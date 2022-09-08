عجة بجبنة الماعز والسبانخ في المقلاة الهوائية يمكن أن يكون صنع عجة على الموقد مخيفًا نوعًا ما. ولكنه ليس عملاً مستحيلًا ، تجربة اليوم في المقلاة الهوائية ، الطريقة المضمونة لتحضير عجة مطبوخة بإتقان. سنستخدم للحشو السبانخ والفلفل الأحمر المحمص وجبن الماعز لإضفاء لمسة من البحر الأبيض المتوسط على وجبة الإفطار الأساسية. يمكنك اضافة الفطر المقلي والبصل بالكراميل والغرويير والثوم المعمر.
عجة بجبنة الماعز والسبانخ في المقلاة الهوائية
المكونات:
زيت الزيتون للطبخ
3 بيضات كبيرة
2 ملعقة كبيرة. حليب صافي
ملح
فلفل أسود مطحون طازجاً
3 ملاعق كبيرة مذابة ومقطعة جيدًا ومجمدة من السبانخ
3 ملاعق كبيرة فلفل أحمر محمص ومقطع ناعماً
1 ملعقة كبيرة جبن ماعز مفتت
عجة بجبنة الماعز والسبانخ في المقلاة الهوائية
الطريقة:
- ادهني قالب كيك دائري غير لاصق بقياس 7 بوصات برذاذ الطبخ ، وفي وعاء متوسط ، اخفقي البيض والحليب ورشة كبيرة من الملح وبضع حبيبات من الفلفل الأسود حتى تمتزج جيدًا.
- يُسكب مزيج البيض في المقلاة الهوائية. يضاف السبانخ والفلفل الأحمر. انقل المقلاة بعناية إلى سلة المقلاة الهوائية. يُطهى على حرارة 350 درجة حتى ينضج البيض ، من 6 إلى 8 دقائق.
- قم بإزالة المقلاة من المقلاة الهوائية. ضعي جبن الماعز على الخضار. باستخدام ملعقة ، قلبي البيض فوق الحشوة. أخرجي الأومليت من المقلاة على طبق.
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