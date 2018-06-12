مجموعة عبايات وجلابيات جويل ماردينيان أناقة وتميز في رمضان

العبايات صديقة المرأة خصوصاً في شهر رمضان المبارك

العبايات والجلابيات صديقة المرأة خصوصاً في شهر رمضان المبارك.

شاركت خبيرة التجميل اللبنانية جويل ماردينيان متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع تطبيق الصور انستقرام مجموعة صور لها وهي تتألق في شهر رمضان بإطلالات مختلفة تميزت بالرقي لمجموعة من الجلابيات والعبايات لفتت انتباههم فهي جاءت على مواكبة للموضة الحالية في عالم الأزياء.

إليك مجموعة من أجمل صور جلابيات وعبايات جويل ماردينيان على الإنستغرام ما رأيك بها؟

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