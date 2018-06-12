طريقة عمل عجينة صرر الأوزي

الأوزي من الأكلات الشّهيّة ويمكن تحضيره بسهولة وبمكوّناتٍ بسيطةٍ من البيت، وهو غنيّة بالفوائد لاحتوائِها على الّلحمة المفرومة والخُضار بالإضافة إلى الأرزّ، كما يُمكنُ حشوها داخل عجينةٍ يتمّ تحضيرها في البيت أيضاً، وتُسمّى بصُرَر الأوزي، وهذه الوصفة مناسبة للمأدبات، وتُقدّم الى جانب السّلطة والّلبن.

يقدم لكِ عزيزتي "مطبخ البوابة" طريقة عمل عجينة الأوزي:

مكوّنات العجينة:

- نصف كيلو من الدّقيق.

- نصف ملعقة كبيرة من الخميرة.

- نصف ملعقة كبيرة من السّكّر.

- رشة ملح.

- ربع كوب زيت نباتيّ.

- ماء دافئ للعجن.

مكوّنات الحشوة:

- بازلّاء وجزر طازج.

- نصف كيلو من الأرزّ الذي تفضّلينه.

- ربع كيلو من الّلحم المفروم.

- بصلة صغيرة مفرومة.

- ربع ملعقة من الملح.

- رشّة قرفة.

- نصف ملعقة صغيرة من البهارات الخاصّة بالأوزي.

- ملعقة كبيرة من السّمن.

- رشّة فلفل أسود.

- مكسّرات مشكّلة "لوز وصنوبر".

طريقة التّحضير:

- أولاً، حضّري الحشوة وذلك بوضع البصل المفروم في قِدر على النّار مع الزّيت.

- ثمّ أضيفي البهارات، والملح، والفلفل الأسود، والّلحم المفروم، والبازلّاء، والجزر وقلّبيها حتى تنضج.

- ثم ضعي ماءً في القِدر، وأضيفي إليه الملح والقليل من السّمن، وعندما يغلي الماء أضيفي الأرز بعد أن تقومي بغسله.

- أضيفي خليط الّلحم والخُضار، ثمّ غطّي القِدر. حرّكي الأرزّ.

- ثم خفّفي النّار، واتركيه لمدّة ربع ساعة أو عشرين دقيقةً حتّى ينضج.

- حضّري العجينة وذلك بخلط جميع مكوّنات العجينة حتّى تصبح ملساءً، واتركيها ترتاح.

- اقلي الّلوز والصّنوبر وأضيفيه إلى الأرزّ والخُضار.

- قطّعي العجينة إلى كرات، وافردي كلّ كرة بالشّكل الذي تفضّلينه، أو استخدمي طبقاً صغيراً عميقاً "طبق الشّوربة" وضعي فيه قطعةَ العجين.

- ثمّ أضيفي الحشوة وأغلقيها.

- ضعي صُرر الأوزي في صينيّة الفرن وأدخليها إلى الفرن بعد تسخينه، واتركي العجينة حتّى تنضج من الأسفل ثم أشعلي الشّوّاية.

- وأخيراً، حمّري الوجه. تأكّدي من نضج الصُّرر قبل إخراجها من الفرن، وصحتين وعافية.

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