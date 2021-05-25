عجينة السينابون بالقرفة

إليكِ طريقة سهلة لعمل عجينة السينابون في البيت بالقرفة والحليب المكثف..

للزينة:

سكر بودرة مع حليب مكثف

أو صوص شوكولاتة سائلة

المقادير:

1/2 2 كوب دقيق

1/2 كوب زيت نباتي وسمن معًا

1 بيضة بدرجة حرارة الغرفة

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية

ذرة ملح. ملعقة سكر للعجن

2 ملعقة صغيرة قرفة

4 ملعقة كبيرة سكر

ماء دافىء للعجن

للتزيين:

حليب مكثف مُحلى مع سكر بودرة.

الطريقة:

في وعاء العجن ضعي الدقيق والخميرة وكافة المواد الجافة معًا.

أخفقي البيضة مع 1/2 الكوب الزيت مع السمن، وأضيفي الخليط للدقيق واعجني المقدار باليد جيدًا.

أضيفي الماء الدافىء واعجني حتى تتكون لديكِ عجينة لينة يمكن فردها.

افردي العجينة على هيئة مستطيل وقسميه إلى أربعة أقسام.

رشي القرفة والسكر فوق كل قسم ثم لفي على هيئة اسطوانة، وقسمي كل واحدة قسمين.

اخبزي بالفرن الساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تأخذ اللون الذهبي.

زيني السطح بالحليب المُكثف والمحلى مع رشة سكر، وقدميها دافئة.

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