المدفوعة تمتص وتسبب تدهور العقل.
- قليل من العلم مع العمل به أنفع من كثير من العلم مع قلة العمل به.
- جد عملاً تحبه وسوف تضيف خمسة أيام إلى كل أسبوع في حياتك.
- إني أعمل بشكل مستمر ودائماً ما لا أستطيع عمله لكي أتعلم كيفية عمله.
- من يعمل من أجل كسب المال وكسب عيشه يجعل نفسه عبداً.
- العمل يبعد عن الإنسان ثلاثة شرور: السأم والرذيلة والحاجة.
- إذا بدأت بالوعد بما لم تحصل عليه بعد فسوف تفقد الرغبة في العمل لنيله.
- عندما يكون العمل متعة تكون الحياة مبهجة، أما إذا كان واجباً تكون الحياة عبودية.
- قد تبدو البطالة جذابة لكن العمل هو ما يقنعك.
- قم بكل ما تفعله في حياتك وكأنّه آخر عمل تقوم به.
- من أجمل عبارات للاب في عيد العمال 2023 كل شيء يكون صعباً قبل أن يكون سهلاً.
- يمكننا عمل الكثير بالحق لكن بالحب أكثر.
- بعد أسبوعين من العمل على المشروع ستعرف إن كان سينجح أم لا.
- اعمل بإخلاص طوال 8 ساعات عملك وسوف تصبح مسوؤلاً يعمل لمدة 12 ساعة.
- لو أراد الإنسان أن يعيش حقاً فعليه أن يعمل ويكون جريئاً.
- العمل هو مزيج من التسلية والصراع.
- الرجل بصراحته في القول وإخلاصه في العمل.
- لا قياس للإنسان أفضل من عمله.
- أعلى مكافأة يعطينا إياها الله على عملنا الجيد هو أن نصبح قادرين على عمل الأفضل.
- الاستمتاع بالعمل يضفي عليه المثالية.
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