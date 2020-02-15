عجة البيض بالطماطم والبصل الأخضر

وجبة سريعة التحضير للفطور أو العشاء وهي غنية بالكالسيوم الموجود بالبيض والمعادن والفيتامينات في الخضروات والبصل ومضادات الأكسدة التي تحتويها الطماطم.

المقادير:

4 بيضات

2 رأس بصل أخضر مقطع صغيرًا

2 حبة فلفل رومي أخضر مقطع مكعبات

2 حبة طماطم شرائح رفيعة

ملح وفلفل

1/2 ملعقة صغيرة بهارات

1/2 ملعقة صغيرة زعتر مجفف

ملعقة كبيرة سمن

2 ملعقة زيت

الطريقة:

في وعاء عميق للخفق ضعي البيض ومعه رشة فلفل أسود وملح ثم اخفقي بمضرب سلك.

أضيفي مكعبات الفلفل الرومي ونصف كمية البصل الأخضر وقلبي حتى تمتزج المكونات وأضيفي البهارات والزعتر.

ضعي السمن والزيت معًا في وعاء على نار هادئة حتى يسيل. ثم ادهني بفرشاة طاسة قلي غير لاصقة وضعيها على نار متوسطة أو خفيفة.

صبي مقدار فنجان من خليط البيض في الطاسة المدهونة الساخنة وفوق البيض وزعي شريحتين من شرائح الطماطم مع رشة بصل أخضر لإعطاء نكهة قوية.

انتظري حتى ينضج البيض ثم اقلبي على الوجه الآخر برفق.

كرري العمل بعدد الأفراد حتى انتهاء الكمية وقدميها ساخنة مع الخبز والبطاطا المحمرة.