عجينة كوكيز السكر الصالحة للأكل مصنوعة في 5 دقائق أخيرًا ، عجينة بسكويت صالحة للأكل يمكنك تناولها مباشرة من الوعاء! يمكنك تحضيرها في المنزل بمكونات متوفرة في كل بيت.
عجينة كوكيز السكر الصالحة للأكل مصنوعة في 5 دقائق
المكونات:
7 ملاعق كبيرة (68 جم) دقيق لجميع الأغراض
2 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة مذابة
1 ملعقة كبيرة سكر بني
1 ملعقة كبيرة سكر
قليل من الملح
2 ملعقة كبيرة حليب
1 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا
2 ملعقة كبيرة حبيبات قوس قزح
الطريقة:
- لتسخين الطحين، ضعه في وعاء آمن للميكروويف كل 30 ثانية 4 مرات ، مع التقليب بين كل واحدة.
- أضيفي الزبدة والسكر البني والسكر والملح والحليب وخلاصة الفانيليا إلى وعاء الدقيق واخلطيهم حتى يتجانس كل شيء وتتشكل عجينة البسكويت.
- نضيف حبيبات قوس قزح إلى العجينة ونخلطها.
- قسّميها إلى حوالي 6 كرات صغيرة أو استمتعي بها خارج الوعاء.
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