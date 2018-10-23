عجة البيض على الطريقة المصرية

من المطبخ المصري اخترنا لكِ طريقة تحضير عجة البيض الشهية لفطور شهي ومذاق جديد على سفرتك.

المقادير:

• 1 حزمة بقدونس.

• 1حزمة كزبرة خضراء.

• 1 حزمة شبت.

• ½ كيلو بصل.

• 5 عدد بيض.

• ¼ كيلو طماطم.

• ¼ كيلو دقيق.

• ¼ كيلو طماطم.

• 1 كيس بيكنج بودر.

• ملح وفلفل وشطة وثوم.

• 5 فص ثوم.

طريقة التحضير:

• في بولة نضع البيض ثم الدقيق والبصل والطماطم ثم الشبت والبقدونس والكزبرة والتوابل، ثم البيكنج بود والقليل من الماء ونقلب كل المكونات جيدًا.

• نحضر صينية الفرن ونصب بها الخليط وتدخل الفرن لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 180.

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