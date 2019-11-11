عجة الملفوف أو الكرنب الهشة

هل تحب الملفوف وترغب بتناوله بطريقة مختلفة لما لا تجرب هذه الوصفة.

المكونات:

2 بيض كبير

½ ملعقة صغيرة مسحوق الثوم

½ ملعقة صغيرة ملح

فلفل أسود مطحون طازج

2 كوب من الملفوف المقطع

¼ بصل أصفر صغير، مقطع شرائح رقيقة

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

المكونات:

في وعاء كبير ، يخفق البيض ومسحوق الثوم والملح. نضيف الفلفل الأسود يُضاف الكرنب والبصل إلى مزيج البيض ويُقلب المزيج.

في مقلاة كبيرة على نار متوسطة الحرارة ، قم بتسخين الزيت. قسّم المزيج إلى 4 فطائر في المقلاة واضغط عليها بالملعقة حتى تتسطح. تطهى حتى تصبح ذهبية، حوالي 3 دقائق لكل جانب. وتقدم.