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عجة الملفوف أو الكرنب الهشة

منشور 11 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 04:00
عجة الملفوف أو الكرنب الهشة

هل تحب الملفوف وترغب بتناوله بطريقة مختلفة لما لا تجرب هذه الوصفة.

المكونات:

2 بيض كبير

½ ملعقة صغيرة مسحوق الثوم

½  ملعقة صغيرة ملح

فلفل أسود مطحون طازج

2 كوب من الملفوف المقطع

¼  بصل أصفر صغير، مقطع شرائح رقيقة

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

 

المكونات:

في وعاء كبير ، يخفق البيض ومسحوق الثوم والملح. نضيف الفلفل الأسود يُضاف الكرنب والبصل إلى مزيج البيض ويُقلب المزيج.

في مقلاة كبيرة على نار متوسطة الحرارة ، قم بتسخين الزيت. قسّم المزيج إلى 4 فطائر في المقلاة واضغط عليها بالملعقة حتى تتسطح. تطهى حتى تصبح ذهبية، حوالي 3 دقائق لكل جانب. وتقدم.


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