عجة البيض على الطريقة المصرية
عجة البيض على الطريقة المصرية
من المطبخ المصري اخترنا لكِ طريقة تحضير عجة البيض الشهية لفطور شهي ومذاق جديد على سفرتك.
المقادير:
• 1 حزمة بقدونس.
• 1حزمة كزبرة خضراء.
• 1 حزمة شبت.
• ½ كيلو بصل.
• 5 عدد بيض.
• ¼ كيلو طماطم.
• ¼ كيلو دقيق.
• ¼ كيلو طماطم.
• 1 كيس بيكنج بودر.
• ملح وفلفل وشطة وثوم.
• 5 فص ثوم.
طريقة التحضير:
• في بولة نضع البيض ثم الدقيق والبصل والطماطم ثم الشبت والبقدونس والكزبرة والتوابل، ثم البيكنج بود والقليل من الماء ونقلب كل المكونات جيدًا.
• نحضر صينية الفرن ونصب بها الخليط وتدخل الفرن لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 180.
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