مقبلات فلسطينية: فتة الحمص

فتة الحمص نوع من أنواع المقبلات الفلسطينية، ويعد الحمص المكون الأساسي في تحضيرها ومن الممكن تقديمها كوجبة إفطار أو عشاء، وبالإضافة لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم.

فتة الحمص

مقادير فتة الحمص:

4 ارغفة من الخبز العربي

علبة حمص ناعم جاهزة

كوب ماء ساخن

ملعقة ثوم مدقوقة

عصير ليمونة كبيرة

فلفل أخضر حار

ملح "حسب الرغبة"

زيت نباتي

لحمة مفرومة مقلية

بقدونس مفروم

لتزيين فتة الحمص:

لوز أو صنوبر

3 ملاعق من الحمص الحب المسلوق

طريقة تحضير فتة الحمص:

أولاً قومي بتقطيع الخبز العربي إلى قطع صغيرة وأضيفي إليه الماء الساخن.

ثم اخلطي الحمص الناعم مع الثوم والليمون والملح والفلفل الأخضر المدقوق .

أضيفي الحمص إلى الخبز العربي ويخلطان معأ.

ثم تقدم فتة الحمص في جاط بايركس وتزين باللحمة المفرومة واللوز أو الصنوبر.

ثم قومي يرش على وجه فتة الحمص البقدونس المفروم و3 ملاعق من الحمص الحب المسلوق.

وتؤكل فتة الحمص ساخنة مع البصل الأخضر والمخللات .

ويمكن استبدال اللحمة المفرومة وإضافة زيت الزيتون بدلاً عنها، وصحتين وعافية.

حلويات فلسطينية: طريقة تحضير صينية الحلبة

طريقة تحضير المقلوبة الفلسطينية