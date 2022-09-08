عجة بجبنة الماعز والسبانخ في المقلاة الهوائية يمكن أن يكون صنع عجة على الموقد مخيفًا نوعًا ما. ولكنه ليس عملاً مستحيلًا ، تجربة اليوم في المقلاة الهوائية ، الطريقة المضمونة لتحضير عجة مطبوخة بإتقان. سنستخدم للحشو السبانخ والفلفل الأحمر المحمص وجبن الماعز لإضفاء لمسة من البحر الأبيض المتوسط ​​على وجبة الإفطار الأساسية. يمكنك اضافة الفطر المقلي والبصل بالكراميل والغرويير والثوم المعمر.

عجة بجبنة الماعز وال سبانخ في المقلاة الهوائية

المكونات:

زيت الزيتون للطبخ

3 بيضات كبيرة

2 ملعقة كبيرة. حليب صافي

ملح

فلفل أسود مطحون طازجاً

3 ملاعق كبيرة مذابة ومقطعة جيدًا ومجمدة من السبانخ

3 ملاعق كبيرة فلفل أحمر محمص ومقطع ناعماً

1 ملعقة كبيرة جبن ماعز مفتت

عجة بجبنة الماعز وال سبانخ في المقلاة الهوائية

الطريقة:

ادهني قالب كيك دائري غير لاصق بقياس 7 بوصات برذاذ الطبخ ، وفي وعاء متوسط ​​، اخفقي البيض والحليب ورشة كبيرة من الملح وبضع حبيبات من الفلفل الأسود حتى تمتزج جيدًا .

يُسكب مزيج البيض في المقلاة الهوائية. يضاف السبانخ والفلفل الأحمر. انقل المقلاة بعناية إلى سلة المقلاة الهوائية. يُطهى على حرارة 350 درجة حتى ينضج البيض ، من 6 إلى 8 دقائق .

قم بإزالة المقلاة من المقلاة الهوائية. ضعي جبن الماعز على الخضار. باستخدام ملعقة ، قلبي البيض فوق الحشوة. أخرجي الأومليت من المقلاة على طبق .

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