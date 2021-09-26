نجمات مسلسل الهيبة بفساتين الزفاف.. من منهن الأجمل؟

يحظى مسلسل الهيبة بشعبية كبيرة في الوطن العربي جعلت صناع العمل يصورون حتى الآن منه 4 أجزاء على أن يعرض الجزء الخامس قريبًا بعد الانتهاء من التصوير.

وفي كل موسم من المسلسل تكون البطولة النسائية من نصيب إحدى النجمات، وخلال المواسم الـ 4 ارتدت عدد من نجمات العمل فستاتين زفاف مميزة.

في الموسم الأول كانت البطولة النسائية للفنانة اللبنانية نادين نجيم والتي ارتدت فستان زفاف، كما ظهرت الفنانة فاليري ابي شقر في نفس الجزء بفستان الزفاف جيث جست دور حبيبة جبل "الفنان تيم حسن" الأولى والتي تركها بسبب خلافات عائلية.

وفي الموسم الثالث تألقت الفنانة سيرين عبدالنور بفستان زفاف وصف بالأجمل وبإطلالة راقية جدًا حيث جسدت في العمل شخصية الإعلامية نور رحمة التي يقع بحبها جبل ويرتبط بها.

كما ظهرت الفنانة السورية روزينا لاذقاني التي جسدت دور شقيقة جبل في إحدى الأجزاء بفستان الزفاف.

فمن برأيكم كانت صاحبة فستان الزفاف الأجمل من بين نجمات مسلسل الهيبة؟