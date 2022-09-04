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عجينة كوكيز السكر الصالحة للأكل مصنوعة في 5 دقائق

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

منشور 04 أيلول / سبتمبر 2022 - 02:00
عجينة كوكيز السكر الصالحة للأكل مصنوعة في 5 دقائق 
عجينة كوكيز السكر الصالحة للأكل مصنوعة في 5 دقائق 

عجينة كوكيز السكر الصالحة للأكل مصنوعة في 5 دقائق أخيرًا ، عجينة بسكويت صالحة للأكل يمكنك تناولها مباشرة من الوعاء! يمكنك تحضيرها في المنزل بمكونات متوفرة في كل بيت.

عجينة كوكيز السكر الصالحة للأكل مصنوعة في 5 دقائق

المكونات:

عجينة كوكيز السكر الصالحة للأكل مصنوعة في 5 دقائق 

7 ملاعق كبيرة (68 جم) دقيق لجميع الأغراض

2 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة مذابة

1 ملعقة كبيرة سكر بني

1 ملعقة كبيرة سكر

قليل من الملح

2 ملعقة كبيرة حليب

1 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا

2 ملعقة كبيرة حبيبات قوس قزح

الطريقة:

  • لتسخين الطحين، ضعه في وعاء آمن للميكروويف كل 30 ثانية 4 مرات ، مع التقليب بين كل واحدة.
  • أضيفي الزبدة والسكر البني والسكر والملح والحليب وخلاصة الفانيليا إلى وعاء الدقيق واخلطيهم حتى يتجانس كل شيء وتتشكل عجينة البسكويت.
  • نضيف حبيبات قوس قزح إلى العجينة ونخلطها.
  • قسّميها إلى حوالي 6 كرات صغيرة أو استمتعي بها خارج الوعاء.

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