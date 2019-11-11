عجة الملفوف أو الكرنب الهشة

هل تحب الملفوف وترغب بتناوله بطريقة مختلفة لما لا تجرب هذه الوصفة.
المكونات:
2 بيض كبير
½ ملعقة صغيرة مسحوق الثوم
½ ملعقة صغيرة ملح
فلفل أسود مطحون طازج
2 كوب من الملفوف المقطع
¼ بصل أصفر صغير، مقطع شرائح رقيقة
1 ملعقة كبيرة زيت نباتي
المكونات:
في وعاء كبير ، يخفق البيض ومسحوق الثوم والملح. نضيف الفلفل الأسود يُضاف الكرنب والبصل إلى مزيج البيض ويُقلب المزيج.
في مقلاة كبيرة على نار متوسطة الحرارة ، قم بتسخين الزيت. قسّم المزيج إلى 4 فطائر في المقلاة واضغط عليها بالملعقة حتى تتسطح. تطهى حتى تصبح ذهبية، حوالي 3 دقائق لكل جانب. وتقدم.
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